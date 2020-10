La Semaine nationale de la sécurité des jeunes au volant vise les risques liés aux excès de vitesse

Les jeunes sont plus nombreux à perdre la vie dans des accidents que tout autre groupe d'âge de moins de 80 ans. Les jeunes conducteurs tués dans une collision sont plus enclins à commettre des excès de vitesse au moment de l'accident que les autres groupes d'âge.

« Les adolescents doivent savoir que #LaVitesseNestPasUnJeu, déclare Pamela Fuselli, Présidente-directrice générale de Parachute. Les conducteurs qui roulent vite sont plus exposés aux accidents et aux blessures plus graves, et les piétons heurtés par un conducteur à une vitesse plus élevée ont moins de chances de survivre. »

La campagne SNSJV de cette année vise également à sensibiliser les adolescents à l'alcool, aux drogues, à la distraction, à la conduite agressive et à la sécurité ferroviaire.

Pendant la semaine du 18 au 24 octobre 2020, les adolescents, les parents et les influenceurs participeront à des promotions et des activités virtuelles de la SNSJV dans les collectivités canadiennes.

« Malheureusement, nous constatons les répercussions qu'ont la vitesse excessive et les autres comportements dangereux au volant sur les gens et leurs proches, affirme Valérie Lavoie, présidente et chef de l'exploitation de Desjardins Groupe d'assurances générales. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous sommes fiers de soutenir les événements virtuels organisés pour la Semaine nationale de la sécurité des jeunes au volant, et d'appuyer le mandat de Vision Zéro de mettre fin aux blessures et aux décès sur nos routes. »

Cette année, le canadien Nicholas Latifi, pilote de l'équipe de F1 Williams 2020, fera la promotion du message #LaVitesseNestPasUnJeu auprès de ses fans qui le suivent sur Instagram, Twitter et Twitch @nicholaslatifi. De plus, Nicholas Latifi sera présenté dans une campagne nationale de panneaux d'affichage et de panneaux numériques durant toute la SNSJV, grâce à des dons d'espaces de panneaux d'affichage et de panneaux numériques de Media City, Bell Media et Outfront Media.

« Chaque fois que je monte dans une voiture de Formule 1, la sécurité est la toute première priorité. Un circuit de course peut être un endroit très dangereux - et c'est la même chose sur la voie publique, explique M. Latifi. Les vitesses excessives à l'écart de la piste de course ne sont pas seulement risquées, elles sont aussi illégales. Je soutiens toute initiative visant à rendre nos routes plus sûres, c'est pourquoi je suis heureux de soutenir la Semaine nationale de la sécurité des jeunes au volant de Parachute et son message important en 2020, à savoir que la vitesse n'est pas un jeu. »

Les youtubeurs Andrew Gunadie, connu sous le nom de Gunnarolla, et Élie Pilon créent des vidéos et des promotions sur les médias sociaux pour la Semaine nationale de la sécurité des jeunes au volant, grâce au soutien du CN.

« Le CN est heureux de parrainer la Semaine nationale de la sécurité des jeunes au volant 2020, avec son important message #LaVitesseNestPasUnJeu. Les conducteurs et autres usagers de la route pensent qu'ils peuvent aller plus vite qu'un train à un passage à niveau ou entendre un train à temps pour sortir de la voie, mais ce n'est malheureusement pas le cas, a déclaré Stephen Covey, chef de la police et chef de la sécurité du CN. Notre appui permettra d'amplifier ces importants messages de sécurité routière auprès d'un public plus jeune grâce à deux youtubeurs bien connus, Gunnarolla et Élie Pilon. »

Rendez-vous sur le site http://www.parachute.ca/SNSJV pour en savoir plus sur la Semaine nationale de la sécurité des jeunes au volant et téléchargez nos ressources gratuites pour la sensibilisation et le partage sur les médias sociaux.

À propos de Parachute

Parachute est un organisme de bienfaisance national canadien dédié à la réduction des répercussions désastreuses des blessures évitables. Les blessures accidentelles constituent la première cause de décès chez les Canadiens âgés de 1 à 34 ans. Chaque jour, en moyenne, un enfant perd la vie à la suite d'une blessure accidentelle. Par la sensibilisation et la défense des intérêts, Parachute travaille à sauver des vies et à créer un Canada sans blessures graves. Pour obtenir plus de renseignements, rendez-vous sur parachute.ca et suivez-nous sur Twitter , Facebook , Instagram et LinkedIn .

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est le premier groupe financier coopératif au Canada et le sixième au monde, avec un actif de 349,9 milliards de dollars. Il figure parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada selon le palmarès établi par Mediacorp. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

À propos du CN

Le CN est un chef de file mondial du transport et un partenaire commercial majeur. Essentiel à l'économie, aux clients et aux collectivités qu'il dessert, le CN achemine annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord. En tant que seul chemin de fer à relier les côtes est et ouest du Canada à l'extrémité sud des États-Unis par un réseau ferroviaire de 19 500 milles (31 382 km), le CN et ses filiales contribuent à la prospérité des collectivités et au commerce durable depuis 1919. Le CN maintient son engagement à l'égard des programmes de responsabilité sociale et de l'environnement.

