La Semaine nationale des services préhospitaliers d'urgence débute le 23 mai

Une occasion pour reconnaître le travail de première ligne des 1000 paramédics d'Urgences-santé pendant la pandémie.

MONTRÉAL, le 20 mai 2021 /CNW/ - Du 23 au 29 mai se tiendra la Semaine nationale des services préhospitaliers d'urgence. L'expertise des paramédics comme maillon essentiel de la chaîne d'intervention préhospitalière d'urgence sera célébrée.

« L'année qui vient de passer a été éprouvante pour les paramédics. En l'espace de quelques semaines, la COVID-19 nous a propulsés au front, en première ligne de la lutte contre un virus mondial ! Ça a été un défi qui a généré beaucoup de stress chez plusieurs d'entre nous » affirme Joshua Arruda-Aguiar, paramédic à la Corporation d'urgences-santé.

« Notre profession c'est une véritable vocation ! La Semaine nationale des services préhospitaliers d'urgence est toujours appréciée de mes confrères et consœurs de travail, mais cette année, c'est certain que ça va nous faire chaud au cœur de recevoir des messages d'encouragement » poursuit le paramédic.

« La dernière année a exigé des paramédics une grande capacité d'adaptation, une importante résilience et beaucoup de courage. Ils ont su livrer la marchandise et protéger la population avec compétence, diligence et bienveillance. Profitons de cette semaine pour reconnaître leur important apport dans la lutte contre la pandémie » déclare le président et directeur général, par intérim de la Corporation, M. Yvan Gendron.

« Je souhaite en profiter pour souligner la contribution des autres employés de la Corporation, notamment les répartiteurs médicaux d'urgence ainsi que les préposés à la mise en service. Sans elles et eux, Urgences-santé ne pourrait pas réaliser sa mission première, soit celle d'assurer à la population de Montréal et de Laval des services préhospitaliers d'urgence de qualité, efficaces et appropriés, afin de réduire la mortalité et la morbidité associées aux conditions médicales urgentes, en d'autres termes, sauver des vies » conclut M. Gendron.

Enfin, les citoyens sont invités à remercier les paramédics qu'ils croisent dans la rue pour leur travail et à leur faire parvenir leurs mots de reconnaissance pour des services reçus par l'entremise du site web de la Corporation.

La Corporation d'urgences-santé est la plus grande organisation ambulancière du Québec et relève du ministère de la Santé et des Services sociaux. Elle emploie plus de 1 500 personnes, dont plus de 1000 paramédics et plus de 110 répartiteurs médicaux d'urgence qui desservent les citoyens de Montréal et de Laval (2,5 millions d'habitants).

