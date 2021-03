Les caméras de la série HeatPro offrent une analyse vidéo thermique basée sur l'apprentissage profond pour permettre la protection du périmètre, la mesure de la température des objets et la détection des incendies grâce à des alarmes en temps réel. Des caractéristiques comme la classification exacte des personnes et des véhicules, les alarmes visuelles et auditives pour la protection du périmètre et les alarmes rapides de détection de température inhabituelle pour la prévention des incendies les rendent idéales pour les petites et moyennes entreprises (PME).

Défense du périmètre grâce à l'intelligence artificielle (IA)

Lors de la sécurisation d'un périmètre, une plus grande précision et un faible taux de fausse alarme peuvent contribuer à réduire les coûts d'exploitation. Les caméras de la série HeatPro offrent ces avantages grâce à des outils d'analyse vidéo puissants basés sur des algorithmes d'apprentissage profond, réduisant considérablement les fausses alarmes.

Ces caméras sont spécialement conçues pour la protection du périmètre à courte portée (de 0 à 50 mètres), où elles permettent la détection et la classification des cibles. Grâce à l'intégration de l'IA, les caméras sont capables de faire la distinction entre une personne et un véhicule. Cela s'avère particulièrement utile lorsque deux cibles sont proches l'une de l'autre. Habituellement, elles ne sont reconnues que comme une seule « cible », mais les algorithmes intelligents font en sorte qu'elles peuvent être détectées de manière distincte, ce qui augmente la précision.

Les caméras thermiques parviennent également à détecter facilement les menaces potentielles lorsque la visibilité est nulle, ce qu'une caméra standard ne peut pas faire. Pour ce faire, elles détectent l'émissivité du rayonnement latent d'un objet, ce qui fait qu'elles ne dépendent pas de la lumière visible. Cela signifie qu'elles peuvent fonctionner dans toutes les conditions météorologiques et même dans les nuits les plus sombres. De plus, leur présence est très discrète puisqu'elles n'émettent pas de lumière, ce qui est particulièrement utile dans les cas où elles doivent être dissimulées.

La conception des caméras de la série HeatPro en permet l'installation efficace et rapide; leur déploiement est simple et ne comporte que trois étapes, réduisant ainsi le temps de configuration à seulement 30 secondes. Traditionnellement, des ingénieurs spécialisés sont nécessaires pour configurer et vérifier les caméras thermiques, ce qui demande à la fois du temps et de l'énergie supplémentaires. En fait, les caméras de la série HeatPro ont été conçues en tenant compte du temps et des efforts requis pour l'installation : elles sont plus simples à poser, ce qui permet aux installateurs de consacrer plus de temps à la configuration adéquate afin d'assurer un fonctionnement optimal, et le taux de fausses alarmes est le plus bas possible.

Mesure de la température pour la prévention des incendies

La mesure de la température est également une fonctionnalité des caméras de la série HeatPro. Elle s'avère très importante dans les cas où la surchauffe pourrait entraîner des incendies. La caméra peut mesurer la température sans contact, ce qui permet une détection rapide et visible. Cela signifie que les gens peuvent réagir plus tôt que s'ils n'avaient pas de caméra, ce qui permet d'éteindre un incendie dès son commencement. La caméra peut déclencher une alarme incendie plus rapidement qu'un détecteur de fumée.

La fonctionnalité de mesure de la température peut également être utilisée pour détecter tout risque de surchauffe potentiel et résoudre les problèmes.

La gamme contient un certain nombre de modèles et d'options différents : elles peuvent par exemple inclure des formes de dômes et des tourelles ainsi des lentilles simples ou à double spectre. Les caméras peuvent être intégrées à un certain nombre de solutions : elles peuvent fonctionner de manière fluide avec les enregistreurs vidéo en réseau, les systèmes d'alarme AX PRO et même Hik-Connect, si l'utilisateur souhaite recevoir des alertes mobiles en temps réel par téléphone. Elles peuvent être installées dans divers environnements, notamment les immeubles résidentiels, les bureaux, les chantiers de construction, les parcs de stationnement, les points de vente et les entrepôts.

« Conçues pour offrir des solutions de protection professionnelle sur le marché grand public, ces caméras permettent la protection du périmètre avec une précision inégalée ainsi que la détection d'incendie avec une sensibilité exceptionnelle, explique Stefan Li, directeur du secteur des produits thermiques chez Hikvision. La série HeatPro de Hikvision offre une protection professionnelle en toute simplicité. »

Cliquez ici pour en savoir plus sur HeatPro .

