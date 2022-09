LONDRES, le 22 sept. 2022 /CNW/ - Cette semaine, la World Food Travel Association (WFTA) a annoncé les lauréats des Global Culinary Travel Awards de 2022, qui visent à souligner l'excellence et l'innovation en matière de produits et d'expériences culinaires pour les voyageurs. Voici les lauréats de cette année :

Meilleure mise à l'avant du bien-être et de la santé dans le tourisme culinaire

Première place - Spa Eastman (Québec, Canada)

Deuxième place - Nomads, Nature & Nurture (Liban)

Meilleure utilisation du développement durable dans le tourisme culinaire

Première place - Vegan Travel Asia by VegVoyages (Népal)

Deuxième place - Herdade da Malhadinha Nova (Portugal)

Meilleure célébration de la culture culinaire dans le tourisme culinaire

Première place - Jiranileo (Zambie)

Deuxième place - Heather's Helsinki (Helsinki, Finlande)

Meilleure orientation sur les vins et les boissons dans le tourisme culinaire

Première place - HaliPuu/Campfire Barista (Finlande)

Deuxième place - Cadushy Distillery (Bonaire)

Meilleure représentation de l'agriculture et des milieux ruraux dans le tourisme culinaire

Première place - La Balade Gourmande (Québec, Canada)

Deuxième place - Conseil de l'industrie bioalimentaire de l'Estrie (Québec, Canada)

Les Global Culinary Travel Awards (autrefois appelés les FoodTrekking Awards) ont été créés par la WFTA en 2015 et ont servi à établir une valeur de référence en matière d'excellence et d'innovation dans notre industrie. La période de mise en candidature pour les prix annuels débute le 1er mars de chaque année, et les lauréats sont annoncés à l'automne. Cette année, 10 lauréats ont été choisis parmi 131 candidats de 27 pays qui ont tous cherché à faire reconnaître leur entreprise ou leur lieu de destination.

La cérémonie de remise des prix sera diffusée en ligne le mardi 11 octobre 2022 à 16 h, heure de Londres, au Royaume-Uni. Les professionnels des médias intéressés peuvent communiquer avec nous s'ils souhaitent obtenir une invitation.

Le tourisme culinaire a été officiellement reconnu comme un secteur spécialisé en 2001 avec la publication d'un livre blanc intitulé « Culinary Tourism: The Hidden Harvest. » Depuis, l'industrie a connu une croissance phénoménale pour ce qui est de la quantité et de la qualité des produits et des expériences pour les voyageurs avides de nourriture et de boissons.

À PROPOS DE LA WORLD FOOD TRAVEL ASSOCIATION (WFTA)

La World Food Travel Association (WFTA) a été fondée en 2003 en tant qu'organisme non gouvernemental et sans but lucratif et est aujourd'hui reconnue comme étant la figure dominante en matière de tourisme alimentaire à l'échelle mondiale. Chaque année, l'organisme prête main-forte à près de 200 000 professionnels dans plus de 150 pays. Les connaissances, les outils et la formation de la WFTA aident les organisations et les professionnels du commerce à mettre à profit des produits et des expériences liés aux aliments et aux boissons de leur région. Les organisations et professionnels peuvent donc créer un fort sentiment d'appartenance et ainsi accroître le nombre de visiteurs, la valeur de marque de la destination et la demande d'exportation des produits régionaux. Pour en savoir plus, visitez www.worldfoodtravel.org .

