LA SEMAINE DE RELÂCHE : L'HIVER BAT SON PLEIN AU VIEUX-PORT DE MONTRÉAL!

Des activités d'hiver en famille, c'est au Vieux-Port que ça se passe!

Les activités à faire en famille au Vieux-Port durant la relâche!

Que vous soyez à la recherche d'une activité de loisir ou de détente à faire en famille durant la semaine de relâche du 3 au 10 mars, ne cherchez plus, vous êtes au bon endroit! Le Vieux-Port de Montréal a de quoi remplir vos journées et satisfaire petits et grands. Amateurs d'activités extérieures, n'attendez plus pour venir faire vos plus belles figures sur la glace ou danser aux rythmes de la musique. La Patinoire du Vieux-Port fermera ses portes le 10 mars 2024 jusqu'à la saison prochaine, profitez de la dernière soirée DJs sur Glace le 7 mars 2023. La Grande Roue de Montréal continue d'offrir une incroyable vue sur la ville du haut de ses 60 mètres. Quant à la traditionnelle tyrolienne, elle sera exceptionnellement de retour pour accueillir les visiteurs à partir du 2 mars, de 12 h à 18 h les samedis et dimanches.

À tout cela vient s'ajouter quelques nouveautés :

L'Horizon de Khéops : La toute nouvelle activité immersive présentée par PHI et créée par Excurio ouvre ses portes au grand public le vendredi 16 février. Elle fera vivre une expérience de réalité virtuelle aux spectateurs qui plongeront au cœur de l'une des sept merveilles du monde : la grande pyramide à Gizeh en Égypte. Construite pour abriter le roi Khéops en sa dernière demeure, la pyramide continue de fasciner le public venu du monde entier pour la découvrir. Vivez cette expérience inédite de 45 minutes, équipés d'un casque de réalité virtuelle, et soyez transporté à plus de 8 000 km de Montréal dans un voyage remontant au troisième millénaire avant notre ère, au pied de la plus haute pyramide d'Égypte. Faites partie des premiers à découvrir cette nouveauté canadienne! Rendez-vous au Vieux-Port de Montréal, pour découvrir L'Horizon de Khéops , tous les jours de la relâche et du mardi au dimanche de 10 h à 19 h à partir du 16 février. Informations et réservations

: La toute nouvelle activité immersive présentée par PHI et créée par Excurio ouvre ses portes au grand public le vendredi 16 février. Elle fera vivre une expérience de réalité virtuelle aux spectateurs qui plongeront au cœur de l'une des sept merveilles du monde : la grande pyramide à Gizeh en Égypte. Construite pour abriter le roi Khéops en sa dernière demeure, la pyramide continue de fasciner le public venu du monde entier pour la découvrir. Vivez cette expérience inédite de 45 minutes, équipés d'un casque de réalité virtuelle, et soyez transporté à plus de 8 000 km de Montréal dans un voyage remontant au troisième millénaire avant notre ère, au pied de la plus haute pyramide d'Égypte. Rendez-vous au Vieux-Port de Montréal, pour découvrir , L'iconique Bota Bota, spa-sur-l'eau, situé au Vieux-Port de Montréal, accueille les 12-17 ans (accompagnés d'un adulte) durant la relâche, pour des matinées pédagogiques « Escales Pirates », sous le signe de la détente incluant le circuit d'eaux et une activité. Il sera également possible de continuer l'expérience lors d'un atelier d'initiation à la massothérapie ou d'initiation au yoga entre 10 h et 11 h. Informations et réservations

Sortie en famille au Centre des sciences de Montréal!

À la recherche d'activités ludiques et intérieures? Le Centre des sciences de Montréal vous accueille durant la relâche et vous propose un programme varié afin de passer une journée plaisante et éducative en famille! Venez découvrir ou redécouvrir les expositions permanentes : Fabrik - Défis créatifs, Explore - La science en grand, Humain et Mini Mondo. Prolongez ce moment avec la ruelle de la relâche (une patinoire de hockey-bottines, des jeux géants de Connect 4 de même que de Serpents et échelles, des tables lumineuses, du sable magnétique, une tanière pour les plus petits, et bien d'autres). Elle sera accessible gratuitement au 2e étage du Centre des sciences avec différents jeux et activités.

Toujours au mois de février, venez découvrir la nature dans toute sa splendeur avec le tout nouveau film du cinéma IMAX®TELUS du Centre des sciences : Envolées sur l'eau 3D.

Envolées sur l'eau 3D : ce film documentaire pour petits et grands, au cinéma IMAX®TELUS du Centre des sciences de Montréal sera à l'écran dès le 22 février 2024 . Produit par SK Films, Envolées sur l'eau vous présente l'histoire passionnante de trois fascinantes espèces d'oiseaux : la grue du Canada , la paruline jaune et le canard colvert qui, au travers de paysages magnifiques, montrent la beauté de la nature dans laquelle ces derniers passent toutes leurs vies. Vous serez captivé par les exploits et les défis de ces oiseaux remarquables qui sont prêts à braver tous les dangers pour arriver jusque dans les prairies afin d'y élever leurs bébés. Ce film documentaire se destine à toute la famille. Informations et réservations

Passionnés par la nature? Si vous n'avez pas eu l'occasion de découvrir les deux expositions vedettes sur le thème de la nature : Nature inspirante, techno inspirée - Le biomimétisme et le transport ainsi que Prix de la photographie humoristique sur la faune - L'exposition, c'est le moment parfait d'en profiter! Vous avez jusqu'au 24 mars 2024. Informations et réservations

À propos du Centre des sciences de Montréal

Avec plus de 600 000 visites annuellement, le Centre des sciences de Montréal, une division de la Société immobilière du Canada, est un complexe dédié aux sciences et à la technologie qui se démarque par son approche interactive accessible au plus grand nombre, et par sa mise en valeur de l'innovation et du savoir-faire des gens d'ici. Ses partenaires majeurs sont Amazon Web Services, Énergir, The Beat 92.5, TELUS et La Presse.

À propos du Vieux-Port de Montréal

Le Vieux-Port de Montréal, une division de la Société immobilière du Canada, offre depuis plus de 25 ans une variété d'activités interactives, culturelles et de détente. Abritant le Centre des sciences de Montréal, deuxième centre des sciences le plus visité au pays, il propose aussi de nombreuses opportunités de découvertes scientifiques. Bordant le fleuve Saint-Laurent sur 2,5 kilomètres, le Vieux-Port de Montréal est le site récréotouristique le plus fréquenté au Québec avec plus de six millions de visiteurs chaque année. Ses partenaires sont Coca-Cola, TELUS, Rythme 105.7, 92.5, CKOI et le 98.5 FM.

