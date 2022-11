TORONTO, le 1er nov. 2022 /CNW/ - La septième Semaine annuelle de l'accès à la justice en Ontario a présenté, du 24 au 28 octobre, des programmes virtuels axés sur le thème L'accès à la justice compte : se fonder sur les données pour répondre aux besoins juridiques de la population canadienne. La trésorière du Barreau de l'Ontario Jacqueline Horvat a lancé la semaine par une cérémonie de l'aube menée par l'ainé autochtone Myeengun Henry. Cette semaine a également souligné l'importance de l'engagement du Barreau envers la vérité et la réconciliation en célébrant le lancement du 1er supplément du Guide pour les avocats qui travaillent avec des parties autochtones.

La Semaine de l'accès à la justice 2022 a été fréquentée par le plus grand nombre de participants à ce jour avec plus de 3 000 personnes et 25 programmes virtuels et en personne pendant la semaine. Les séances qui examinaient les données qualitatives et quantitatives dont dispose actuellement le secteur de la justice, les données qui devraient être recueillies et la manière d'utiliser les données efficacement pour comprendre les besoins juridiques de la population canadienne et y répondre étaient en vedette dans la programmation de la semaine. D'autres programmes portaient sur les besoins en santé mentale, l'accès à la justice en région rurale, les pratiques exemplaires en justice numérique et comment mieux servir les peuples autochtones, les personnes trans, les femmes, les minorités ethniques et les populations à faible revenu au Canada.

« Je remercie tout le monde qui a participé à la Semaine de l'accès à la justice - comme participant, présentateur ou organisateur, a dit Jacqueline Horvat, la trésorière du Barreau de l'Ontario. Le niveau de mobilisation s'est manifesté dans chaque conversation, et l'engagement de toutes les professions juridiques, des organismes sans but lucratif et du secteur juridique à rechercher des solutions me donnent bon espoir que nous trouverons de nouvelles voies pour que la population ontarienne ait l'aide juridique dont elle a besoin. »

Outre les possibilités offertes aux professionnels du droit, le programme de cette année comprenait quatre ateliers destinés au public et conçus pour répondre aux questions juridiques et pour informer le public sur leurs droits afin d'éliminer les obstacles auxquels sont confrontées les personnes qui accèdent au système judiciaire. Plus de 180 personnes de toute la province ont participé à ces séances afin de trouver des réponses à leurs questions juridiques quotidiennes et d'être renvoyées à des ressources pertinentes.

La Semaine de l'accès à la justice de l'Ontario est une présentation du Groupe d'action sur l'accès à la justice (TAG) en collaboration avec le Barreau de l'Ontario et les partenaires du secteur de la justice. Le TAG a été créé par le Barreau de l'Ontario en 2015 pour favoriser une meilleure coordination et collaboration dans tout le secteur de la justice. Avec le soutien financier du Barreau de l'Ontario et de la Fondation du droit de l'Ontario, le TAG travaille avec des parties prenantes du secteur de la justice afin de développer des solutions durables et axées sur le public pour instaurer un changement systémique.

Le Barreau règlemente les avocats, les avocates et les parajuristes de l'Ontario dans l'intérêt public. Le Barreau a pour rôle de protéger l'intérêt public, de maintenir et de faire avancer la cause de la justice et la primauté du droit, de faciliter l'accès à la justice pour la population ontarienne et d'agir de façon opportune, ouverte et efficiente.

