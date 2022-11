LA SCULPTURE DREAM BOAT DE BANKSY REPRÉSENTANT DES RÉFUGIÉS DEVRAIT RAPPORTER DES MILLIONS DE DOLLARS AU CONTEXT ART MIAMI EN DÉCEMBRE

Conformément au message véhiculé par l'œuvre, une partie importante des recettes sera versée à Choose Love, une organisation qui s'efforce de fournir un soutien aux réfugiés partout dans le monde.

MIAMI, Fla., le 22 nov. 2022 /CNW/ - La Galerie S16 et le Ballon Rouge Art Advisory sont ravis d'annoncer que l'œuvre Dream Boat de Banksy sera mise en vente à l'occasion du prochain Context Art Miami et qu'une partie importante des recettes sera versée à Choose Love, une organisation qui fournit de l'aide humanitaire et qui défend les droits des réfugiés partout dans le monde.

La sculpture Dream Boat a d'abord été dévoilée en 2015 lors de l'exposition d'art éphémère Dismaland de Banksy qui s'est tenue dans la ville balnéaire de villégiature de Weston-super-Mare, à Somerset, en Angleterre. L'œuvre faisait partie d'un jeu payant où les visiteurs pouvaient téléguider des bateaux de police à la poursuite du Dream Boat, une sculpture mesurant près d'un mètre de long pleine à craquer de réfugiés peints individuellement.

En 2018, le Dream Boat a émergé de nouveau, alors que Banksy a annoncé sur Instagram qu'il ferait tirer l'œuvre pour 2 £ et que les recettes du tirage seraient versées à Choose Love. La sculpture serait gagnée par la personne qui fournirait la meilleure estimation du poids réel de celle-ci.

L'heureux gagnant, doté d'un sens aigu de la physique, a maintenant confié au Ballon Rouge et à S16 le soin de trouver un logement permanent pour le Dream Boat, une œuvre d'art exceptionnelle qui raconte une histoire inoubliable. L'œuvre bouleversante est entièrement certifiée par le propre Pest Control Office de Banksy.

« Banksy est un pionnier dans la création d'art qui va au-delà du commentaire social. Ces œuvres deviennent un outil proactif dans la lutte pour le changement social et les causes qu'elles critiquent. », explique Jon Bucci, président du Ballon Rouge Art Advisory. « Nous sommes extrêmement honorés d'avoir été choisis, en compagnie de la Galerie S16, pour jouer un rôle dans l'histoire de cette œuvre incroyable et pour contribuer à créer un moment qui bouclera la boucle au cours duquel une grande part de la somme amassée sera versée à l'organisation initiale désignée lors du tirage au sort : Choose Love. »

La sculpture Dream Boat de Banksy sera mise en vente dans le cadre de la collection de S16 présentée au Context Art Miami du 29 novembre au 4 décembre 2022.

Pour obtenir des ressources supplémentaires, veuillez communiquer avec : Oliver Bernardi, [email protected]; Jeremie Tremblay, [email protected]

SOURCE La Galerie S16 et le ballon Rouge Art Advisory

Renseignements: Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez communiquer avec : Vanessa Butler, [email protected]