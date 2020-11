La SCHL publie ses résultats du troisième trimestre de 2020

OTTAWA, ON, le 27 nov. 2020 /CNW/ - La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) continue de soutenir activement les Canadiens pendant la pandémie tout en maintenant une solide situation financière. De plus amples détails à ce sujet se trouvent dans le rapport financier trimestriel de la SCHL publié aujourd'hui.

En septembre 2020, le gouvernement du Canada a annoncé l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) de 1 milliard de dollars administrée par la SCHL pour répondre aux besoins urgents en matière de logement des Canadiens vulnérables. L'ICRL permettra de créer jusqu'à 3 000 nouveaux logements abordables au Canada en finançant la construction de logements modulaires ainsi que l'acquisition de terrains et la conversion d'immeubles existants. L'initiative vise en grande partie à atténuer les pressions émergentes résultant de la pandémie.

Nous avons aussi enregistré une augmentation de 1 584 millions de dollars (403 %) en financement public pour les programmes de logement, stimulée principalement par les 1 549 millions de dollars de l'Aide d'urgence du Canada pour le loyer commercial (AUCLC) destinée aux petites entreprises qui a récemment pris fin.

De plus, la SCHL a contribué à la stabilité de l'économie en cautionnant 173 49 milliards de dollars de nouveaux titres, soit une hausse de 49 milliards (40%) comparativement à la période de neuf mois correspondante de l'exercice précédent. Cela s'explique par les institutions financières qui accèdent à nos programmes afin de bénéficier d'autres sources de liquidité. La hausse du plafond des émissions d'Obligations hypothécaires du Canada (OHC) a été un facteur clé de la hausse des volumes d'OHC.

« La SCHL contribue grandement à la stabilité de l'économie canadienne », a déclaré Lisa Williams, chef des finances de la SCHL. « Nous demeurons en position financière solide alors que nous poursuivons notre important travail qui consiste à favoriser l'accès au logement au Canada. »

Autres faits saillants du rapport trimestriel pour la période de trois mois terminée le 30 septembre 2020 :

Notre provision pour règlements estimative a augmenté au troisième trimestre en raison de l'évolution de l'incidence de la COVID-19 sur les variables économiques, comme le taux de chômage moyen, l'indice des prix des logements et le produit intérieur brut réel.





Nous avons enregistré une augmentation de 42 millions de dollars (28 %) des autres produits, principalement attribuable à une réduction de 22 millions de dollars de nos provisions pour pertes sur créances attendues (les pertes attendues sur les prêts, les engagements de prêts et les placements) en raison de projections plus optimistes des marchés financiers.





Le volume de prêts pour immeubles collectifs résidentiels a augmenté de 4 548 (12 %) comparativement aux trois mois correspondants de l'exercice précédent et de 32 982 (36 %) comparativement aux neuf mois correspondants de l'exercice précédent, alors que de nombreux emprunteurs ont refinancé leurs prêts pour profiter de taux d'intérêt plus bas.





Le volume d'assurance pour logements de propriétaires-occupants souscrite à l'unité a diminué de 601 (2 %) comparativement aux trois mois correspondants de l'exercice précédent et de 1 816 (2 %) comparativement aux neuf mois correspondants de l'exercice précédent, en raison des modifications apportées à nos critères de souscription.





Les volumes d'assurance de portefeuille (logements) ont augmenté respectivement de 19 804 (396 %) et de 65 181 (273 %) pour les trois mois et les neuf mois correspondants de l'exercice précédent, en raison de l'élargissement à court terme des critères d'admissibilité pour l'assurance de portefeuille mise en œuvre en mars 2020 pour aider les prêteurs hypothécaires à accéder au Programme d'achat de prêts hypothécaires assurés (PAPHA)





Le gouvernement, par l'entremise de la SCHL, a travaillé avec les prêteurs pour permettre le report des paiements hypothécaires pendant une période pouvant aller jusqu'à six mois. Cela s'est fait dans le cadre de mesures extraordinaires visant à aider les propriétaires-occupants et les emprunteurs propriétaires d'immeubles collectifs aux prises avec des difficultés financières pendant la pandémie. L'autre objectif était de réduire au minimum les risques liés à d'autres instabilités du marché ou de la situation financière.





Au 30 septembre 2020, dans son portefeuille de prêts assurés, la SCHL comptait au total 5 % des prêts faisant l'objet d'un report, comparativement à environ 8 % en août. Accéder aux informations sur les reports de paiements hypothécaires.





Nous avons prudemment suspendu le versement de notre dividende pour conserver notre capital afin d'appuyer, au besoin, d'autres mesures que prendrait le gouvernement.





Au 30 septembre 2020, notre situation en matière de capital demeure solide; notre capital excédentaire de 5,3 milliards de dollars contribuera à amortir les répercussions potentielles de la pandémie de COVID-19.





On trouve également des renseignements sur le rôle de la SCHL dans la réponse du gouvernement à la COVID-19 en ligne.





Nous avons aussi poursuivi le travail amorcé avec les provinces et les territoires pour élaborer conjointement l'Allocation canadienne pour le logement. Les progrès réalisés dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement font l'objet de rapports trimestriels publiés en ligne.





Le rapport financier trimestriel complet du troisième trimestre est accessible en ligne.







Faits saillants du deuxième

trimestre Trois mois clos le

30 juin 2020 Cumul annuel au

30 septembre 2020 Résultat net (M$) 336 $ 1 161 $ Financement public des programmes de

logement (M$) 1 977 $ 3 520 $ Nouveaux titres cautionnés (G$) 43 $ 173 $ Volumes d'assurance (logements) :

Propriétaire-occupant, à l'unité 28 876 72 881 Volumes d'assurance (logements) :

Portefeuille 24 801* 89 089* Volumes d'assurance (logements) :

Immeubles collectifs résidentiels 42 756 123 622

* Les substitutions de portefeuille se sont chiffrées à 8 291 et 27 270 logements pour les trois mois et neuf mois clos le 30 septembre 2020.





Gestion du capital Au 30 septembre 2020 Total du capital des activités d'assurance prêt

hypothécaire (G$) 13 $ Assurance prêt hypothécaire : capital disponible sur

le capital minimal requis (%) 233 % Total du capital disponible des activités de

financement hypothécaire (G$) 2,8 $ Financement hypothécaire : capital disponible sur le

capital requis (%) 233 %

La SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier en venant en aide aux Canadiens dans le besoin et en fournissant des résultats de recherches et des conseils à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. Pour en savoir plus, suivez-nous sur Twitter , YouTube , LinkedIn , Facebook et Instagram .

