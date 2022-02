La situation du logement s'améliore dans les grands centres, mais devient plus difficile en région

MONTRÉAL, le 18 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Dans son Rapport sur le marché locatif de 2022, la SCHL montre les conséquences des mouvements de population dus à la crise sanitaire. Le déplacement de la demande des grands centres urbains vers les banlieues et les régions a créé un déséquilibre dans certaines villes de région du Québec où le parc de logement est limité. Cependant, les taux d'inoccupation à Montréal et à Québec sont encourageants et nous éloignent d'une situation de crise de logement.

Selon Benoit Ste-Marie, directeur général de la CORPIQ, "malgré la forte augmentation du coût de la vie lors de l'année 2021 et des hausses historiques des coûts d'entretien et de rénovation, les loyers ont en moyenne augmenté de façon raisonnable, en dessous même de l'inflation. Les loyers demeurent les plus bas au Canada selon la SCHL"

La situation à Montréal s'améliore

Le taux d'inoccupation sur l'île de Montréal est passé de 1,6% en 2019, à 3,2% en 2020 puis à 3,7% en 2021, ce qui confirme la détente du marché qu'avait anticipé la CORPIQ. Cela se reflète dans le prix des loyers. En effet, sur l'île de Montréal, les loyers ont augmenté de 3,7% d'octobre 2020 à octobre 2021. C'est inférieur à l'IPC pour la même période qui était de 4,1% et inférieur à la hausse des loyers de la période précédente de 4,6%.

Il est à noter que le taux d'inoccupation des studios et des "3 ½" a augmenté, passant respectivement de 5,1% à 6,9% et de 3,3% à 4,5%. Cette plus grande disponibilité de logements a fait en sorte que l'augmentation des loyers a été relativement faible, autour de 3,3% pour ces types de logement. Ces données s'expliquent par l'augmentation de l'espace requis par personne, notamment à cause de la nouvelle réalité du télétravail et du besoin, maintenant impérieux, d'avoir un coin bureau dans son logement.

La construction en banlieue de Montréal en plein essor

Selon la SCHL, sur les 12 000 nouveaux appartements qui se sont ajoutés au parc locatif de la RMR en 2021, environ 60 % se trouvent en banlieue. Malgré cela, le taux d'inoccupation reste stable et faible à 1,1% à l'extérieur de l'île de Montréal. D'autre part, pour ce qui est de la construction, l'APCHQ estime que la part de la banlieue dans les mises en chantier locative va augmenter en 2022.

Faible hausse de loyer à Québec

On observe le même phénomène à Québec qu'à Montréal avec une hausse du taux d'inoccupation des plus petits logements (3 ½ et moins) et une baisse des taux d'inoccupation des logements plus grands que 3 ½. À Québec, le taux d'inoccupation est globalement resté stable à 2,8%.

Cependant, la hausse des loyers à Québec est très faible, avec une moyenne d'augmentation de 2,3% pour l'ensemble des loyers et de seulement 1,7% pour les logements de type 6 ½ et de 1,9% pour les 5 ½.

Une tension dans l'univers locatif régional encore présente

Le taux d'inoccupation a grandement diminué dans l'ensemble des RMR autres que Montréal et Québec entre octobre 2020 et octobre 2021 : il a diminué de 2,8% à 1,7% dans la RMR de Saguenay; de 1,3% à 0,9% dans les RMR de Sherbrooke et de Trois-Rivières; de 1,6% à 1,1% dans la RMR Ottawa-Gatineau. Il est fort probable que cette tendance soit la même dans les plus petits centres urbains. Le problème est notamment dû au faible nombre de propriétés locatives dans les régions du Québec.

Ce mouvement de population a eu des impacts sur le loyer moyen dans deux RMR où le loyer était très bas. Les régions de Saguenay et Sherbrooke connaissent une augmentation de respectivement de 7,1% et 4,7%, malgré cela, les loyers sont restés très inférieurs à la moyenne québécoise (Saguenay : 700$; Sherbrooke : 727$; par rapport à la moyenne des centres urbains du Québec : 892$).

À propos de la CORPIQ

Organisme à but non lucratif réunissant 30 000 propriétaires et gestionnaires qui possèdent près de 500 000 logements et condos locatifs, la CORPIQ est la plus importante association à offrir des services aux propriétaires de logements et à défendre leurs intérêts, depuis plus de 40 ans. Elle dessert toutes les régions à partir de quatre bureaux totalisant 70 employés. Les propriétaires québécois procurent un logement à 1,3 million de ménages locataires et possèdent, dans sept cas sur dix, un duplex ou un triplex.

SOURCE CORPORATION DES PROPRIETAIRES IMMOBILIERS DU QUEBEC INC.

Renseignements: Information et demandes d'entrevues : Benoit Ste-Marie, Directeur général - Corporation des propriétaires immobiliers du Québec, Cellulaire : 514-249-1691, Courriel : [email protected]