Le lancement de ce partenariat met en valeur l'importance des pneus.

Michelin renforce ses liens avec les sports automobiles au sein de l'important marché de pneus canadien.

Il s'agit de la troisième grande série de courses nord-américaines à faire de Michelin son fournisseur de pneus officiel ces dernières années.

LAVAL, QC, le 6 avril 2021 /CNW/ - La nouvelle série de courses Championnat Sports Car Canadien fait de Michelin son fournisseur officiel de pneus. Cette nouvelle survient alors que Michelin étend sa présence en Amérique du Nord dans le monde des sports automobiles.

L'annonce de ce partenariat souligne l'importance du marché canadien pour Michelin et permet à la marque de jouer un rôle significatif dans les événements de sports automobiles en croissance au Canada.

« Le fait que Michelin devienne le fournisseur de pneus officiel de la série de course Championnat Sports Car Canadien démontre la présence grandissante du fabricant dans les sports automobiles en Amérique du Nord, déclare Tony Ménard, directeur de Michelin Motorsport pour l'Amérique du Nord. Nos partenariats avec IMSA, la Porsche Carrera Cup et maintenant la série Championnat Sports Car nous permettent de constater que de plus en plus de pilotes et de séries de courses accordent de l'importance à la performance des pneus. »

La série Championnat Sports Car Canadien 2021 proposera des courses de voitures de sport de type GT4 et TCR en Ontario et au Québec, avec l'ambition d'étendre ses activités à d'autres circuits au pays.

« Le Canada possède une longue tradition en matière de sport automobile et constitue un marché de premier plan pour Michelin, explique Sylvaine Cuniberti, directrice du marketing au Canada. Nous sommes heureux d'ajouter une série aussi importante à nos engagements envers les sports automobiles au Canada. »

La série Championnat Sports Car Canadien 2021 débutera le 21 mai au circuit Canadian Tire Motorsport Park, dans le cadre des festivités du Victoria Day SpeedFest. Pour de plus amples renseignements sur cette série, visitez https://felmotorsports.com.

À propos de Michelin North America, Inc.

Michelin, chef de file de la mobilité, a pour mission d'améliorer la mobilité de ses clients dans une perspective durable, de concevoir et d'offrir les pneus, les services et les solutions qui répondent le mieux aux besoins des consommateurs, de fournir des services numériques, des cartes géographiques et des guides qui enrichissent les voyages et créent des expériences uniques, et de développer des matériaux de haute technologie pour une variété de secteurs d'activité. Ayant son siège social à Greenville, en Caroline du Sud, Michelin North America (www.michelinman.com) compte plus de 20 000 employés et exploite 19 usines d'envergure, dont 3 6000 employés dans ses trois usines en Nouvelle-Écosse et à son bureau de marketing et de vente basé à Laval, au Québec (www.michelin.ca).

SOURCE Michelin North America (Canada) Inc.

Renseignements: Nicolle Vuotto, Michelin North America (Canada), Email: [email protected]