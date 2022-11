OTTAWA, ON, le 29 nov. 2022 /CNW/ - L'inflation et d'autres conditions économiques, y compris la hausse des taux d'intérêt, continuent d'avoir une incidence sur les résultats financiers de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), comme l'indique le rapport du troisième trimestre de 2022 publié aujourd'hui.

Les répercussions de l'inflation et des variations des taux d'intérêt se manifestent par des pertes sur nos portefeuilles de placements et des gains actuariels réalisés sur nos régimes à prestations déterminées. Le nombre de logements assurés a diminué dans les catégories des propriétaires-occupants et des immeubles collectifs par rapport au trimestre précédent, car le marché continue de s'adapter à la hausse des taux d'intérêt.

« Malgré une certaine volatilité économique, les prêts hypothécaires en souffrance demeurent bas en raison du faible taux de chômage qui persiste, a déclaré Michel Tremblay, chef des finances et premier vice-président, Services d'entreprise de la SCHL. Nous restons dans une position stable pour résister à la volatilité des taux d'intérêt et continuerons de surveiller les répercussions de l'évolution des conditions du marché sur nos activités. »

Autres faits saillants pour la période de trois mois terminée le 30 septembre 2022 :

Le nombre de demandes de règlement payées demeurent faibles pour tous les produits, et le taux national de prêts hypothécaires en souffrance a légèrement reculé pour s'établir à 0,24 % au troisième trimestre, alors qu'il était à 0,25 % au deuxième trimestre.

Notre résultat net au troisième trimestre s'est établi à 433 millions de dollars, en hausse par rapport aux 414 millions de dollars enregistrés au même trimestre de l'exercice précédent.

Le total de nos produits et de notre financement public a augmenté de 57 millions de dollars (5 %) par rapport au même trimestre de l'exercice précédent, principalement en raison d'une augmentation de 16 millions de dollars des primes et droits acquis. Cette augmentation est attribuable à la hausse des volumes des exercices précédents comptabilisés dans les activités d'assurance prêt hypothécaire par suite de l'annulation de nos critères de souscription en juillet 2021, ainsi que d'autres facteurs.

Le total de nos charges a augmenté de 30 millions de dollars (6 %) par rapport au même trimestre de l'exercice précédent, principalement en raison d'une augmentation de 22 millions de dollars des charges liées aux règlements d'assurance. Bien que les charges liées aux règlements d'assurance demeurent faibles au cours du trimestre et que la provision pour règlements ait diminué, la baisse a été plus marquée au même trimestre de l'exercice précédent, lorsque la provision pour règlements a été réduite en raison de la conjoncture économique favorable à mesure que l'économie se redressait à la suite de la pandémie.

Faits saillants du troisième trimestre Trois mois clos le

30 septembre 2022 Résultat net (M$) 433 Financement public (M$) 454 Nouveaux titres cautionnés (G$) 50 Volumes de prêts assurés (logements) : Assurance pour logements de propriétaires-occupants (à l'unité) 17 383 Volumes de prêts assurés (logements) : Assurance de portefeuille 14 691 Volumes de prêts assurés (logements) : Assurance pour immeubles collectifs résidentiels 43 457 Gestion du capital Au 30 septembre 2022 Total du capital des activités d'assurance prêt hypothécaire (G$) 9,8 Assurance prêt hypothécaire : capital disponible sur le capital minimal requis (%) 183 Total du capital disponible des activités de financement hypothécaire (G$) 1,3 Financement hypothécaire : capital disponible sur le capital requis (%) 147 Contrats d'assurance en vigueur (G$) 397 Cautionnements en vigueur (G$) 463 Prêts hypothécaires résidentiels qui sont assurés par la SCHL au Canada (%) 19,4 Taux national de prêts hypothécaires en souffrance (%) 0,24

Le rapport financier trimestriel complet est disponible en ligne.

Nous continuons à mettre en œuvre la Stratégie nationale sur le logement (SNL), une initiative prévoyant des investissements de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans pour permettre à un plus grand nombre de Canadiens et de Canadiennes d'avoir un chez-soi. La SNL couvre l'ensemble du continuum du logement, des maisons d'hébergement et des logements de transition aux logements communautaires et abordables, en passant par les logements locatifs et les logements pour propriétaires-occupants. Nous produisons des rapports trimestriels sur les progrès vers l'atteinte des objectifs de la SNL sur www.chezsoidabord.ca.

La SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier en venant en aide aux Canadiens dans le besoin et en fournissant des résultats de recherches et des conseils à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. Pour en savoir plus, suivez-nous sur Twitter, YouTube, LinkedIn, Facebook et Instagram.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Renseignements: Relations avec les médias, SCHL, [email protected]