La solution combinée permet de mener des campagnes et des activités de sensibilisation plus pertinentes, personnalisées et opportunes axées sur les comptes tout en concrétisant la promesse de révolution RevTech faite par 6sense

SAN FRANCISCO, 5 octobre 2021 /CNW/ - 6sense, la principale plateforme d'engagement de comptes sur le marché, annoncé aujourd'hui l'acquisition de Slintel, le principal fournisseur de données technographiques axées sur l'entreprise, de renseignements sur les acheteurs et les marchés, et de données modernes sur les contacts des entreprises. Dans la foulée de la récente acquisition de Fortella et d'une croissance de ses revenus de 114 % sur douze mois, l'acquisition de Slintel réaffirme l'engagement de 6sense à mener la révolution RevTechTM en déployant les équipes de vente et de marketing de données de base nécessaires pour atteindre une croissance prévisible des revenus.

Nous entrons dans la nouvelle ère RevTech

En ajoutant Slintel à sa plateforme, 6sense accroit la capacité de chaque membre de l'équipe responsable des revenus à accéder à la puissance de l'intelligence artificielle, des mégadonnées et de l'apprentissage automatique, renforçant ainsi l'engagement de l'entreprise envers la transformation de la technologie des revenus interentreprises. En ce qui concerne les spécialistes du marketing, Slintel fournit des points de données supplémentaires pour créer des segments d'auditoire, éclairer les prévisions axées sur l'IA, prioriser les comptes et les contacts pour les campagnes et livrer des messages personnalisés. En ce qui concerne les vendeurs, Slintel fournit des points de données supplémentaires pour prioriser les comptes et les contacts, comprendre les tendances commerciales et tendances du marché pertinentes et personnaliser les communications. De plus, les connaissances en technographie et les prévisions en matière de renouvellement de Slintel aideront les vendeurs à envoyer des communications aux clients éventuels et existants en temps plus opportun.

Avoir du succès au niveau des revenus du commerce interentreprises grâce aux données et renseignements essentiels sur les comptes et les contacts

L'approche unique de Slintel en matière de renseignements sur les comptes combine des renseignements difficiles à recueillir auprès des acheteurs, des données historiques, des dizaines de sources de données vérifiées, le traitement du langage naturel et la validation humaine pour produire un niveau unique de renseignements sur les comptes. De même, les données sur les contacts de Slintel représentent des contacts interentreprises très bien organisés qui comprennent des renseignements uniques sur les acheteurs pour aider les équipes responsables des revenus à établir des liens personnels lors des communications.

Les clients de 6sense profitent déjà des avantages d'une plateforme de mise sur le marché unifiée qui génère une augmentation moyenne de deux fois la valeur des transactions, une augmentation de 10 % des taux de réussite et une réduction de 25 % du nombre de jours avant la clôture des contrats. Les équipes responsables des revenus interentreprises auront désormais accès à une plateforme d'orchestration des ventes et du marketing encore plus robuste, dotée de capacités d'exécution supérieures alimentées par la solution la plus complète en matière de données et de renseignements sur les acheteurs pour stimuler la croissance.

Principaux points saillants de l'acquisition :

Les données de la plateforme d'engagement de comptes 6sense sont renforcées par les données technographiques et thématiques de Slintel, ce qui consolide la position de 6sense en tant que plateforme de mise en marché complète pour les équipes responsables des revenus interentreprises. Avec Slintel, 6sense offre un accès direct à des milliards de points de données de comptes et de contacts principaux du marché, ainsi que des données de premier ordre, améliorant ainsi les sources de données et les composants technologiques des clients au moyen de stratégies de mise sur le marché interentreprises, de renseignements et de solutions d'orchestration efficaces.

Slintel complémente 6sense sur quatre plans critiques, soit en ajoutant des données modernes sur les contacts avec les entreprises provenant de sources vérifiées; des données technographiques améliorées, y compris des scores de confiance et des prévisions alimentés par l'IA; des renseignements fiables sur les acheteurs alimentés par des données psychographiques au niveau des comptes et des contacts; et une connaissance approfondie du marché en ce qui concerne les événements liés aux comptes, la croissance et d'autres changements dignes de mention. Collectivement, ces fonctions axées sur les données offrent un niveau de connaissance unique qui contribue à la puissante capacité de 6sense de découvrir les acheteurs avant et pendant le processus d'achat.

Citations dignes de mention :

« L'acquisition de Slintel renforce encore davantage nos puissantes capacités de prévision axées sur l'intelligence artificielle, ce qui donne à nos clients un élan pour accélérer le rythme des ventes et la croissance prévisible des revenus, a déclaré Jason Zintak, chef de la direction de 6sense. Grâce aux revenus records et à la croissance de l'équipe, à l'acquisition récente de Fortella et à l'intégration de Slintel, nous continuons de tenir notre promesse de transformer l'expérience d'achat et de vente interentreprises et de mener la révolution RevTech. »

« Les données ont toujours été une composante essentielle de la plateforme 6sense, et nous cherchons continuellement des moyens d'y intégrer des données plus exploitables et plus précises, a déclaré Viral Bajaria, chef des technologies et cofondateur de 6sense. Après avoir évalué de nombreux fournisseurs de données au cours de la dernière année, nous avons choisi Slintel en raison de la façon dont l'entreprise saisit les données, ainsi que du caractère unique et de l'exactitude des données fournies sur sa plateforme. Tous ces éléments aideront les clients de 6sense à se démarquer de leurs concurrents. De plus, la croissance de 500 % sur 12 mois de Slintel est remarquable. »

« On estime que 80 % de tous les achats interentreprises se feront sur les canaux numériques d'ici 2025. Slintel aide les équipes de mise en marché à comprendre où en sont les acheteurs dans leur parcours, quels sont leurs points sensibles, leur adoption des technologies et le traitement des données afin d'obtenir une vue d'ensemble de l'acheteur, a déclaré Deepak Anchala, chef de la direction de Slintel. La société 6sense est largement reconnue comme chef de file de l'orchestration de la mise sur le marché. En ajoutant à cette équation les connaissances très utiles sur les acheteurs de Slintel, nous pouvons offrir une solution inégalée aux chefs de file en matière de revenus. »1

« Les données intelligentes et les renseignements essentiels que nous tirons de la technologie conjointe de 6sense et de Slintel changent la donne pour nous, a déclaré Jonathan Dale, vice-président du marketing de Phenom. Trouver les bons acheteurs sur le marché aujourd'hui et disposer immédiatement de données exploitables pour une orchestration personnalisée est une bien meilleure façon de créer des liens. »

Pour en savoir plus sur la valeur combinée de 6sense et de Slintel, cliquez ici pour vous inscrire à un webinaire et à une présentation des produits le 20 octobre, à 10 h (HNP).

À propos de 6sense

La plateforme d'engagement de comptes 6sense aide les organisations de commerce interentreprises à atteindre une croissance prévisible des revenus en offrant la puissance de l'intelligence artificielle, des mégadonnées et de l'apprentissage automatique à chaque membre de l'équipe responsable des revenus. La société 6sense révèle les comportements d'achat anonymes, établit la priorité des comptes pour les équipes des ventes et du marketing et permet à ces dernières de mobiliser des équipes d'achat résistantes grâce à des campagnes personnalisées, à canaux multiples et multipoints. 6sense aide les équipes responsables des revenus à découvrir toute l'information requise sur leurs acheteurs afin d'accomplir facilement le nécessaire pour générer un plus grand nombre de possibilités, augmenter la taille des contrats, saisir les occasions plus tôt, faire concurrence et conclure un plus grand nombre de transactions. Visitez 6sense.com pour en savoir plus.

À propos de Slintel

Slintel utilise des signaux d'intention de vente technographiques et thématiques pour aider les entreprises à identifier et à atteindre des acheteurs actifs et de premier plan dans leur marché cible. Sa plateforme de renseignements sur les ventes traite des milliards de points de données chaque semaine pour analyser le parcours des acheteurs, les modèles d'adoption de la technologie, les signaux d'intention thématique et d'autres empreintes numériques afin de découvrir des acheteurs sérieux. Les clients de Slintel ont accès aux habitudes d'achat et aux signaux d'intention de millions d'entreprises et de leurs décideurs à travers le monde. Pour en savoir plus, consultez le slintel.com.

