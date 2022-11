OTTAWA, ON, le 30 nov. 2022 /CNW/ - La Société canadienne d'hypothèques et de logement vient de publier son édition de l'automne 2022 du Rapport sur le secteur des prêts hypothécaires résidentiels. Ce dernier rapport donne un aperçu de l'évolution du secteur hypothécaire et des tendances du marché hypothécaire en utilisant les plus récentes données disponibles (en date des deuxièmes et troisièmes trimestres de 2022).

Dans ce numéro de l'automne 2022, nous avons fait un certain nombre de constatations :

Tendances récentes du marché hypothécaire

La croissance des prêts hypothécaires a ralenti à la suite des hausses des taux d'intérêt au cours du deuxième trimestre de 2022.

Comme les taux d'intérêt augmentent rapidement et les escomptes sur les taux variables disparaissent, les emprunteurs se tournent de plus en plus vers les taux fixes, depuis juin 2022.

Durant les deux premiers trimestres, la baisse des ratios entre les approbations de prêts hypothécaires et les demandes montre qu'il est de plus en plus difficile pour les emprunteurs potentiels d'être admissibles aux prêts assujettis au test de résistance.

À la fin du deuxième trimestre de 2022, la part des prêts hypothécaires arriérés (c.-à-d. en souffrance depuis 90 jours ou plus) continuait de diminuer pour tous les types de prêteurs.

Coup d'œil sur la recherche visant le financement de l'habitation

Au troisième trimestre de 2022, les consommateurs sans prêt hypothécaire ont enregistré des augmentations notables du taux de défaut de paiement dans les prêts-autos et les cartes de crédit.

La croissance des prêts hypothécaires accordés par des prêteurs non traditionnels était supérieure à celle des prêteurs traditionnels au deuxième trimestre. Les paramètres de leur portefeuille indiquent une diminution du profil de risque.

Selon les données du troisième trimestre, les emprunteurs hypothécaires qui ont recours à des prêts non traditionnels sont plus susceptibles de renouveler leur prêt étant donné qu'il devient plus difficile de se qualifier auprès des prêteurs traditionnels.

Veuillez lire le rapport complet, Rapport sur le secteur des prêts hypothécaires résidentiels, édition de l'automne 2022.

Le Tableau de bord de données sur le secteur des prêts hypothécaires résidentiels accompagne le Rapport sur le secteur des prêts hypothécaires résidentiels, notre analyse économique du secteur des prêts hypothécaires résidentiels au Canada. Le tableau de bord interactif permet aux utilisateurs de personnaliser les données sur le secteur hypothécaire. Vous pouvez utiliser le tableau de bord pour consulter les statistiques et les graphiques et télécharger les tableaux de données sélectionnés.

En tant que source fiable d'information sur le logement, la SCHL fournit des données, des résultats de recherche et des renseignements impartiaux sur le marché de l'habitation pour aider à combler les lacunes dans les connaissances et à approfondir la compréhension des enjeux complexes liés au logement, en vue d'éclairer les décisions stratégiques futures.

