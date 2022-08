HONG KONG, 29 août 2022 /CNW/ - Améliorant l'expérience de visionnement, qui ne se limite plus à une simple expérience de jeu immersive au-delà du simple plaisir, la série M550 est l'un des plus récents ajouts de téléviseurs 4K de Toshiba au marché, qui offre enfin une solution de rechange vraiment intéressante au téléviseur OLED complet en misant sur un nombre équivalent de caractéristiques impressionnantes.

Les téléviseurs de la gamme M550 reposent sur le système d'exploitation VIDAA de Toshiba, un système d'exploitation rapide et réactif qui rend le téléviseur beaucoup plus facile et agréable à utiliser. Une partie de cette réactivité est attribuable à la configuration de la commande vocale intelligente de VIDAA, qui donne aux utilisateurs la liberté d'utiliser le contenu pratiquement illimité disponible par l'intermédiaire de la fonction de recherche de sa plateforme universelle. En plus de faciliter de façon exponentielle l'utilisation des téléviseurs M550, VIDAA offre également un accès illimité à une gamme d'applications prises en charge sur la plateforme de manière à ce que les utilisateurs profitent d'une expérience de visionnement inaltérée.

Cependant, le système d'exploitation rapide des téléviseurs de la série M550 ne s'arrête pas là. Équipé d'un panneau de 60 Hz, ce téléviseur offre également des expériences de jeu exceptionnelles pour tous les joueurs. Compatibles avec différents taux de rafraîchissement, les téléviseurs à résolution 4K s'adaptent de façon intelligente à la bonne fréquence, au besoin, éliminant efficacement le visionnement saccadé et offrant aux utilisateurs une amélioration considérable de l'expérience de jeu.

À l'extérieur du jeu, les téléviseurs M550 offrent des caractéristiques tout aussi intelligentes qui contribuent à la profondeur réaliste de ses images. Faisant appel à la technologie adaptative d'éclairage en arrière-plan de précision, la technologie de gradation locale complète du téléviseur, associée à Quantum Dot, redonne à chaque pixel la bonne coloration, ce qui permet d'obtenir des contrastes plus grands et des variations de couleurs plus uniformes sans les effets secondaires habituels de l'éclairage conventionnel, ce qui donne des images d'une clarté étonnante.

Toujours en harmonie avec le ton de la voix des utilisateurs, les scintillements d'un jeu ou les nuances inégalables d'une image à l'écran, les téléviseurs de la série M550 de Toshiba sont toujours prêts à diffuser du contenu et à faire fonctionner vos jeux, offrant un rendement inégalé sur le plan de l'accessibilité, de la réactivité, de la richesse du contenu offert et des expériences immersives auxquelles ils donnent accès.

Pour en savoir plus sur la série M550 et les plus récents produits de la marque offrant une expérience cinématographique hors du commun, suivez Toshiba TV sur les réseaux sociaux : Facebook, Instagram, Twitter, YouTube.

