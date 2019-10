La Smart Contract Security Alliance annonce son conseil de fondation

La SCSA est heureuse d'annoncer certaines des plus récentes réalisations des membres de l'alliance :

En septembre 2018, la Faculté d'informatique de l'Université nationale de Singapour a lancé le Centre CRYSTAL, une installation de recherche sur la chaîne de blocs et un groupe d'intérêt fondés par le Dr Prateek Saxena et Keith Carter, d'éminents professeurs. Elle a été nommée l'une des installations les plus influentes actuellement pour le façonnement des cryptomonnaies.

LayerX, l'une des plus grandes firmes japonaises de vérification de la sécurité de la chaîne de blocs, est bien connue pour ses travaux ayant mené au développement de Plasma en langage sécurisé Vyper. Cette implantation Ethereum de « couche 2 » accélère les transactions tout en accordant la priorité à la sécurité. Plus récemment, elle a aidé à affiner et à vérifierofficiellement CBC Casper de CasperLabs, une importante mise à niveau du modèle actuel de preuve de travail de la chaîne de blocs, qui est très énergivore.

Lancé par Nomura Research Institute, NRI SecureTechnologies apporte près de 20 ans d'expérience en matière de cybersécurité à ses services de chaîne de blocs. L'entreprise est reconnue comme l'un des fournisseurs internationaux de services de sécurité gérés par Forrester; elle a reçu dernièrement la certification FIDO Universal Server, soit la 5e accréditation « FIDO Universal Server » attribuée jusqu'à maintenant dans le monde entier.

Fujitsu R&D Center, une société chinoise du groupe Fujitsu, a été fondée en 1998. Elle met au point des technologies comme la communication optique, la communication sans fil haute vitesse, le traitement du langage, le traitement des connaissances, le traitement multimédia, l'informatique en nuage et la chaîne de blocs. La société a récemment annoncé sa capacité à détecter 13 types de risques au sein des solutions de chaîne de blocs pour entreprise.

Fondée en 2017 par Ameer Rosic et Dimitry Buterin, Blockgeeks est une plate-forme éducative réputée offrant plus de 1 000 cours sur les cryptomonnaies et la chaîne de blocs. Comptant plus de 14 000 abonnés, sa chaîne YouTube est un incontournable pour tout nouvel apprenant. Elle a annoncé dernièrement un partenariat avec WozU et lancé Bountyone, sa plate-forme exclusive pour la vérification de contrats intelligents décentralisés reposant sur la chaîne de blocs.

Cofondée par Tom Lindeman et le célèbre chercheur Bernhard Mueller, MythX, qui est formée de vérificateurs dédiés en sécurité ConsenSys, vient de franchir le cap du 1 million d'analyses de vulnérabilité de contrats intelligents au moyen de sa plate-forme. Elle a récemment délaissé sa version bêta, soit une impressionnante réussite pour un petit projet communautaire lancé il y a seulement un an.

Quantstamp assure un avenir plus sûr et plus fiable pour les applications de la chaîne de blocs par l'entremise de la vérification des contrats intelligents et du réseau de sécurité Quantstamp. Par ses services, l'entreprise a recueilli une valeur de plus d'un milliard de dollars en actifs numériques grâce à ses vérifications, travaillant sur des plates-formes comme Binance Stablecoin et Klaytn pour Kakao. Récemment, les chercheurs de Quantstamp ont publié Fundamentals of Smart Contract Security, le tout premier livre au monde consacré au thème de la sécurité de l'application de la chaîne de blocs.

