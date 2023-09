La Section du Québec de FEI Canada dévoile les membres de son conseil d'administration pour 2023-2024

Cliquez ici pour la version anglaise

MONTRÉAL, le 27 sept. 2023 /CNW/ - La Section du Québec de FEI Canada, une association professionnelle intersectorielle de cadres exerçant des fonctions de direction financière, a le plaisir de présenter la composition de son conseil d'administration pour l'année 2023-2024. À la suite d'un scrutin électronique ayant eu lieu entre le 16 août et le 5 septembre derniers, le conseil sera dévoilé officiellement ce soir, le 27 septembre, à l'occasion de l'assemblée générale annuelle, tenue dans le cadre de son Rendez-vous de la rentrée au 7Doigts de la main à Montréal.

Dominic Grimard, CPA, chef de la direction financière, Power Sustainable, succède à Martin Lebeau à la présidence du conseil d'administration, après un mandat de deux ans par ce dernier. Bien connu des membres et de la communauté financière, M. Grimard a reçu le prix « As de la finance » dans la catégorie relève en 2019. Il est membre de la Section du Québec de FEI Canada depuis quatre ans, incluant deux années d'implication au sein du conseil d'administration à titre de vice-président du programme Avantages mentorat.

« Je voudrais tout d'abord remercier Martin pour son engagement bénévole inlassable et son dévouement à notre organisation au cours des deux dernières années », souligne M. Grimard. « Je suis très heureux d'accepter la présidence du conseil d'administration et d'annoncer la réélection de 14 administrateurs et administratrices de premier plan. Nous travaillerons ensemble pour faire de 2023-2024 une année des plus mémorables pour nos membres ! »

Conseil d'administration 2023-2024 de la Section du Québec de FEI Canada

Dominic Grimard , CPA, chef de la direction financière, Power Sustainable

, CPA, chef de la direction financière, Power Sustainable Catherine Allard , CPA, administratrice de sociétés

, CPA, administratrice de sociétés Marie-Josée Amyot, ASC, CPA, vice-présidente Finance, Les Eaux Naya inc

ASC, CPA, vice-présidente Finance, Les Eaux Naya inc Philippe Castaigne , MBA, CPA, directeur des finances et de l'administration, Musée McCord Stewart

, MBA, CPA, directeur des finances et de l'administration, Musée Caroline Danis , CPA, cheffe de la direction financière, Lou Tec

CPA, cheffe de la direction financière, Lou Tec Bruno Des Rosiers, MBA, CPA, vice-président principal, Finances, Matrox

MBA, CPA, vice-président principal, Finances, Matrox Anick Dubois , CPA, vice-présidente finance, Novacap

CPA, vice-présidente finance, Novacap Carl Gauvreau , MBA, FCPA, chef de la direction financière, Croix Bleue

, MBA, FCPA, chef de la direction financière, Marc Godin , MBA, CFA, chef de la direction financière, NorthStar

, MBA, CFA, chef de la direction financière, NorthStar Caroline Goulian , CPA, vice-présidente performance financière et analyse, Reitmans Canada

CPA, vice-présidente performance financière et analyse, Reitmans Canada Benoît Guérard, MBA, CPA, directeur Portefeuille, performance et bureau de projets, Hydro-Québec

MBA, CPA, directeur Portefeuille, performance et bureau de projets, Hydro-Québec Mathieu Hébert, CPA, trésorier, TC Transcontinental

CPA, trésorier, TC Transcontinental Stéphanie Labelle , CPA, directeur principal finance - Transformation et systèmes, Intact Corporation financière

CPA, directeur principal finance - Transformation et systèmes, Intact Corporation financière Martin Lebeau , MBA, CPA, chef de la direction financière, Accedian

MBA, CPA, chef de la direction financière, Accedian Louis Marcotte , MBA, FCPA, premier vice-président exécutif et chef des finances, Intact Corporation financière

« L'année à venir se déroulera sous le signe de la continuité », affirme M. Grimard. « La Section du Québec a accueilli pas moins de 29 nouveaux membres en 2022-2023 ! Leur contribution renforcit la pertinence et la force de notre réseau. Notre conseil d'administration et nos comités poursuivront ainsi leurs efforts soutenus pour assurer la croissance et le rayonnement de notre organisation dans le milieu des affaires au Québec. Merci aux bénévoles d'expérience qui s'y impliquent. »

Agissant en tant que véritable catalyseur pour accroître le leadership de ses membres dans la communauté financière, la Section du Québec de FEI Canada se distingue par le dynamisme caractérisant son offre. Elle regroupe de nombreuses occasions de réseautage ainsi que des activités de transfert et de perfectionnement de connaissances. Parmi celles-ci se trouve le Forum de la direction financière 2023, qui se tiendra le 22 novembre prochain. La Section organise aussi le prestigieux concours « Les As de la finance », qui reconnaît l'apport de leaders de la finance d'exception au Québec et qui en sera à sa quatorzième édition.

À propos de Financial Executives International Canada (FEI Canada)

Financial Executives International Canada (FEI Canada) ou Dirigeants financiers internationaux du Canada (DFI Canada) est une association professionnelle intersectorielle qui est le principal porte-parole de cadres exerçant des fonctions de direction financière. L'association compte plus de 1 100 membres et 12 sections régionales réparties dans l'ensemble du Canada.

La Section du Québec compte plus de 200 membres provenant de diverses industries et disciplines, et représentant un nombre important d'entreprises canadiennes parmi les plus influentes et les plus prospères. Elle offre à ses membres des services liés au perfectionnement professionnel, au leadership éclairé et à la représentation ainsi que du réseautage entre pairs.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site Québec | FEI Canada ou suivez-nous sur LinkedIn.

