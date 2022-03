OTTAWA, ON, le 24 mars 2022 /CNW/ - La Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) a déclaré aujourd'hui des dividendes de 995 millions de dollars à son actionnaire, le gouvernement du Canada.

Le Conseil d'administration de la SCHL a approuvé des paiements de dividendes de 250 millions de dollars provenant de nos activités d'assurance prêt hypothécaire et de 145 millions de dollars provenant de nos activités de financement hypothécaire, ainsi qu'un dividende spécial de 600 millions de dollars provenant de l'assurance prêt hypothécaire. Ces dividendes doivent être payés au gouvernement du Canada au plus tard le 30 avril 2022.

Le dividende représente un juste équilibre entre la remise d'une partie du capital excédentaire au gouvernement du Canada et le maintien d'un capital suffisant pour nous protéger des facteurs économiques qui pourraient avoir une incidence sur nos activités. Pour assurer une bonne gestion des risques et une gérance financière rigoureuse, nous devons faire des choix. En choisissant de remettre à notre actionnaire une partie du capital excédentaire, nous permettons au gouvernement du Canada de les utiliser pour soutenir les Canadiennes et les Canadiens là où ils en ont le plus besoin.

La SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier en venant en aide aux Canadiens dans le besoin et en fournissant des résultats de recherches et des conseils à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. Pour en savoir plus, suivez-nous sur Twitter , YouTube , LinkedIn , Facebook et Instagram .

