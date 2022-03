La Semaine québécoise des popotes roulantes 2022 : Sœur Angèle, nouvelle porte-parole

MONTRÉAL, le 21 mars 2022 /CNW Telbec/ - Du 20 au 27 mars se déroule la 17e édition de la semaine québécoise des popotes roulantes sous le thème : Toujours là!

La popote roulante est un service indispensable qui a permis à plus de 30 000 personnes aînées en perte d'autonomie de rester à domicile l'an dernier. En plus d'offrir un repas sain et équilibré, la popote assure également une vigie par l'entremise des responsables de la prise des commandes et de la livraison. Pour nombre de personnes aînées, le bénévole qui livre le repas est bien souvent la seule personne qu'elles verront dans la journée.

Depuis leur arrivée au Québec, voici plus de 50 ans, les popotes roulantes n'ont eu de cesse de soutenir les personnes les plus vulnérables. Ces organisations vivent néanmoins de nombreux défis. Au-delà du sous-financement chronique dont elles souffrent, les popotes roulantes doivent désormais faire face à une pénurie de main-d'œuvre autant bénévole que salariée. De plus, le vieillissement de la population, conjugué à la situation pandémique, a provoqué une hausse de la demande ce qui place les popotes en situation de surchauffe. Faute de moyens supplémentaires, la seule solution qui reste est de travailler plus vite!

Les 300 popotes roulantes du Québec, leurs 10 000 bénévoles et le millier d'employés qui les soutiennent, ont livré 3.6 millions de repas l'an dernier.

Nouvelle porte-parole : Sœur Angèle

Le Regroupement est honoré d'avoir été choisi par celle qui a voué sa vie aux plus démunis et qui n'est plus à présenter : « Les popotes roulantes permettent à de nombreuses personnes aînées de rester à la maison. On ne réalise pas la grande pauvreté qui existe au Québec… Il est nécessaire de soutenir les popotes roulantes et je remercie du fond du cœur les bénévoles qui ont l'audace de ne pas rester chez eux et qui les aident à accomplir leur mission. Le bénévolat, ça nous garde jeunes ! » Sœur Angèle

Le Regroupement des popotes roulantes est un organisme à but non lucratif qui regroupe 128 membres au Québec. À travers sa mission, il suscite la participation de centaines de bénévoles et d'organismes pour offrir des services alimentaires destinés aux personnes en perte d'autonomie ou éprouvant des difficultés à se nourrir convenablement.

SOURCE Regroupement des popotes roulantes du Québec

Renseignements: Claudia Bérubé, relations de presse, [email protected], 514-961-9118