La Section du Québec de FEI Canada présente son conseil d'administration 2019-2020

MONTRÉAL, le 9 sept. 2019 /CNW Telbec/ - C'est aujourd'hui, lors de l'assemblée générale annuelle des membres de la Section du Québec de FEI Canada, une association professionnelle intersectorielle de hauts dirigeants financiers, que sera présentée la composition de son conseil d'administration 2019-2020. Les membres de FEI ont enregistré leurs votes par scrutin électronique afin d'élire leurs administrateurs pour la nouvelle année.

À l'issue du vote, qui s'est déroulé du 2 août au 3 septembre, soulignons la reconduction du mandat de Mme Catherine Allard au poste de présidente du conseil pour une deuxième année. Elle sera appuyée dans ses fonctions par Mme Murielle Lortie, qui obtient la confiance des membres pour la vice-présidence du conseil.

Parmi les nouveaux visages au conseil d'administration de l'association, notons la nomination de Mme Amélie Beauchamp, qui agira comme vice-présidente du comité organisateur du Forum de la direction financière auquel elle contribue depuis 2016 à titre de bénévole, et de Mme Nathalie Bernier, qui se joint au conseil d'administration en tant qu'ambassadrice de l'association. À noter que Mme Bernier avait remporté en 2018 à la fois le prix Les As de la finance, catégorie « Dirigeante ou dirigeant financier d'une grande entreprise » de la Section du Québec de FEI Canada, et le prix CFO of the year de FEI Canada.

Conseil d'administration 2019-2020 de la Section du Québec de FEI Canada :

Catherine Allard , CPA, CA, administratrice de sociétés

, CPA, CA, administratrice de sociétés Marie-Josée Amyot , CPA, CMA, ASC, chef de la direction financière, Fromagerie Bel Canada inc.

, CPA, CMA, ASC, chef de la direction financière, Fromagerie Bel Canada inc. Amélie Beauchamp , CPA, CA, directrice principale, Deloitte

, CPA, CA, directrice principale, Deloitte Nathalie Bernier , FCPA, FCA

, FCPA, FCA Philippe Castaigne , MBA, CPA, CMA, directeur des finances et de l'administration, Centennial Academy

, MBA, CPA, CMA, directeur des finances et de l'administration, Centennial Academy Ross Corcoran , MBA

, MBA Brian Cosgrove , CPA, CA, chef de la direction financière, Intelerad

, CPA, CA, chef de la direction financière, Intelerad Carl Gauvreau , FCPA, FCA, MBA, président, Gauco

, FCPA, FCA, MBA, président, Gauco Marc Godin , MBA, CFA, chef de la direction financière, NorthStar

, MBA, CFA, chef de la direction financière, NorthStar Martin Lebeau , MBA, CPA, CA, chef de la direction financière, Accedian

, MBA, CPA, CA, chef de la direction financière, Accedian Stéphane Lefebvre , CPA, CA, chef de la direction financière, Cirque du Soleil

, CPA, CA, chef de la direction financière, Cirque du Soleil Murielle Lortie , CPA, CA, chef de la direction financière, Prometic Sciences de la vie inc.

, CPA, CA, chef de la direction financière, Prometic Sciences de la vie inc. Louis Marcotte , MBA, FCPA, FCA, premier vice-président et chef des finances, Intact Corporation financière

, MBA, FCPA, FCA, premier vice-président et chef des finances, Intact Corporation financière Marrouane Nabih , CPA, CMA, chef de la direction financière, CCM Hockey

, CPA, CMA, chef de la direction financière, CCM Hockey Denis Pellerin , CPA, CA, chef de la direction financière, Englobe Corp.

, CPA, CA, chef de la direction financière, Englobe Corp. Michael Ross , FCPA, FCA, chef de la direction financière, Dollarama

, FCPA, FCA, chef de la direction financière, Dollarama Line Trudeau , MBA, CPA, CA, directrice, Finances et administration, Aligo Innovation

, MBA, CPA, CA, directrice, Finances et administration, Aligo Innovation Pierre Van Gheluwe , CFA, trésorier, Cirque du Soleil

« L'élection des membres du conseil d'administration est pour nous un exercice qui dépasse le devoir de constituer une gouvernance solide pour notre association. Notre culture à ce chapitre implique également un engagement inconditionnel visant l'évolution de la profession au bénéfice des membres de l'association et à celui de l'ensemble de la communauté des dirigeantes et dirigeants financiers québécois », souligne Mme Catherine Allard, présidente de la Section du Québec de FEI Canada. « Implicitement, ils deviennent des outils de liaison et des ambassadrices et ambassadeurs de la profession sur le terrain, recrutant, informant et participant à des comités locaux et nationaux; une implication qui a pour effet de dynamiser notre association et l'ensemble de notre profession. »

À l'agenda

27 novembre 2019, de midi à 19 h 30 - Forum de la direction financière

INFORMATION : https://www.feicanada.org/events#2980/QUE%20EVENT%2011/19%20-%20Forum

- Forum de la direction financière INFORMATION : https://www.feicanada.org/events#2980/QUE%20EVENT%2011/19%20-%20Forum Concours Les As de la finance, 10e anniversaire, période de dépôt des candidatures du 9 septembre 2019 au 17 février 2020, gala le 6 mai 2020

À propos de Financial Executives International Canada (FEI Canada)

Financial Executives International Canada (FEI Canada) ou Dirigeants financiers internationaux du Canada (DFI Canada) est une association professionnelle intersectorielle de hauts dirigeants financiers qui compte 1 600 membres et 12 sections régionales réparties dans l'ensemble du Canada. Elle offre à ses membres des services liés au perfectionnement professionnel, un leadership éclairé et des services de représentations.

La Section du Québec compte quant à elle plus de 200 membres. Les membres de l'association, comprenant des chefs de la direction financière, des directeurs de comité de vérification et des hauts dirigeants financiers, des contrôleurs, des trésoriers et des conseillers en fiscalité, représentent un nombre important d'entreprises canadiennes parmi les plus influentes et les plus prospères. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site de la Section du Québec de FEI Canada ou suivez-nous sur LinkedIn

Les nombreux événements de la Section du Québec de FEI Canada sont rendus possibles grâce à la collaboration de précieux partenaires que nous remercions : Banque Nationale Marchés Financiers, Bank of America Merrill Lynch, BFL Canada, Caisse de dépôt et placement du Québec, Cambridge Global Payments, Deloitte, EY, GPL-Gallagher, KPMG, Mandrake Vézina Lebeau, Marsh Canada, Ordre des comptables professionnels agréés du Québec (CPA), Porter Airlines, PwC, Randstad, Raymond Chabot Grant Thornton, Rimini Street, Robert Half Canada, RYAN, Voyage Encore Travel, Willis Towers Watson et le partenaire média exclusif La Presse.

SOURCE Section du Québec de FEI Canada

Renseignements: Monica Rocheleau, FEI Canada, Section du Québec, T 514-695-9196, quebec@feicanada.org; Jean-Marc Simard, Simard Hamel Communications, T 514-248-5385, j.m.simard@shc.ca