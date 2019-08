La SGDN demeure un chef de file en matière d'innovations techniques

« Le réservoir du système de mise à l'épreuve Nanovate (NTS, pour Nanovate Testing System) est spécialement conçu pour appliquer le revêtement de cuivre à nos conteneurs de combustible irradié, a indiqué Derek Wilson, ingénieur en chef et vice-président de la gestion des contrats à la SGDN. Plusieurs facteurs - tels que la température, la solution chimique et le traitement de la surface - peuvent avoir une incidence sur le résultat final. En prenant en considération ces facteurs, nous avons eu de bons résultats. »

La SGDN a travaillé avec un partenaire industriel pour mettre au point ces technologies d'électroplacage novateurs. Au cours d'une immersion d'approximativement 10 jours du conteneur de combustible irradié dans une solution d'électroplacage à base de cuivre, un revêtement de cuivre de quatre à cinq millimètres d'épaisseur se forme. Bien que le procédé d'électroplacage existe depuis au moins 100 ans - il est généralement utilisé pour fabriquer les pièces de monnaie de cuivre - il s'agit ici d'une des premières adaptations de cette technologie pour créer un revêtement épais.

Cette innovation de la SGDN intéressera aussi d'autres acteurs de l'industrie. « C'est une occasion pour la SGDN de renforcer notre engagement à partager notre savoir avec les organisations des autres pays oeuvrant dans le domaine de la gestion du combustible nucléaire irradié, tels que le Japon, la Suisse et le Royaume-Uni », a souligné M. Wilson.

Le conteneur de combustible irradié revêtu de cuivre est un élément du système à barrières multiples de la SGDN (un ensemble de barrières naturelles et ouvragées aux propriétés complémentaires) qui servira à assurer la sûreté du combustible nucléaire irradié dans un dépôt géologique en profondeur.

Ces réalisations représentent des jalons importants dans le programme de mise à l'épreuve de la SGDN et contribueront à faire avancer le plan canadien de gestion à long terme sûre du combustible nucléaire irradié.

À propos de la SGDN

La Société de gestion des déchets nucléaires (SGDN) met en oeuvre le plan canadien de gestion à long terme sûre du combustible nucléaire irradié. La Société a été créée en 2002 par les producteurs canadiens d'électricité d'origine nucléaire. Ontario Power Generation, Énergie NB et Hydro-Québec, les membres fondateurs de la SGDN, ainsi qu'Énergie atomique du Canada limitée, financent les activités de la Société. La SGDN agit à titre d'organisme à but non lucratif et notre mandat nous a été confié en vertu de la Loi sur les déchets de combustible nucléaire, une loi fédérale.

