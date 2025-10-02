PÉKIN, 2 octobre 2025 /CNW/ - Un reportage de la China Global Television Network Corporation :

L'industrie florissante de la littérature en ligne en Chine a pris le devant de la scène la semaine dernière alors que des diplomates, des écrivains, des universitaires et des experts de l'industrie de 20 pays se sont réunis à Hangzhou pour la Semaine internationale 2025 de la littérature en ligne de la Chine afin d'explorer comment l'intelligence artificielle transforme la narration mondiale.

La Semaine internationale de la littérature en ligne de la Chine démarre à Hangzhou et met en lumière un avenir axé sur l'IA

Organisé sous le thème « Nouvel élan, nouveau paysage, nouvelle dimension : une vision globale de la littérature en ligne basée sur l'IA », l'événement d'une semaine portait sur l'évolution novatrice de la littérature en ligne dans un contexte d'avancées technologiques rapides, avec des discussions mettant en lumière les nouvelles tendances et opportunités dans le domaine.

L'événement présentait un riche programme d'activités. Dans le cadre du « Programme international d'écriture sur la beauté de la Chine », les participants ont visité Yiwu, Lishui, le Musée de la littérature de Zhejiang et le Musée de Liangzhu dans la province du Zhejiang, se plongeant dans le concept chinois des « Deux montagnes », qui concilie croissance économique et durabilité environnementale. Ces voyages ont mis en lumière l'engagement de la nation envers le progrès écologique et la prospérité partagée, offrant une inspiration aux écrivains.

Les participants ont également exploré la fine pointe de l'industrie. Ils ont parcouru l'écosystème derrière ce que l'on appelle aujourd'hui souvent les « Trois nouvelles » exportations culturelles chinoises : la littérature en ligne, les jeux en ligne et les drames en ligne. L'un des principaux objectifs était le cycle de vie complet de la propriété intellectuelle (PI), y compris les visites au Village des écrivains en ligne de la Chine et aux entreprises technologiques où les participants ont fait l'expérience directe d'outils créatifs alimentés par l'IA.

Lors de la cérémonie d'ouverture, le centre de littérature en ligne de l'Association chinoise des écrivains a dévoilé son « Rapport de communication international 2025 sur la littérature en ligne de la Chine ». Le rapport souligne que l'industrie va au-delà de la simple exportation d'histoires pour façonner des récits mondiaux et promouvoir des formes culturelles créées conjointement, ce qui témoigne d'une collaboration mondiale plus étroite. Une table ronde internationale a suscité des discussions animées sur les tendances émergentes, les opportunités et les défis de la littérature en ligne d'un point de vue mondial.

Le rassemblement d'une semaine a renforcé le lien croissant entre la littérature en ligne, la culture internationale et l'innovation technologique. En réfléchissant à la conférence, les auteurs participants ont souligné leur engagement envers une vision plus large : ancrer leur travail dans la réalité contemporaine, documenter l'esprit de l'époque et forger des ponts littéraires à l'ère numérique.

