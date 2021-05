OTTAWA, le 28 mai 2021 /CNW/ - Le nombre de logements abordables a augmenté depuis le début de la pandémie, car la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) a réagi rapidement pour aider les Canadiens ayant de graves besoins en matière de logement à trouver un chez-soi sûr. De plus amples détails à ce sujet se trouvent dans le rapport financier trimestriel (de la SCHL) publié aujourd'hui.

La SCHL a joué un rôle important en aidant la population du Canada à surmonter les difficultés économiques. Elle l'a fait en appuyant les mesures du gouvernement et en mettant en œuvre des programmes comme l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) de 1 milliard de dollars. Lancé en octobre 2020, le programme a dépassé sa cible initiale de 3 000 logements et soutient maintenant la construction de plus de 4 700 logements abordables permanents. Au 31 mars 2021, la SCHL avait engagé tous les fonds de l'ICRL annoncés par le gouvernement du Canada.

« Il est encourageant de constater que le budget de 2021 continue de prioriser le logement en finançant des initiatives tel que l'ICRL qui nous permettront d'aider plus de personnes dans le besoin au pays, a déclaré Lisa Williams, chef des finances de la SCHL. Bien que les répercussions de la pandémie de COVID-19 soient devenues plus claires, elles n'ont pas complètement disparu. Notre situation financière demeurait solide à la fin du premier trimestre. Grâce à l'amélioration de la stabilité de l'économie canadienne, nous nous attendons dans l'avenir à moins de volatilité dans nos résultats. »

La SCHL a également aidé la population canadienne en offrant un report temporaire des paiements hypothécaires aux propriétaires-occupants et à sa clientèle de propriétaires d'immeubles collectifs. Bien qu'ils ne soient pas terminés, nos travaux nous permettent maintenant d'obtenir un portrait plus exact de nos données sur les prêts en souffrance depuis la fin des ententes de report des paiements hypothécaires. En nous fondant sur notre évaluation des variables économiques, des données sur les réclamations et les arriérés, nous avons réduit notre provision de 214 millions de dollars, car les réclamations d'assurance prévues au début de la pandémie ne se sont pas matérialisées jusqu'à maintenant.

Autres faits saillants du rapport trimestriel pour les trois mois clos le 31 mars 2021 :

Nous avons enregistré une baisse des règlements d'assurance, soit 34 millions de dollars payés ce trimestre par rapport à 63 millions de dollars à la même période l'an dernier, étant donné que les prêts faisant l'objet d'un report ne se sont pas traduits en arriérés comme prévu au départ.





La SCHL a également publié des suppléments d'information sur ses activités d'assurance prêt hypothécaire et de financement hypothécaire et sur les obligations sécurisées, afin de fournir plus de renseignements approfondis sur chacune de ces activités. Les progrès réalisés dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement font l'objet de rapports trimestriels publiés en ligne.

Faits saillants du premier trimestre Trois mois clos le

31 mars 2021 Résultat net (M$) 566 Financement public des programmes de logement (M$) 1 392 Nouveaux titres cautionnés (G$) 38 Volumes d'assurance (logements) : Assurance pour propriétaires-occupants souscrite à l'unité 11 734 Volumes d'assurance (logements) : Portefeuille 730 Volumes d'assurance (logements) : Immeubles collectifs 35 662 Gestion du capital Au 31 mars 2021 Total du capital des activités d'assurance prêt hypothécaire (G$) 11,1 Assurance prêt hypothécaire : capital disponible sur le capital minimal requis (%) 191 % Total du capital disponible des activités de financement hypothécaire (G$) 1,6 Financement hypothécaire : capital disponible sur le capital requis (%) 192 %





La SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier en venant en aide aux personnes dans le besoin au Canada et en fournissant des résultats de recherches et des conseils à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et consommatrices ainsi qu'au secteur de l'habitation du pays.

