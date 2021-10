TORONTO, le 25 oct. 2021 /CNW/ - Ce matin, la trésorière du Barreau de l'Ontario Teresa Donnelly a donné le coup d'envoi à la sixième Semaine annuelle de l'accès à la justice en Ontario avec une cérémonie de l'aube dirigée par l'ainé autochtone Mye engun Henry.

« Je suis très reconnaissante envers l'ainé Henry d'avoir partagé son savoir et sa sagesse avec nous lors de la cérémonie de l'aube ce matin à Osgoode Hall. Nous reconnaissons l'importance d'améliorer les relations des professions juridiques avec les peuples autochtones. C'est pourquoi les programmes de la première journée de la Semaine de l'accès à la justice sont axés sur la réconciliation, a déclaré Teresa Donnelly. »

En collaboration avec des partenaires locaux et nationaux, plusieurs séances qui ont lieu aujourd'hui et toute la semaine portent sur la vérité et la réconciliation, afin de mettre en œuvre les appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation et d'améliorer la compétence culturelle.

La Semaine de l'accès à la justice de l'Ontario est organisée par le TAG : le Groupe d'action sur l'accès à la justice en collaboration avec le Barreau de l'Ontario et des partenaires du secteur de la justice. Outre les programmes s'adressant aux professionnels du droit, des ateliers conçus pour aider les membres du public à surmonter les obstacles quotidiens auxquels ils se butent lorsqu'ils tentent d'avoir accès à la justice. Trois séminaires d'information juridique gratuits destinés au public auront lieu les 27 et 28 octobre, en français et en anglais, pour aider les participants à répondre à des questions juridiques de tous les jours et les renvoyer à des ressources juridiques.

« Ces séminaires d'information juridique gratuits constituent une des façons que le secteur de la justice utilise pour accroitre l'accès à la justice dans les communautés de toute la province, selon la trésorière Teresa Donnelly, qui ajoute que les obstacles linguistiques posent de réels problèmes dans le système de justice. Je suis très heureuse que certains des séminaires que nous offrons ces deux jours soient en français. Ils aideront les participants à prendre conscience de leurs droits linguistiques et les aideront à trouver des ressources juridiques et des services en français. »

Pour en savoir davantage sur ces séminaires et la façon de s'inscrire, les membres du public peuvent aller sur le site Web du TAG.

La Semaine de l'accès à la justice propose aussi des programmes solides aux professionnels du droit. Les points saillants sont notamment le soutien aux clients qui ont des problèmes de santé mentale, l'accès à la justice en région rurale, les pratiques exemplaires en justice numérique, la justice pour les personnes handicapées et plus encore. Consulter le site Web du TAG pour voir tous les détails des programmes de la semaine.

Les titulaires de permis de partout au Canada, et les membres du public et des médias sont invités à assister gratuitement aux programmes. Le nombre de places étant limité. Il est nécessaire de s'inscrire à l'avance.

Le Groupe d'action sur l'accès à la justice (TAG) a été créé par le Barreau de l'Ontario en 2015 pour favoriser une meilleure coordination et collaboration dans tout le secteur de la justice. Avec le soutien financier du Barreau de l'Ontario et la Fondation du droit de l'Ontario, le TAG travaille avec des parties prenantes du secteur de la justice afin de développer des solutions durables et axées sur le public pour instaurer un changement systémique.

Vous pouvez télécharger les photos de la cérémonie de l'aube d'aujourd'hui et le rouleau B à partir de la salle de presse du Barreau.

Suivez-nous sur LinkedIn, Instagram, Twitter et Facebook.

SOURCE Le Barreau de l'Ontario

Renseignements: Les membres des médias sont invités à confirmer leur participation en contactant Amy Lewis, conseillère principale aux communications au 416 947-3465 ou à [email protected]

Liens connexes

https://lso.ca/