La Semaine nationale de la sécurité des jeunes au volant, organisée par Parachute, se déroule du 16 au 22 octobre. Son but est de réduire la distraction au volant et de sensibiliser les jeunes à la conduite sécuritaire sans distraction, aux dangers de la conduite avec facultés affaiblies par la drogue ou l'alcool, aux problèmes de l'excès de vitesse et de l'agressivité au volant, ainsi qu'à l'importance de la sécurité autour des voies ferrées.

TORONTO, le 13 oct. 2022 /CNW/ - La Semaine nationale de la sécurité des jeunes au volant (SNSJV), une campagne annuelle de sensibilisation du public visant à éduquer les jeunes conducteurs sur la sécurité routière, demande aux jeunes de reconnaître que conduire nécessite 100 pour cent de notre concentration (#Conduire=concentration100% ).

Se déroulant du 16 au 22 octobre avec le soutien de Desjardins Assurances et de CN, la semaine de sensibilisation vise à réduire la distraction au volant, cause de blessures graves et mortelles.

À vos agendas : la Semaine nationale de la sécurité des jeunes au volant se déroulera du 16 au 22 octobre 2022 avec pour thème la distraction au volant : #Conduireconcentration100%. (Groupe CNW/Parachute)

« Dans les cas de collisions mortelles, les conducteurs âgés de 20 à 25 ans étaient plus susceptibles d'être distraits que tout autre groupe d'âge, suivis des conducteurs âgés de 16 à 19 ans », déclare Pamela Fuselli, Présidente directrice générale de Parachute. « La SNSJV vise à mettre un terme à ces décès évitables en sensibilisant au grave problème de la distraction au volant chez les jeunes et les jeunes adultes. »

Pendant la semaine du 16 au 22 octobre, les jeunes, les parents et les influenceurs participeront à des promotions et à des activités virtuelles de la SNSJV dans toutes les collectivités canadiennes. La campagne 2022 de la SNSJV vise à sensibiliser les jeunes à la conduite distraite, en état d'ébriété, sous l'influence de drogues ou de façon agressive, ainsi qu'à la sécurité autour des voies ferrées et aux dangers d'excès de vitesse.

De plus, les événements en présentiel de la SNSJV sont de retour dans les écoles et les collectivités, Parachute fournissant le matériel et un guide d'événement pour le Concours de contraventions positives, qui favorise, encourage et récompense les habitudes de conduite positives chez les jeunes conducteurs.

« La distraction au volant demeure une grande préoccupation. Pour la deuxième année consécutive, elle est perçue comme le plus important facteur de risque pour les conducteurs, déclare Valérie Lavoie, présidente et chef de l'exploitation, Desjardins Groupe d'assurances générales. Regarder son téléphone, manger, boire, modifier les paramètres de la console... Il faut concentrer toute notre attention sur la conduite et éliminer les distractions pour assurer notre sécurité et celle des autres sur la route. »

« Je vous encourage à prendre le temps de rappeler à votre communauté, à vos proches et à vos voisins l'importance cruciale d'être en sécurité à proximité des propriétés ferroviaires. En faisant cela, vous pourriez contribuer à sauver une vie." - Stephen Covey, Chef de la Police et de la sécurité du CN. »

Visitez le site https://parachute.ca/fr/programme/semaine-nationale-de-la-securite-des-jeunes-au-volant/ pour en savoir plus sur la Semaine nationale de la sécurité des jeunes au volant et le Concours de contraventions positives. Téléchargez nos ressources gratuites d'enseignement et de partage sur les réseaux sociaux avec les mots-clics #Conduireconcentration100% et #SNSJV2022.

Parachute est l'organisme national canadien de bienfaisance dédié à la réduction de l'impact dévastateur des blessures évitables.

Le CN est un chef de file mondial du transport et un partenaire commercial majeur.

Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord et la cinquième au monde, avec un actif de 397 milliards de dollars.

