La Semaine nationale de la sécurité des jeunes au volant met l'accent sur les risques de la conduite avec facultés affaiblies

La Semaine nationale de la sécurité des jeunes au volant, organisée par Parachute du 20 au 26 octobre, vise à réduire la conduite avec facultés affaiblies par la drogue et à enseigner à conduire prudemment, sans facultés affaiblies, sans distraction et sans agressivité.

TORONTO, le 16 oct. 2019 /CNW/ - La Semaine nationale de la sécurité des jeunes au volant (SNSJV), une campagne annuelle de sensibilisation du public visant à sensibiliser les jeunes conducteurs à la sécurité routière, aura lieu du 20 au 26 octobre. Cette année, Parachute et Desjardins exhortent les adolescents à savoir ce #quesignifiefacultésaffaiblies et à aider à réduire la conduite avec facultés affaiblies par la drogue.

Les jeunes représentent le plus grand nombre de conducteurs dont le résultat est positif au test de dépistage de drogues ou d'alcool après un accident mortel. En fait, selon le gouvernement du Canada, 22 pour cent des jeunes qui ont consommé du cannabis admettent qu'ils conduisent avec les facultés affaiblies, et la majorité d'entre eux indique qu'ils ne croient pas que ce soit aussi dangereux que la conduite en état d'ébriété. Les adolescents doivent savoir ce #quesignifiefacultésaffaiblies - et être conscients du fait que le cannabis affecte leur capacité à contrôler leur vitesse, à maintenir une distance de suivi appropriée et à rester dans leur voie. La combinaison du cannabis et de l'alcool augmente considérablement l'impact négatif sur les aptitudes à la conduite.

La campagne de cette année vise également à sensibiliser les jeunes à la conduite avec les facultés affaiblies par l'alcool, à la distraction et à l'agressivité au volant, y compris aux excès de vitesse.

« Nous voulons que les jeunes conducteurs et leurs passagers sachent ce que signifie les termes facultés affaiblies », explique Pamela Fuselli, Présidente-directrice générale de Parachute. « Cela signifie que votre capacité physique et mentale à concentrer votre attention sur la conduite est compromise, que ce soit temporairement - comme lorsque vous téléphonez - ou à plus long terme, lorsque vous avez de l'alcool ou des drogues dans votre organisme. Tous les conducteurs, mais surtout les jeunes conducteurs inexpérimentés, doivent être capables de se concentrer sur la tâche complexe de la conduite sans être distraits et sans avoir les facultés affaiblies ».

« La Semaine nationale de la sécurité des jeunes au volant est une campagne importante qui soutient une composante très importante pour Desjardins, nos jeunes », affirme Alain Hadès, vice-président, Marketing et expérience clients/membres chez Desjardins Assurances. « Il est essentiel que nous restions concentrés et vigilants sur nos routes; la distraction au volant ou la conduite avec facultés affaiblies nous met, nous, passagers, cyclistes et piétons, en danger. Nous sommes fiers de nous associer à Parachute et d'encourager des habitudes sécuritaires qui peuvent prévenir les blessures et les décès sur nos routes ».

Durant la semaine du 20 au 26 octobre 2019, les adolescents, les parents et les influenceurs participeront aux activités de la SNSJV partout au Canada, notamment à des campagnes-éclair de distribution de « contraventions » positives pour promouvoir, encourager et récompenser les bonnes habitudes de conduite chez les adolescents.

Consultez le site www.parachute.ca/snsjv pour en apprendre plus au sujet de la Semaine nationale de la sécurité des jeunes au volant et télécharger nos ressources gratuites pour l'organisation d'activités dans la collectivité, le partage sur les médias sociaux et la sensibilisation.

À propos de Parachute

Parachute est un organisme national à but non lucratif qui vise à mettre un frein aux répercussions dévastatrices des blessures évitables. Les blessures sont la première cause de mortalité chez les Canadiens de 1 à 34 ans; toutes les neuf heures en moyenne, un enfant meurt pour cause de blessure. Au moyen de l'éducation et de la défense des droits, Parachute met tout en œuvre pour sauver des vies et faire du Canada un pays exempt de blessures graves. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site parachute.ca et suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn.

À propos de Desjardins

Le Mouvement Desjardins est le premier groupe financier coopératif au Canada et le cinquième au monde, avec un actif de 310,9 milliards de dollars. Il figure parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada, selon le palmarès établi par Mediacorp. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et clients, particuliers comme entreprises, Desjardins offre une gamme complète de produits et de services par l'intermédiaire de son vaste réseau de points de service, de ses plateformes virtuelles et de ses filiales présentes partout au Canada. Considéré comme l'une des institutions bancaires les plus solides au monde par le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

