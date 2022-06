La Semaine de l'océan, ça commence chez vous!

L'Organisation Bleue lance la 3e édition de son festival axé sur l'océan

MONTRÉAL, le 1er juin 2022 /CNW Telbec/ - L'Organisation Bleue lance aujourd'hui la troisième édition du chapitre québécois La Semaine de l'océan (SDO), présenté du 1er au 8 juin 2022. Le festival hybride et 100% francophone allie vulgarisation scientifique, art et créativité en proposant une programmation gratuite: plusieurs conférences avec des spécialistes de renom, des projections documentaires, une fin de semaine de nettoyages de berges du Saint-Laurent, et plus encore. Le tout, pour une audience jeunesse et pour tous les amoureux de la mer!

La programmation en bref :

Classe de maître - La haute voltige en milieu marin avec Lysanne Richard , présenté par Québecor ;

, présenté par Québecor ; Conférence jeunesse - Les océanographes dans vos classes, par l'UQAR et ses collaborateurs ;

Panel et lancement de l'Expédition Bleue - Rencontrez les chercheuses qui prendront le large en voilier au coeur du Golfe du Saint-Laurent cet été, présenté par la Biosphère - Espace pour la vie ;

cet été, présenté par la Biosphère - Espace pour la vie ; De grands nettoyages des berges (plusieurs lieux simultanément, dont 4 sites à Montréal, 1 à Québec et 1 dans le Bas-Saint-Laurent) ;

Des projections urbaines à la pénombre sur le chalet du parc Lafontaine , présenté par l'école de la mer, l'ONF et MAPP Mtl ;

, présenté par l'école de la mer, l'ONF et MAPP Mtl ; Lancement et diffusion spéciale SDO de la plateforme Balad 'EAU, par Lyne Morissette ;

'EAU, par Lyne Morissette ; Des concours et plus encore.

"Se réapproprier le fleuve, ça passe d'abord par mieux le comprendre. Il est grand temps d'inspirer les jeunes à aimer ce que nous avons de plus cher en tant que peuple québécois. Comme le disait Cousteau, on protège ce que l'on aime", mentionne Anne-Marie Asselin, cofondatrice de l'Organisation Bleue.

Financé par la philanthropie

L'Organisation Bleue continue de rallier son réseau et de mettre en place cette célébration annuelle qui rassemble les Québécois autour du Saint-Laurent et de l'océan. Le chapitre québécois de la Semaine de l'océan est rendu possible pour une troisième année consécutive grâce au soutien de toute une communauté et au soutien financier de ses précieux partenaires!

Consultez la plateforme web ici:

Visitez www.semainedelocean.ca

À propos de l'Organisation Bleue

Fondé en 2018, l'Organisation Bleue est un organisme à but non lucratif québécois, qui favorise la préservation et la conservation de la planète bleue.

Par une approche circulaire et interdisciplinaire, à mi-chemin entre nature et culture, l'organisation propose des outils éducatifs, des projets à impacts environnementaux et sociaux, par le biais de la création, de la sensibilisation, de la mobilisation communautaire et de la collaboration.

À l'instar de la planète en profonds changements, nous inspirons une prise de conscience collective, positive et un réel changement en touchant le cœur des gens.

Car on protège ce que l'on aime.

La Semaine de l'océan est possible grâce à l'appui de nos nombreux partenaires:

Québecor média, Port de Québec, GURU boisson énergie, Espace pour la vie, Ocean Wise Seafood,Réseau Québec Maritime, Lyne Morissette Sciences, Baleines en direct, Groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins - GREMM, Apneacity - Freediving School, H2O aventures, Éco-quartier LaSalle, Groupe Pro-Vert, GRAME, Stratégies Saint-Laurent, Mission 1000 tonnes, DON CARLO, LaBase, Taiga Board, Ocean Week Canada - Semaine de l'océan Canada, Canadian Ocean Literacy Coalition.

Instagram : https://www.instagram.com/semainedelocean/

Facebook : https://www.facebook.com/semainedelocean.ca

Site web : www.semainedelocean.ca

SOURCE Organisation Bleue

Renseignements: Information : Anne-Marie Asselin, Cofondatrice, Organisation Bleue, [email protected]