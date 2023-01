Un accès rapide aux traitements modificateurs de la maladie est essentiel pour ralentir la progression des symptômes

TORONTO, ON, le 6 janv. 2023 /CNW/ - La Société Alzheimer de l'Ontario salue la décision de la Food and Drug Administration des États-Unis rendue publique aujourd'hui d'approuver le Leqembi (lecanemab) dans le cadre de sa procédure d'approbation accélérée. Cette décision donne l'espoir aux centaines de milliers d'Ontariens qui courent un risque accru de développer la maladie d'Alzheimer qu'une intervention pharmacologique efficace pourrait être disponible ici en Ontario dans des années, et non des décennies.

« Il y a deux ans, aucun traitement approuvé ne pouvait modifier l'évolution de la maladie d'Alzheimer. Maintenant, les États-Unis en ont deux, explique Mme Cathy Barrick, cheffe de la direction de la Société Alzheimer de l'Ontario. Les organismes de réglementation canadiens doivent agir rapidement pour vérifier l'innocuité et l'efficacité du lecanemab et dès qu'il est sécuritaire de le faire, les gouvernements provinciaux ont la responsabilité de financer les traitements approuvés pour toutes les personnes qui en bénéficieront. Nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre : le nombre d'Ontariens vivant avec un trouble neurocognitif triplera d'ici 2050, et nous dépensons déjà plus de 10 milliards de dollars chaque année pour cette maladie à l'échelle de la province. Un traitement n'arrivera jamais assez tôt. »

Une recherche de l'University of Southern California publiée l'année dernière, commanditée par la Société Alzheimer, a révélé que l'Ontario n'était pas prêt pour l'arrivée d'un traitement modificateur de la maladie d'Alzheimer. Si et quand une thérapie est introduite en Ontario, le temps d'attente pour obtenir un diagnostic de la maladie d'Alzheimer explosera pour se monter à sept ans et demi, ce qui est malheureusement plus long que la durée de vie prévue de nombreuses personnes qui demandent un diagnostic. Le lecanemab nécessite un dépistage et un diagnostic précoces de la maladie d'Alzheimer pour être efficace; le temps d'attente actuel pour consulter un spécialiste des troubles neurocognitifs est de 12 à 18 mois en Ontario, ce qui sera un obstacle important à l'utilisation efficace de ce traitement.

« Les nouvelles d'aujourd'hui en provenance des États-Unis donnent de l'espoir aux Ontariens : de l'espoir pour leurs proches, de l'espoir pour eux-mêmes, de l'espoir que nous soyons enfin sur la bonne voie pour lutter contre cette terrible maladie, a poursuivi Mme Barrick. Mais cet espoir est mêlé d'une inquiétude -- la crainte que l'Ontario ne soit pas prêt. Nous avons une fenêtre d'opportunité très courte maintenant que la FDA a annoncé sa décision : bien qu'elle ne soit pas garantie, l'approbation du Canada pourrait être accordée dans moins de deux ans. L'Ontario a besoin d'un plus grand nombre de spécialistes des troubles neurocognitifs, d'un meilleur accès aux outils de diagnostic et d'un plan complet pour offrir un traitement modificateur de la maladie aux personnes qui en ont besoin si et quand un tel traitement est approuvé pour être utilisé au Canada. »

On dénombre plus de 277 000 Ontariens vivant avec un trouble neurocognitif aujourd'hui, et les recherches de la Société Alzheimer du Canada prévoient que ce chiffre augmentera de 201 % d'ici 2050. D'ici la même année, 444 400 partenaires de soins non rémunérés soutiendront les personnes atteintes d'un trouble neurocognitif en Ontario. Un Ontarien sur trois âgé de plus de 18 ans compte un membre de sa famille proche atteint d'un trouble neurocognitif.

« D'une manière ou d'une autre, cette maladie nous affecte tous, a déclaré Mme Barrick. Il n'y a pas de temps à perdre. »

