QUÉBEC, le 20 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Sur la base de l'information disponible dans le Rapport mensuel des opérations financières au 30 septembre 2019, le surplus budgétaire pour l'année 2019-2020 est légèrement revu à la hausse, soit à 1,7 milliard de dollars. Pour l'année 2020-2021, la prévision du solde budgétaire à l'équilibre demeure inchangée.

Les résultats favorables du mois de septembre s'expliquent notamment par la croissance modérée des dépenses. Toutefois, celle-ci s'accélérera au cours des prochains mois en raison des initiatives annoncées lors du budget de mars 2019 et de la mise à jour de novembre, qui visaient à améliorer les services en santé et en éducation et à remettre de l'argent aux Québécois et Québécoises.

Le solde budgétaire est revu à la hausse de 261 millions de dollars, comparativement au surplus de 1,4 milliard de dollars prévu dans la mise à jour budgétaire du 7 novembre dernier. Tel qu'annoncé, le surplus non récurrent servira à faire face à un potentiel ralentissement économique, à lutter contre les changements climatiques et à réduire la dette.

« Les résultats financiers du mois de septembre montrent que la situation économique et financière du Québec demeure favorable avec un surplus prévu de 1,7 milliard de dollars pour 2019-2020. Ce surplus non récurrent servira à faire face à un potentiel ralentissement économique, à lutter contre les changements climatiques et à réduire la dette. Pour l'année 2020-2021, la prévision du solde budgétaire à l'équilibre est maintenue. »

Eric Girard, ministre des Finances du Québec et ministre responsable de la région de Laval

Le Rapport mensuel des opérations financières au 30 septembre 2019 peut être consulté sur le site Internet du ministère des Finances au www.finances.gouv.qc.ca.

