L'aide d'urgence contribuera à combler les lacunes critiques dans les services humanitaires mondiaux

TORONTO, le 30 juill. 2025 /CNW/ - La Slaight Family Foundation fait don de 13 millions de dollars sur deux ans à 13 organismes humanitaires canadiens pour aider à combler les lacunes urgentes de l'aide mondiale causées par les réductions majeures du financement de l'Agence américaine pour le développement international (USAID).

Les retombées ont été immédiates et dévastatrices : des services de protection de l'enfance ont été fermés, le recrutement d'enfants par des groupes armés est en hausse et l'aide alimentaire et sanitaire a été considérablement réduite.

Selon l'UNICEF, USAID a fourni 90 % de tous les aliments thérapeutiques prêts à l'emploi, un outil essentiel pour empêcher les enfants de souffrir de malnutrition, qui ont été distribués en Éthiopie en 2024. Le financement mondial d'Aide à l'enfance a connu une baisse de 25 %, ce qui menace l'accès à l'eau potable, aux soins de santé reproductive, à l'éducation et à la prévention des violences sexistes.

« Plusieurs organismes canadiens fournissent une aide internationale essentielle dans des zones de crise comme le Bangladesh, le Yémen et le Soudan du Sud, qui ont besoin de soutien plus que jamais », a déclaré Gary Slaight, président et chef de la direction de la Slaight Family Foundation. « Nous espérons que ce financement contribuera à maintenir l'accès aux soins de santé, à la nourriture et à l'éducation et à protéger les populations les plus vulnérables de la planète. »

Les 13 organismes bénéficiaires sont dirigés ou appuyés par le Canada, ce qui renforce le leadership du Canada en matière d'intervention humanitaire mondiale et de coopération internationale.

« Ces compressions ont lieu à un moment où les besoins mondiaux n'ont jamais été aussi grands », a déclaré Samantha Nutt, fondatrice et présidente de War Child Canada. « Si nous n'agissons pas rapidement, nous risquons de sacrifier toute une génération en raison de la violence, des mouvements de populations et des souffrances évitables. Ce soutien de la Slaight Family Foundation est un rappel important que la philanthropie canadienne peut donner l'exemple là où d'autres ont échoué. »





Bénéficiaires de l'initiative à l'intention des ONG de la Slaight Family Foundation :

Croix-Rouge canadienne 1 000 000 $ Carrefour International 1 000 000 $ The Dallaire Institute for Children, Peace and Security 1 000 000 $ Human Rights Watch Canada 1 000 000 $ Kinvia, anciennement connue sous le nom de Canadian Feed The Children 1 000 000 $ Partners In Health Canada 1 000 000 $ Right To Play 1 000 000 $ Aide à l'enfance Canada 1 000 000 $ Fondation Stephen Lewis 1 000 000 $ UNHCR Canada 1 000 000 $ UNICEF Canada 1 000 000 $ War Child Canada 1 000 000 $ Vision Mondiale Canada 1 000 000 $

Veuillez consulter les descriptions résumées des projets ici. Joignez-vous à la conversation et aidez à amplifier cette importante initiative sur les médias sociaux en utilisant les mots-clics #SlaightInitiative et #SupportCanadianNGOs.

À propos de la Slaight Family Foundation

La Slaight Family Foundation a été fondée en 2008 par John Allan Slaight. M. Allan Slaight (1931-2021), connu comme le pionnier de la diffusion au Canada, était un chef de file de l'industrie de la musique et un important philanthrope canadien. La fondation soutient de façon proactive les initiatives de bienfaisance dans les domaines des soins de santé, des jeunes à risque, du développement international, des services sociaux et de la culture. Le fils d'Allan, Gary Slaight, supervise la fondation en tant que président et chef de la direction de la Slaight Family Foundation.

En incluant ce don, la fondation a versé plus de 293 millions de dollars dans le cadre de 14 initiatives stratégiques uniques depuis sa création. Parmi celles-ci, mentionnons 50 millions de dollars pour cinq hôpitaux du centre-ville de Toronto afin d'améliorer les services de santé; 22 millions de dollars pour deux initiatives en collaboration avec des ONG internationales afin d'accroître leur capacité de lutter contre la pauvreté mondiale, les droits des femmes et des filles, et les maladies et catastrophes majeures; 11 millions de dollars pour soutenir le développement sain des enfants canadiens; 12 millions de dollars pour améliorer le bien-être physique, mental et social des jeunes Autochtones du Canada; 40 millions de dollars pour la sécurité alimentaire d'urgence, le soutien en santé mentale et la recherche liée aux répercussions de la pandémie de COVID-19; 15 millions de dollars pour soutenir les femmes et les filles canadiennes; 30 millions de dollars pour différentes initiatives communautaires pour les aînés; 15 millions de dollars pour soutenir la revitalisation de la communauté théâtrale de Toronto; 26,5 millions de dollars pour soutenir les jeunes aux prises avec des problèmes de santé mentale; 30 millions de dollars pour les personnes atteintes de démence; 30 millions de dollars pour soutenir les personnes handicapées; et 13 millions de dollars pour fournir un soutien d'urgence aux ONG canadiennes venant en aide aux pays abritant les populations les plus vulnérables du monde.

SOURCE The Slaight Family Foundation

