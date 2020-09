La Section du Québec de FEI Canada dévoile son conseil d'administration 2020-2021

La fonction finance des organisations : au front en temps de crise

MONTRÉAL, le 17 sept. 2020 /CNW Telbec/ - C'est lors de son assemblée générale annuelle des membres, qui aura lieu aujourd'hui lors d'un rassemblement virtuel, que la Section du Québec de FEI Canada (Financial Executives International Canada) dévoilera la composition de son conseil d'administration 2020-2021. Les membres de FEI Canada ont enregistré leurs votes par scrutin électronique entre le 25 août et le 4 septembre 2020 afin d'élire leurs administrateurs pour la nouvelle année.

Ainsi, madame Catherine Allard, présidente du conseil depuis 2018, voit son mandat reconduit pour une troisième année consécutive. Elle est appuyée par monsieur Martin Lebeau, qui obtient la confiance des membres pour la vice-présidence du conseil.

« Notre mission, en cette période de bouleversement, est d'assurer un soutien encore plus personnalisé aux besoins de nos membres », souligne Mme Allard. « La fonction finance des entreprises est bien souvent aux premières lignes pour trouver des solutions aux problématiques des organisations. Par conséquent, FEI Canada propose un carrefour unique d'échanges entre professionnels des finances confrontés à des enjeux similaires. »

Les membres du conseil d'administration 2020-2021 de la Section du Québec de FEI Canada :

Catherine Allard , CPA, CA, administratrice de sociétés (réélue)

, CPA, CA, administratrice de sociétés (réélue) Marie-Josée Amyot, CPA, CMA, ASC, chef de la direction financière, Fromagerie Bel Canada inc. (réélue)

CPA, CMA, ASC, chef de la direction financière, Fromagerie Bel Canada inc. (réélue) Jean-François Bédard, CPA, CA, chef de la direction financière par intérim, La Cordée (élu)

CPA, CA, chef de la direction financière par intérim, La Cordée (élu) Philippe Castaigne , MBA, CPA, CMA , directeur des finances et de l'administration, Centennial Academy (réélu)

, MBA, CPA, CMA directeur des finances et de l'administration, Centennial Academy (réélu) Caroline Danis , CPA, CA, vice-présidente, finances et ressources humaines , CMC Electronique (élue)

CPA, CA, vice-présidente, finances et ressources humaines CMC Electronique (élue) Carl Gauvreau , FCPA, FCA, MBA, Président, Gauco (réélu)

, FCPA, FCA, MBA, Président, Gauco (réélu) Marc Godin , MBA, CFA, chef de la direction financière, NorthStar (réélu)

, MBA, CFA, chef de la direction financière, NorthStar (réélu) Dominic Grimard , CPA, CA, vice-président principal, chef des finances, Marchés publics et Gestion privée de l'Amérique du Nord, Fiera Capital (élu)

CPA, CA, vice-président principal, chef des finances, Marchés publics et Gestion privée de l'Amérique du Nord, Fiera Capital (élu) Stéphanie Labelle , CPA, CA, contrôleur corporatif, Lavery (élue)

CPA, CA, contrôleur corporatif, Lavery (élue) Martin Lebeau , MBA, CPA, CA, chef de la direction financière, Accedian (réélu)

MBA, CPA, CA, chef de la direction financière, Accedian (réélu) Stéphane Lefebvre , CPA, CA, chef de la direction financière, Cirque du Soleil (réélu)

, CPA, CA, chef de la direction financière, Cirque du Soleil (réélu) Murielle Lortie , CPA, CA, chef de la direction financière, Liminal BioSciences inc. (réélue)

, CPA, CA, chef de la direction financière, Liminal BioSciences inc. (réélue) Louis Marcotte , MBA, FCPA, FCA, premier vice-président et chef des finances, Intact Corporation financière (réélu)

, MBA, FCPA, FCA, premier vice-président et chef des finances, Intact Corporation financière (réélu) Marrouane Nabih , CPA, CMA, chef de la direction financière, CCM Hockey (réélu)

, CPA, CMA, chef de la direction financière, CCM Hockey (réélu) Marc Ouellet , CPA, CA, vice-président, Finance, EBC (élu)

, CPA, CA, vice-président, Finance, EBC (élu) Denis Pellerin , CPA, CA, chef de la direction financière, Englobe Corp. (réélu)

, CPA, CA, chef de la direction financière, Englobe Corp. (réélu) Michael Ross , FCPA, FCA, chef de la direction financière, Dollarama (réélu)

, FCPA, FCA, chef de la direction financière, Dollarama (réélu) Line Trudeau , MBA, CPA, CA, chef de la direction financière et PDG par intérim, Brain Canada (réélue)

, MBA, CPA, CA, chef de la direction financière et PDG par intérim, (réélue) Pierre Van Gheluwe , CFA, trésorier, Cirque du Soleil (réélu)

À propos de Financial Executives International Canada (FEI Canada)

Financial Executives International Canada (FEI Canada) ou Dirigeants financiers internationaux du Canada (DFI Canada) est une association professionnelle intersectorielle de hauts dirigeants financiers qui compte 1 600 membres et 12 sections régionales réparties dans l'ensemble du Canada.

La Section du Québec est la seule association de la province qui s'adresse exclusivement aux gestionnaires et directeurs financiers de niveau senior qui évoluent dans des industries variées. L'association offre à ses 200 membres une opportunité unique d'échanger et de réseauter avec des professionnels qui partagent et comprennent leur réalité et leurs enjeux. Elle leur permet aussi de se développer professionnellement, que ce soit par le biais de conférences d'experts et d'ateliers, et de transmettre leur expertise à la relève, par l'entremise du nouveau programme de mentorat qui sera lancé prochainement. La profession y est aussi célébrée, notamment lors de la remise de prix annuelle : Les As de la finance.

Les nombreux événements de la Section du Québec de FEI Canada sont rendus possibles grâce à la collaboration de précieux partenaires que nous remercions : Banque Nationale Marchés Financiers, Bank of America Merrill Lynch, BFL Canada, Caisse de dépôt et placement du Québec, Cambridge Global Payments, Deloitte, Dollarama, EY, HEC Montréal, KPMG, Mandrake Vézina Lebeau, Marsh Canada, Ordre des comptables professionnels agréés du Québec (CPA), Porter Airlines, PwC, Randstad, Robert Half Canada, RYAN, SAP, Talinko, Voyage Encore, Willis Towers Watson et le partenaire média exclusif La Presse.

