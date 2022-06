VICTORIA, BC, le 1er juin 2022 /CNW/ - Ce vendredi, la Coalition canadienne pour la connaissance de l'océan (CCCO), ainsi que 15 partenaires nationales de contenu et plus de 75 organisations partenaires d'événements, lancent la Semaine de l'océan Canada 2022 (du 3 au 12 juin). Cette célébration nationale d'événements, d'apprentissage, de sensibilisation et de mobilisation liés à l'océan sera tenue annuellement pendant la semaine de la Journée mondiale des océans (le 8 juin), et ce, tout au long de la Décennie des océans des Nations Unies (2021-2030). Exceptionnellement, en 2022, La Semaine de l'océan Canada se poursuivra au travers d'événements et d'activités tout au long de l'été, alors que le Canada se prépare à accueillir la communauté mondiale à l'occasion du Cinquième Congrès international sur les aires marines protégées (IMPAC5), qui se tiendra à Vancouver en février 2023.

La Semaine de l'océan Canada 2022 et le « Festival de l'océan » qui aura lieu tout au long de l'été, seront une excellente façon pour tou·te·s les Canadien·nes de s'intéresser à l'océan. Au travers d'événements en personne et en ligne, cette célébration nationale inclut des installations artistiques, des projections de films, une programmation culturelle, des ateliers pédagogiques, des présentations et des panels de discussion, des activités de science communautaire et bien d'autres types d'événements qui auront lieu à travers le pays. Consultez www.oceanweekcan.ca/fr pour la programmation complète.

En plus d'une programmation nationale d'événements, plusieurs ressources de premier plan ont été conçues pour la Semaine de l'océan Canada 2022, dont par exemple :

Une carte-tapis géante itinérante de Canadian Geographic sur le thème de l'océan, couplée à des expériences de réalité augmentée de l'École de l'océan

Des collections vidéo de communautés côtières et des gardiens et gardiennes de l'eau autochtones, conçues par la Fondation Students on Ice et l'Initiative de Leadership Autochtone

Des trousses éducatives conçues pour les personnes qui ont une influence sur la façon dont nous concevons notre relation à l'océan et aux voies navigables, telles que les enseignant·es, les éducateurs et éducatrices communautaires et muséales, les jeunes professionnel·les et les innovateurs et innovatrices

En participant aux activités de la Semaine de l'océan Canada et du Festival de l'océan, la population du Canada en apprendra plus sur l'importance de l'océan et d'interagir avec lui de façon durable. Cette programmation nationale d'événements renforcera la relation des Canadien·nes avec les bassins versants locaux qui les lient au littoral canadien - le plus long au monde - et inspirera des mesures communautaires visant à garantir un océan sain pour les générations à venir. Les réussites en matière de conservation menées par les Autochtones, les communautés, les gouvernements et le secteur privé seront célébrées, et contribueront ainsi à créer un tremplin pour atteindre les objectifs de conservation du Canada, à savoir, protéger 25 % de l'espace marin du Canada d'ici 2025, et 30 % d'ici 2030.

La Semaine de l'océan Canada est coordonnée à l'échelle nationale par le bureau de projet de la Coalition canadienne pour la connaissance de l'océan (CCCO). Cette année, les célébrations rassembleront 15 organisations/institutions diversifiées à travers le Canada en tant que partenaires nationaux responsables du contenu, dont le Secrétariat de l'IMPAC5, Canadian Geographic, le Musée Canadien de la Nature, Ingenium, l'Initiative de Leadership Autochtone, la Fondation Students on Ice, l'École de l'océan (une collaboration de l'Office national du film du Canada et de l'Université Dalhousie); Parcs Canada, Water Rangers; Ocean Networks Canada, Canadian Network for Ocean Education; l'Institut Hakai; les Professionnel·les de l'océan en début de carrière (ECOP) Canada; Entremission, et EmDash. La Semaine de l'océan Canada et le Festival de l'océan rassemblent également plus de 75 partenaires responsables d'événements à travers le pays.

Cette collaboration et célébration nationale est rendue possible grâce à une contribution de 2,3 millions de dollars du ministère de Pêches et Océans Canada sur une période de deux ans (2021-2023), dans le cadre du Programme de contributions pour la gestion des océans.

Pour en savoir plus sur la Semaine de l'océan Canada et sur le Festival de l'océan, rendez-vous sur www.oceanweekcan.ca/fr.

Citation

« Les océans du Canada nous relient tous et constituent une partie essentielle de notre passé, de notre présent et de notre avenir en tant que Canadiens. Leur restauration et leur régénération pour les générations futures sont un objectif que nous ne pouvons atteindre qu'en collaborant. C'est pourquoi je suis si fière que le Programme de contribution à la gestion des océans du gouvernement du Canada ait octroyé 2,3 millions de dollars sur une période de deux ans pour soutenir la Coalition canadienne pour la connaissance de l'océan et ses nombreux organismes, réseaux et communautés qui travaillent ensemble pour mieux comprendre et faire progresser la connaissance des océans au Canada. Avec des initiatives aussi passionnantes et significatives au programme pour l'année à venir, j'ai hâte d'unir nos forces pour aider à sensibiliser des millions de Canadiens à l'importance de valoriser et de protéger nos océans. »

L'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

SOURCE Ocean Week Canada

Renseignements: Meghan Callon, Responsable des communications et du graphisme, Coalition canadienne de la connaissance de l'océan, [email protected], 519-501-3027; Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada, [email protected], 613-990-7537; Ben Stanford, Gestionnaire des communications, Secrétariat d'IMPAC5,[email protected] | 604-347-8754