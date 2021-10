TORONTO, le 22 oct. 2021 /CNW/ - La deuxième Semaine nationale de l'accès à la justice se déroule du 25 au 29 octobre 2021 en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba, en Ontario, au Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve-et-Labrador, en Nouvelle-Écosse et à l'Île-du-Prince-Édouard. Le thème de cette année est l'inclusion et met l'accent sur la vérité et la réconciliation. Chaque province organisera des évènements virtuels gratuits mettant en lumière le travail de justice communautaire au Canada et l'importance de l'inclusion dans la prestation de services juridiques.

En plus d'une gamme complète d'évènements locaux, la Semaine de l'accès à la justice débutera le 25 octobre avec un certain nombre d'évènements axés sur la vérité et la réconciliation. Le Barreau de l'Ontario tiendra une séance sur les appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation (CVR). Cette séance, animée par la trésorière Teresa Donnelly, explore les appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation concernant le secteur de la justice, et examine les obstacles culturels, historiques et socioéconomiques uniques qui continuent d'avoir un impact sur l'interaction des peuples autochtones avec le système judiciaire canadien et leur accès au système. Le Barreau du Manitoba présentera Accès à la justice : perspectives autochtones, une conversation avec l'honorable Murray Sinclair, M. Bradley Regehr, président en 2020 de l'Association du Barreau canadien (ABC) et premier président autochtone dans l'histoire de l'ABC, Mme Cindy Blackstock, directrice générale de la Société de soutien à l'enfance et à la famille des Premières Nations du Canada et Mme Pamela Palmater, conférencière spéciale. Plus tard dans la journée, le Barreau de l'Ontario présentera Fondation : vers la compétence culturelle dans le secteur de la justice, qui explore les appels à l'action de la CVR 27 et 28 concernant la formation en matière de compétence culturelle pour les avocats et les étudiants en droit.

Le 27 octobre, le Barreau de la Saskatchewan présentera des pratiques exemplaires dans la consultation des Autochtones pour la réconciliation, dans le cadre de son engagement à mettre en œuvre les appels à l'action de la CVR. Le programme a été conçu et sera animé par le bureau du commissaire aux traités pour déterminer une ligne de base pour les efforts de réconciliation et pour favoriser l'élaboration de recommandations pour l'avenir.

Parmi les autres points forts, citons le panel sur l'accès rural à la justice dans les provinces de l'Atlantique, le 27 octobre, et le panel sur la justice pour les personnes handicapées en Alberta, le 28 octobre.

Les titulaires de permis, les membres du public et les médias sont invités à assister à la programmation, gratuitement. Le nombre de places étant limité, il est nécessaire de s'inscrire à l'avance.

Le calendrier complet des activités locales, y compris certaines séances publiques, et de plus amples informations sur les initiatives d'accès à la justice sont disponibles sur les sites Web provinciaux suivants : Saskatchewan Access to Justice Week, Alberta Access to Justice Week and Ontario Access to Justice Week.

La Semaine canadienne de l'accès à la justice est un évènement national collaboratif soutenu par CREATE Justice à la faculté de droit de l'Université de la Saskatchewan, le Barreau de la Saskatchewan, la division de l'Alberta de l'Association du Barreau canadien, la faculté de droit de l'Université de l'Alberta, le Barreau de l'Ontario et l'Access to Justice and Law Reform Institute de la Nouvelle-Écosse.

SOURCE Le Barreau de l'Ontario

Renseignements: Relations avec les médias par province: Alberta : Division de l'Alberta de l'Association du Barreau canadien [email protected] , 403-218-4310; Manitoba : Deidre O'Rielly, Société du Barreau du Manitoba, [email protected]; Nouvelle-Écosse : Ilana Dodi Luther, Access to Justice and Law Reform Institute de la Nouvelle-Écosse, [email protected], 902-830-1854; Ontario : Amy Lewis, Barreau de l'Ontario, [email protected], 416 947-3465; Saskatchewan : Brea Lowenberger, CREATE Justice, [email protected], 306-717-8387

Liens connexes

https://lso.ca/