La Section du Québec de FEI Canada dévoile son conseil d'administration 2021-2022

La fonction finance des organisations : au cœur de la relance économique

MONTRÉAL, le 23 sept. 2021 /CNW Telbec/ - La Section du Québec de FEI Canada est fière de dévoiler son conseil d'administration 2021-2022. Au terme d'un scrutin électronique mené du 23 août au 3 septembre 2021, les membres de FEI Canada ont élu leurs administrateurs(trices) pour la nouvelle année. Ainsi, monsieur Martin Lebeau, chef de la direction financière d'Accedian, devient président du conseil, succédant à madame Catherine Allard, qui termine son mandat de trois ans.

« Je tiens à remercier chaleureusement mes collègues des trois dernières années », souligne Catherine Allard, présidente sortante du conseil d'administration. « Ensemble, nous avons traversé les épreuves de la pandémie et maintenu la pertinence et la qualité des activités de la Section du Québec de FEI Canada. Nos membres ont un rôle crucial à jouer dans la relance économique et je suis heureuse de passer le flambeau à Martin Lebeau, qui saura guider l'organisation pour relever ce défi avec brio. »

M. Lebeau amène une riche expérience dans le domaine de la gestion des finances, des opérations et du financement, principalement dans le cadre de sociétés de technologies.

« Au cours des dernières années, nous avons pu compter sur l'apport exceptionnel de Catherine dans un contexte sans précédent. C'est un honneur de prendre la relève en briguant la présidence du conseil d'administration », souligne Martin Lebeau.

L'assemblée générale annuelle des membres de la Section du Québec FEI Canada se tiendra virtuellement aujourd'hui, le 23 septembre 2021, lors de laquelle les membres du conseil d'administration prendront part à l'événement en direct d'un studio et les participant(e)s se connecteront sur une plateforme de diffusion pourvue de tables virtuelles pour le réseautage.

Les membres du conseil d'administration 2021-2022 de la Section du Québec de FEI Canada :

Martin Lebeau , MBA, CPA, CA, chef de la direction financière, Accedian (réélu)

MBA, CPA, CA, chef de la direction financière, Accedian (réélu) Catherine Allard , CPA, CA, administratrice de sociétés (réélue)

, CPA, CA, administratrice de sociétés (réélue) Marie-Josée Amyot, CPA, CMA, ASC, Vice-présidente Finance, Les Eaux Naya inc (réélue)

CPA, CMA, ASC, Vice-présidente Finance, Les Eaux Naya inc (réélue) Amélie Beauchamp, CPA, CA, Directrice Principale, Services-conseils en Finance, Deloitte (réélue)

CPA, CA, Directrice Principale, Services-conseils en Finance, Deloitte (réélue) Philippe Castaigne , MBA, CPA, CMA , directeur des finances et de l'administration, Fondation et Alumni de Polytechnique Montréal (réélu)

, MBA, CPA, CMA directeur des finances et de l'administration, Fondation et Alumni de Polytechnique Montréal (réélu) Caroline Danis , CPA, CA, vice-présidente, finances et ressources humaines , CMC Électronique (réélue)

CPA, CA, vice-présidente, finances et ressources humaines CMC Électronique (réélue) Bruno Des Rosiers, CPA, CA, vice-président principal, Finances, Matrox (élu)

CPA, CA, vice-président principal, Finances, Matrox (élu) Carl Gauvreau , FCPA, FCA, MBA, Président, Gauco (réélu)

, FCPA, FCA, MBA, Président, Gauco (réélu) Marc Godin , MBA, CFA, chef de la direction financière, NorthStar (réélu)

, MBA, CFA, chef de la direction financière, NorthStar (réélu) Caroline Goulian , CPA, CA, vice-présidente performance financière et analyse, Reitmans Canada (élue)

CPA, CA, vice-présidente performance financière et analyse, Reitmans Canada (élue) Dominic Grimard , CPA, CA, vice-président principal, chef des finances, Marchés publics et Gestion privée, Fiera Capital (réélu)

CPA, CA, vice-président principal, chef des finances, Marchés publics et Gestion privée, Fiera Capital (réélu) Stéphanie Labelle , CPA, CMA, contrôleur corporatif, Comptabilité, Lavery (réélue)

CPA, CMA, contrôleur corporatif, Comptabilité, Lavery (réélue) Stéphane Lefebvre , CPA, CA, chef des opérations, Cirque du Soleil (réélu)

, CPA, CA, chef des opérations, Cirque du Soleil (réélu) Murielle Lortie , CPA, CA, chef de la direction financière, Claridge (réélue)

, CPA, CA, chef de la direction financière, Claridge (réélue) Louis Marcotte , MBA, FCPA, FCA, premier vice-président exécutif et chef des finances, Intact Corporation financière (réélu)

, MBA, FCPA, FCA, premier vice-président exécutif et chef des finances, Intact Corporation financière (réélu) Michael Ross , FCPA, FCA, conseiller, Dollarama (réélu)

À propos de Financial Executives International Canada (FEI Canada)

Financial Executives International Canada (FEI Canada) ou Dirigeants financiers internationaux du Canada (DFI Canada) est une association professionnelle intersectorielle de haut(e)s dirigeantes financières et dirigeants financiers qui compte plus de 1 100 membres et 12 sections régionales réparties dans l'ensemble du Canada.

La Section du Québec est la seule association de la province qui s'adresse exclusivement aux cadres supérieurs de la finance qui évoluent dans des industries variées. L'association offre à ses près de 200 membres une opportunité unique d'échanger et de réseauter avec des professionnel(le)s qui partagent et comprennent leur réalité et leurs enjeux. Elle leur permet aussi de se développer professionnellement, par le biais de conférences et d'ateliers, et de transmettre leur expertise à la relève, par l'entremise du nouveau programme de mentorat. La profession y est aussi célébrée, notamment lors de la remise de prix annuelle Les As de la finance.

Les nombreux événements de la Section du Québec de FEI Canada sont rendus possibles grâce à la collaboration de précieux partenaires solidaires que nous remercions : BFL Canada, CDPQ, Ordre des comptables professionnels agréés (CPA), Mandrake Vézina Lebeau, PwC, Deloitte, National Bank Financial Markets, Robert Half Canada, Dollarama, EY, KPMG, Marsh Canada, Randstad Canada, Sun Life, Talinko, Willis Towers Watson, Cambridge Global Payments, Encore Travel Management, Finmetrix, Mazars, Unixia Financial Solutions, Bank of America, La Presse.

