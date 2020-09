Alors que 40 % des chefs d'entreprise prévoient de faire revenir leurs employés au bureau d'ici la fin de l'année, 80 % d'entre eux déclarent que les employés sont inquiets de leur retour au travail.

GATINEAU, QC, le 14 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Get Working, un nouveau produit lancé par la société de logiciels d'entreprise Foko Retail, a publié aujourd'hui les résultats d'une enquête menée en ligne qui montre que plus de 50 % des chefs d'entreprise estiment qu'il sera logistiquement difficile de faire respecter les règles de distanciation physique sur le lieu de travail. Environ 50 % d'entre eux affirment qu'il sera également difficile de rassurer les employés quant à la sécurité de leur retour au travail, même si la plupart des chefs d'entreprise mettront en place de manière permanente des mesures de travail flexible (parfois à domicile).

« Tant les employés que les employeurs sont inquiets de retourner au bureau étant donné les défis importants en matière de santé et de sécurité créés par la COVID-19 », a déclaré le président et directeur général de Foko Retail, Marc Gingras. « Les chefs d'entreprise savent que leurs employés sont inquiets par la réouverture des bureaux et la majorité d'entre eux disent qu'il va être difficile de faire respecter les règles de distanciation physique sur les lieux de travail. »

Toutefois, malgré cette difficulté, la plupart des chefs d'entreprise reconnaissent l'importance de mettre immédiatement en œuvre des directives en matière de santé et de sécurité. Cette urgence reflète l'inquiétude croissante de près d'un décideur sur cinq qui affirme qu'éviter la propagation de la COVID-19 au bureau et s'assurer que personne ne soit malade est leur plus grande préoccupation en matière de santé et de sécurité.

« Nous savons que les entreprises vont passer à un travail flexible en permanence et que l'utilisation de l'espace de travail doit être correctement documentée aux fins de la recherche des contacts. Nous savons également qu'il est nécessaire de tester à distance les employés avant même qu'ils n'entrent dans le bureau. La question est de savoir comment les entreprises gèrent la capacité, la recherche de contacts et la santé et la sécurité de manière à répondre aux besoins des travailleurs et des employeurs. »

Get Working a retenu Nanos pour mener des recherches auprès de cadres supérieurs et de hauts dirigeants dans les entreprises canadiennes de 50 employés ou plus. L'étude a permis d'évaluer les préoccupations et les attentes concernant le retour des employés sur leurs lieux de travail en personne. Les résultats sont tirés d'un panel non probabiliste entre le 4 et le 12 août 2020.

Pour plus d'informations, visitez le site : https://getworking.app/media/nanos-research-get-working-study.pdf.

À PROPOS DE GET WORKING

Get Working est une nouvelle application conçue pour aider les équipes à retourner au bureau en toute sécurité. Elle permet aux employeurs de contrôler la capacité par le biais d'un système de réservation, de dépister les symptômes potentiels de la COVID-19 chez les membres de leur équipe et de savoir qui a été au travail à quels jours.

