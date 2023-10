DUBAÏ, Émirats arabes unis, 21 octobre 2023 /CNW/ -- Le site Web officiel de la Semaine mondiale de la jeunesse sur le climat (la Semaine) est maintenant ouvert. Il appelle les multiples intervenants mondiaux à inscrire leurs événements et à manifester leur soutien aux mesures pour le climat de la prochaine génération. Les personnes et les organisations intéressées peuvent consulter le site Web à l'adresse suivante :

Semaine mondiale de la jeunesse sur le climat

La Semaine mondiale de la jeunesse sur le climat ouvre son site Web officiel au public

« La Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques de 2023 (COP28) présentera le premier bilan mondial depuis la signature de l'Accord de Paris », a déclaré WANG Binbin, secrétaire générale exécutive de l'Alliance mondiale des universités sur le climat (GAUC). « Alors que la société internationale se penche sur l'état de notre planète et trace une meilleure voie pour l'avenir, il est important de reconnaître le rôle crucial des jeunes en tant qu'épine dorsale de l'avenir net zéro et de leur offrir un soutien adéquat pour assumer cette responsabilité historique. »

Prévue une semaine avant chaque COP, la Semaine vise à contribuer à la gouvernance climatique mondiale en fournissant un mécanisme à la prochaine génération pour amplifier sa voix sur le climat, affiner ses solutions innovantes et transformer ses mesures pour le climat en répercussions réelles. Elle a été proposée pour la première fois par la GAUC au secrétariat de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) en février 2022 et elle a été co-instaurée par la GAUC et plus de 100 partenaires mondiaux huit mois plus tard. Mme Patricia Espinosa, l'ancienne secrétaire exécutive de la CCNUCC, a fait l'éloge de la Semaine en la qualifiant de « contribution importante au processus de la CCNUCC ».

En lançant le site Web officiel de la Semaine, la GAUC vise à élargir davantage l'inclusivité de la Semaine et invite chaleureusement tous les intervenants concernés à se joindre à l'initiative et à contribuer à l'élan en organisant des événements liés au climat du 20 au 24 novembre 2023, et à les inscrire sur le site Web de la Semaine.

Faire connaître les mesures de la jeunesse pour le climat sur la scène internationale

S'appuyant sur le succès des activités de culture de la jeunesse de la GAUC en 2022, la GAUC a rehaussé son programme de formation au leadership « Climate x » en l'ouvrant aux étudiants des universités mondiales et en canalisant les mesures pour le climat de ses étudiants vers la Semaine.

Le programme de formation, qui comprend un module « 1+3 » visant à encourager ses étudiants à transformer les connaissances sur le climat en répercussions tangibles, a recruté près de 1 000 étudiants de 74 pays et d'environ 400 universités, dont 88 % viennent du Sud mondial. Dans le module, « 1 » fait référence aux cours en ligne proposés par des experts universitaires qui s'étendent sur un mois en juillet; « 3 » symbolise les trois événements hybrides que les étudiants doivent suivre d'août à novembre. Les étudiants qui font preuve de leadership en matière de climat pendant le programme de formation seront choisis pour intégrer la délégation de jeunes de la GAUC de la COP28, le troisième groupe de ce genre que la GAUC aura amené à la COP.

Au moment du lancement du site Web officiel de la Semaine, les étudiants avaient déjà organisé près de 200 événements dans leurs communautés locales, qui ont touché environ 20 000 personnes au total. Au cours de la Semaine 2023, les étudiants organiseront leur troisième série d'événements, reconnus comme étant les contributions des jeunes à la Semaine, et ils en feront la démonstration à la COP28.

Mobiliser le soutien de multiples intervenants pour une COP28 réussie

Le soutien de multiples intervenants est essentiel pour préparer les acteurs de la prochaine génération à être les leaders d'un avenir durable et carboneutre. Misant sur la force de ses partenaires, la GAUC a fourni diverses ressources pour donner aux étudiants du programme de formation le pouvoir d'agir, notamment plus de 20 conférences et 5 sorties éducatives.

« Nous sommes fermement résolus à relever le défi des changements climatiques et nous avons de grandes ambitions à cet égard », a déclaré Alice HO, directrice de la jeunesse de la GAUC. « Cependant, il est important pour nous, les futurs leaders en matière de climat, d'apprendre des leaders d'aujourd'hui. Nous avons besoin de votre soutien. »

En décembre, la GAUC aura son pavillon à l'intérieur de la zone bleue de la COP28; il s'agit de la première fois que la GAUC met à disposition un pavillon dédié à ses jeunes délégués et ses partenaires. « Nous invitons nos partenaires à organiser leurs événements au pavillon de la GAUC. La délégation de jeunes de la GAUC et moi-même avons hâte de travailler avec eux pour contribuer à la réussite de la COP28 grâce à la force des jeunes », a déclaré Alice.

Toutes les personnes et entités intéressées peuvent visiter le site http://www.globalyouthclimateweek.org/ pour inscrire leurs événements à organiser pendant la Semaine et s'informer sur les dernières mises à jour concernant les possibilités de collaboration pendant la COP28.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2252945/Global_Youth_Climate_Week_Opens_Official_Website_Public.jpg

SOURCE Global Alliance of Universities on Climate

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : [email protected]