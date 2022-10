OTTAWA, ON, le 24 oct. 2022 /CNW/ - À l'ère du numérique, veiller à ce que tous aient accès à des appareils et à un service Internet fiable est la moindre des choses. Nous devons également disposer des outils et des ressources nécessaires pour nous familiariser avec les médias numériques et assurer notre sécurité en ligne. Et bon nombre d'entre nous ne savent pas encore très bien ce que signifie l'éducation aux médias numériques.

La 17e Semaine éducation médias annuelle commence aujourd'hui. Ce sera l'occasion de braquer les projecteurs sur l'éducation aux médias numériques et l'importance de comprendre les médias numériques que nous consommons tous les jours et de savoir comment les utiliser et interagir avec eux.

Animé par HabiloMédias, le centre canadien d'éducation aux médias numériques, l'événement annuel aura lieu du 24 au 28 octobre. Nous invitons tous les Canadiens, y compris les enseignants, les élèves, les personnes âgées, les groupes communautaires, les bibliothèques et les musées, à célébrer en participant à des activités d'éducation aux médias numériques.

HabiloMédias est également fier d'annoncer le lancement d'une nouvelle journée nationale de sensibilisation, la Journée de la citoyenneté numérique (26 octobre), laquelle nous rappellera que nous sommes tous des citoyen.ne.s numériques et que nous avons tous le pouvoir d'influencer et d'améliorer nos espaces virtuels.

« Qu'il s'agisse de vérifier les informations que nous voyons en ligne, de réfléchir de manière critique aux médias que nous consommons ou d'être conscient de la manière dont nous interagissons avec les autres en ligne, l'éducation aux médias numériques touche tous les aspects de notre vie numérique. La Semaine éducation médias et la Journée de la citoyenneté numérique sont l'occasion pour nous de réfléchir au rôle que nous jouons tous dans nos espaces virtuels et de nous concentrer sur la meilleure façon de créer des environnements plus positifs pour tous. » - Kathryn Ann Hill, directrice générale de HabiloMédias

« Ce qui se passe en ligne ne reste pas en ligne. Tous les jours, on voit comment la désinformation et le contenu dangereux peuvent avoir une incidence négative, voire tragique, sur la vie des gens. La Semaine éducation médias nous offre l'occasion de travailler ensemble pour renforcer notre connaissance des médias et construire un monde en ligne meilleur. L'éducation et la sensibilisation sont les premières étapes vers un Internet plus sécuritaire pour nos communautés et nos jeunes. » - Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien

Les experts de HabiloMédias sont disponibles pour des entrevues afin de discuter :

de ce qu'est l'éducation aux médias numériques;

de l'importance de veiller à ce que les Canadiens aient accès à l'éducation aux médias numériques et aux ressources connexes;

de ce que signifie être un citoyen numérique;

de la façon dont nous pouvons améliorer nos compétences en matière d'éducation aux médias numériques et devenir de meilleurs citoyens numériques.

Consultez la liste complète des événements pour voir toutes les activités qui auront lieu pendant la Semaine éducation médias et participer à notre événement spécial gratuit en ligne The Walrus Talks at Home: Digital Citizenship [en anglais], présenté par Meta et HabiloMédias le mercredi 26 octobre à 19 h (heure de l'Est).

HabiloMédias coanime également deux événements qui réuniront des universitaires pour discuter de la recherche sur l'éducation aux médias numériques au Canada le mercredi 26 octobre à 12 h (heure de l'Est).

Experts disponibles pour une entrevue



Matthew Johnson , directeur de l'éducation à HabiloMédias

Kara Brisson-Boivin , Ph. D., directrice de la recherche à HabiloMédias

Kathryn Ann Hill , directrice générale de HabiloMédias

Marc Alexandre Ladouceur , spécialiste en éducation aux médias à HabiloMédias

Ce projet a été rendu possible en partie grâce au gouvernement du Canada.

La Semaine éducation médias est parrainée par Bell, Meta, Amazon, YouTube, TikTok, TELUS Averti, Twitter, l'Association des enseignantes et des enseignants catholiques anglo-ontariens, l'Alberta Teachers Association et le Syndicat des enseignants de la Nouvelle-Écosse.

La Semaine éducation médias est offerte en partenariat avec la Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants, et grâce au soutien financier de la Commission canadienne pour l'UNESCO.

HabiloMédias est un centre national bilingue sans but lucratif d'éducation aux médias numériques. Depuis plus de 27 ans, HabiloMédias fait avancer l'éducation aux médias numériques dans les écoles, les foyers et les communautés du Canada. Visitez le site https://habilomedias.ca/ pour en savoir plus.

