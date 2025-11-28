WINNIPEG, MB, le 28 nov. 2025 /CNW/ - Au cours de l'été 2022, à la suite de quelques examens de suivi effectués après une blessure, Bonnie Norris a eu la désagréable surprise de recevoir un appel téléphonique lui annonçant qu'elle souffrait d'un cancer du poumon et que celui-ci s'était propagé à certains de ses ganglions lymphatiques. Non-fumeuse et menant une vie saine, elle se voyait désormais confrontée à un diagnostic qui bouleversait son existence. Elle a entrepris un traitement de chimiothérapie et de radiothérapie d'une durée de 30 jours afin de réduire la taille de la tumeur, puis a suivi des traitements d'immunothérapie pendant 12 mois par la suite.

Bonnie Norris (Groupe CNW/Occupe-toi du radon) Carole Vivier (Groupe CNW/Occupe-toi du radon)

Or, Bonnie n'est pas seule : Jill Hall, de Chilliwack, en Colombie-Britannique, a dû se battre pour faire valoir ses droits lorsque ses symptômes n'étaient pas pris au sérieux. Elle a finalement reçu, elle aussi, un diagnostic de cancer du poumon. En 2025, deux autres porte-parole non-fumeuses qui souffraient d'un cancer du poumon sont décédées. Corie Hasselbak et Carole Vivier avaient toutes deux fait le récit de leur parcours avec le cancer du poumon lié au radon avec les Canadiens, dans l'espoir de protéger d'autres familles d'un diagnostic de cancer du poumon.

Le radon, un gaz radioactif naturel présent dans les maisons partout au Canada, est la deuxième cause de cancer du poumon après le tabagisme. Chacune de ces femmes a appris qu'elle avait peut-être été exposée au radon dans sa maison pendant des années avant d'y effectuer un dépistage et de mettre en place des mesures d'atténuation pour réduire la concentration de radon.

« J'ai été abasourdie lorsque j'ai reçu un appel après un examen d'imagerie m'annonçant que j'avais un cancer du poumon », se souvient Bonnie. « C'est impossible, me suis-je dit. Je ne fume pas et je mène une vie saine. » « J'avais adopté un régime alimentaire à base de plantes deux ans plus tôt et je pensais faire tout ce qu'il fallait. »

Selon un récent sondage de Statistique Canada, 4 Canadiens sur 10 ne connaissent toujours pas le radon, et, parmi les 60 % qui le connaissent, seuls 12 % d'entre eux ont effectué un dépistage dans leur maison. Cela signifie qu'il existe un écart important entre ceux qui connaissent le radon et ceux qui mettent des mesures en place.

Novembre est le Mois de l'action contre le radon au Canada. Pour l'équipe d'Occupe toi du radon, c'est l'occasion de se lancer dans un marathon de séances d'information sur le radon dans les communautés d'un océan à l'autre. « C'est intense, mais nous ne voudrions pas qu'il en soit autrement ! », déclare Pam Warkentin, chef de projet chez Occupe toi du radon (OTDR). En novembre, son équipe animera des séances d'information en soirée dans près de 30 communautés à travers le pays dans le cadre de son programme « Défi 100 trousses de dépistage de radon », avant de distribuer gratuitement des trousses de dépistage du radon aux citoyens. « C'est en travaillant à l'échelle communautaire que nous avons vraiment constaté un engagement accru et une augmentation des dépistages ! », ajoute madame Warkentin.

En ce qui concerne le radon, tout repose sur les tests. Faire dépister votre maison, c'est la première étape pour protéger votre famille contre ce gaz radioactif invisible et inodore. « L'exposition au radon est la principale cause de cancer du poumon chez les personnes qui n'ont jamais fumé », explique Christina Macri, de la Société canadienne du cancer. « Tout ce que les propriétaires peuvent faire pour réduire l'exposition au radon contribuera à réduire l'incidence du cancer du poumon. » Si les dépistages révèlent des concentrations élevées de radon, un système d'atténuation peut être installé pour les réduire.

L'équipe OTDR n'est pas la seule à faire de la sensibilisation sur l'enjeu du radon. Les associations pulmonaires, les groupes de santé publique et même les bibliothèques se font l'écho de cette campagne en novembre. « De plus en plus de bibliothèques publiques prêtent des moniteurs de radon numériques à leurs usagers », explique Anne-Marie Nicol, de l'université Simon Fraser. « Ces programmes sont très efficaces pour sensibiliser les citoyens et les inciter à faire dépister leur maison. »

Si vous souhaitez contribuer à faire connaître l'enjeu du radon, OTDR organise un concours spécialement pour vous ! Pour la deuxième année consécutive, le concours Onze s'informe encourage tous les Canadiens à s'informer sur le radon, puis à partager leurs connaissances avec leur communauté pour courir la chance de gagner de superbes prix. Le règlement complet et tous les détails du concours sont disponibles à l'adresse www.onzesinforme.ca.

À propos d'Occupe-toi du radon

Occupe-toi du radon est une initiative nationale qui vise à rassembler les intervenants du domaine du radon et à les sensibiliser au radon partout au Canada. L'initiative est menée par l'Association canadienne des scientifiques et technologues en radon (ACSTR) et la Société canadienne du cancer.

Canadian Lung Association has a radon mitigation grant available for low to moderate income homes: https://www.lung.ca/lung-health/radon/lungs-matter-radon-mitigation-support

Pour en savoir plus sur le radon et sur la façon de faire dépister votre maison, consultez le : takeactiononradon.ca/fr/

Pour trouver des photos à utiliser avec ce communiqué de presse, vous pouvez télécharger des images gratuites et de haute qualité au lien suivant : https://pixabay.com/users/takeactiononradon-18149510/

Liens et ressources

Guides d'action sur le radon de Santé Canada : https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/securite-et-risque-pour-sante/radiation/radon/guides-action/provinces-territoires.html

La page Web du défi des 100 trousses de dépistage : https://takeactiononradon.ca/fr/joignez-nous/defi-des-trousses-de-depistage-de-radon/

