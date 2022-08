OTTAWA, ON, le 29 août 2022 /CNW/ - L'évolution des conditions du marché, y compris la hausse des taux d'intérêt, a eu une incidence sur les résultats du deuxième trimestre de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), comme l'indique le rapport financier du deuxième trimestre de 2022 publié aujourd'hui.

Au deuxième trimestre de 2022, le nombre de logements assurés a diminué dans les catégories des propriétaires-occupants et des immeubles collectifs par rapport au même trimestre de l'exercice précédent, car le marché s'adapte à la hausse des taux d'intérêt et aux prix toujours élevés des habitations. De plus, les prix des habitations contribuent à l'augmentation des montants de prêts assurés par rapport à l'année précédente et à la réduction des dispositions relatives à l'assurance.

Le nombre de demandes de règlement payées demeure faible pour tous les produits, et le taux national de prêts hypothécaires en souffrance a baissé à 0,25 % alors qu'il était à 0,28 % au 31 décembre 2021.

« La volatilité accrue attribuable à l'inflation et aux taux d'intérêt a une incidence sur les actifs et les passifs sensibles aux taux d'intérêt, a déclaré Michel Tremblay, chef des finances et premier vice-président, Services d'entreprise de la SCHL. Nous continuons de surveiller l'évolution du marché et d'évaluer toute incidence possible sur nos résultats financiers actuels et attendus. »

Autres faits saillants du rapport trimestriel pour les trois mois clos le 30 juin 2022 :

Notre résultat net au deuxième trimestre s'est établi à 431 millions de dollars, en baisse par rapport aux 460 millions de dollars du trimestre correspondant de l'exercice précédent, lorsque les dispositions relatives à l'assurance initialement établies dans le cadre de la pandémie de COVID-19 ont été levées en raison de l'amélioration de la conjoncture économique.

Il s'agissait du premier trimestre complet d'activité de notre nouveau produit d'assurance prêt hypothécaire pour immeubles collectifs, APH Select, qui a été lancé en mars. Nous avons assuré 7 823 logements dans le cadre d'APH Select au deuxième trimestre. Ce produit favorise la préservation et la création de logements locatifs et aide à répondre au besoin de logements abordables, accessibles et compatibles avec le climat.

Nous avons lancé le Prêt canadien pour des maisons plus vertes (PCMV) en juin 2022. Doté d'une enveloppe budgétaire de 4,4 milliards de dollars sur 5 ans, le PCMV aidera jusqu'à 200 000 propriétaires-occupants à effectuer des rénovations écoénergétiques majeures au moyen de prêts sans intérêt pouvant atteindre 40 000 $.

Nous continuons à mettre en œuvre la Stratégie nationale sur le logement (SNL), une initiative prévoyant des investissements de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans pour permettre à un plus grand nombre de Canadiens et de Canadiennes d'avoir un chez-soi. La SNL couvre l'ensemble du continuum du logement, des maisons d'hébergement et des logements de transition aux logements communautaires et abordables, en passant par les logements locatifs et les logements pour propriétaires-occupants. Nous produisons des rapports trimestriels sur les progrès vers l'atteinte des objectifs de la SNL sur www.chezsoidabord.ca.

Faits saillants du deuxième trimestre Trois mois clos le 30 juin 2022 Résultat net (M$) 431 Financement public (M$) 489 Nouveaux titres cautionnés (G$) 44 Volumes de prêts assurés (logements) : Assurance pour logements de propriétaires-occupants (à l'unité) 21 743 Volumes de prêts assurés (logements) : Assurance de portefeuille 8 497 Volumes de prêts assurés (logements) : Assurance pour immeubles collectifs résidentiels 45 050 Gestion du capital Au 30 juin 2022 Total du capital des activités d'assurance prêt hypothécaire (G$) 9,9 Assurance prêt hypothécaire : capital disponible sur le capital minimal requis (%) 192 Total du capital disponible des activités de financement hypothécaire (G$) 1,3 Financement hypothécaire : capital disponible sur le capital requis (%) 146 Contrats d'assurance en vigueur (G$) 397 Prêts hypothécaires résidentiels qui sont assurés par la SCHL au Canada (%) 19,9 Taux national de prêts hypothécaires en souffrance (%) 0,25

Le rapport financier trimestriel complet est disponible en ligne.

La SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier en venant en aide aux Canadiens dans le besoin et en fournissant des résultats de recherches et des conseils à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. Pour en savoir plus, suivez-nous sur Twitter, YouTube, LinkedIn, Facebook et Instagram.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Renseignements: Relations avec les médias, SCHL, [email protected]