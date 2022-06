Une nouvelle thérapie potentielle pour favoriser la régénération de la myéline endommagée dans la sclérose en plaques (SEP) et la névrite optique (NO)

3 millions de personnes vivent avec la SEP dans le monde - 1 million en Amérique du Nord.

La SEP est un enjeu de santé publique majeur dont le marché mondial des médicaments est estimé à 28 milliards de dollars en 20282.

STRASBOURG, France et MONTRÉAL, le 7 juin 2022 /CNW/ - Find Therapeutics Inc. (Montréal / Québec) et la SATT Conectus (Strasbourg / France) signent une licence exclusive mondiale pour développer une thérapie prometteuse pour la sclérose en plaques et la névrite optique, basée sur une nouvelle classe de composés. Des données précliniques prometteuses montrent que cette thérapie innovante, en surmontant les barrières moléculaires de la régénération de la myéline, pourrait restaurer les fonctions de la myéline. Pour les patients atteints de SEP, c'est l'espoir de pouvoir stabiliser la maladie en ralentissant le handicap physique, voire en accélérant la récupération fonctionnelle.

La sclérose en plaques est un problème de santé publique majeur : plus d'un million de personnes vivent avec cette maladie en Amérique du Nord et près de 3 millions de personnes dans le monde y sont confrontées chaque jour. Selon la Société canadienne de la sclérose en plaques, le Canada a l'un des taux de sclérose en plaques les plus élevés au monde, avec 1 personne sur 400 touchée.

Les personnes atteintes de cette maladie auto-immune progressive voient leurs symptômes s'aggraver avec le temps, car le système immunitaire du patient attaque et détruit la myéline qui enveloppe et protège les neurones du système nerveux central. Habituellement, l'organisme peut partiellement reconstruire la myéline endommagée, mais ce processus est lent et devient moins efficace à mesure que la maladie s'aggrave, ce qui entraîne des lésions nerveuses irréparables et un handicap progressif. Les personnes atteintes de sclérose en plaques ont une qualité de vie réduite et meurent souvent des complications de leur maladie. La sclérose en plaques peut également affecter l'œil, la plupart des patients souffrant de névrite optique à un moment ou à un autre de la maladie.

Avec cette nouvelle approche thérapeutique, Find Therapeutics utilise une nouvelle génération de composés qui cible sélectivement la régénération de la myéline endommagée dans la SEP, ce qui permettra de protéger les neurones et de les faire fonctionner normalement. Les premières études précliniques de pharmacologie, financées par la SATT Conectus, ont montré des résultats très encourageants, avec une augmentation de la myéline et une meilleure fonction après traitement.

"Ces résultats constituent une avancée majeure", déclare le Dr Philippe DOUVILLE, PDG de Find Therapeutics. "Une nouvelle thérapie favorisant la remyélinisation dans la SEP et autres maladies démyélinisantes serait extrêmement bénéfique pour les patients et d'un grand intérêt pour la communauté médicale. Nous avançons activement dans les études précliniques et prévoyons de lancer les premières études cliniques chez l'homme dès que les organismes de réglementation nous en donneront l'autorisation."

Cette nouvelle approche thérapeutique est le résultat de plusieurs années de recherche sous la direction du Pr. Dominique BAGNARD au sein du Laboratoire de Biopathologie de la Myéline, Neuroprotection et Stratégies thérapeutiques (Inserm U1119 - Université de Strasbourg, France) qui fait partie de l'Institut du Médicament de Strasbourg.

"Nous avons combiné notre grande expertise en neurobiologie du développement et notre approche unique de conception de médicaments pour démontrer le bénéfice thérapeutique de l'antagonisation des facteurs inhibiteurs contrôlant la démyélinisation et la remyélinisation dans plusieurs modèles expérimentaux de SEP", déclare le Pr. BAGNARD. "Cette recherche est le résultat d'un investissement scientifique acharné de plus de 10 ans durant lesquels nous avons pu clarifier le mécanisme d'action de notre concept thérapeutique tout en développant un ensemble de tests compagnons pour obtenir le bon composé avec l'impact attendu et le meilleur profil de sécurité".

Find Therapeutics a été lancée en 2020 avec des investissements de CTI Life Sciences, de son partenaire adMare BioInnovations et de deux sociétés de biotechnologie basées à Strasbourg (Domain Therapeutics et Peptimimesis Pharma). Fin 2021, Find Therapeutics a décidé d'acquérir la licence exclusive de cette technologie de pointe développée par l'équipe du Pr. BAGNARD, avec le soutien de la SATT Conectus :

" Conectus a investi dans ce projet innovant pour optimiser cet outil thérapeutique et démontrer son efficacité pharmacologique ", déclare Caroline DREYER, Présidente de la SATT Conectus. " Grâce à notre réseau, nous avons pu mobiliser la startup de biotechnologie Find Therapeutics qui a exprimé son intérêt pour ce programme passionnant. C'est un bel exemple de transfert de technologie résultant d'une synergie entre l'industrie, une équipe de recherche universitaire et la SATT Conectus. Find Therapeutics et l'équipe du Pr. Dominique BAGNARD poursuivent leur collaboration pour donner toutes ses chances à cette innovation d'être un jour accessible aux patients »

À PROPOS DE FIND THERAPEUTICS ( Montreal / Canada )

Find Therapeutics se consacre au développement de modulateurs allostériques transmembranaires de nouvelle génération pour traiter les maladies rares et inflammatoires. La société a été lancée avec des investissements de CTI Life Sciences, adMare BioInnovations, Domain Therapeutics et Peptimimesis Pharma.

À PROPOS DE SATT CONECTUS ( Strasbourg / France )

Trait d'union entre la recherche publique alsacienne et les entreprises, la SATT* Conectus conduit les inventions qui naissent au cœur des laboratoires jusqu'au marché. Elle protège leurs découvertes, finance et accompagne les projets prometteurs jusqu'à leur adoption par les industriels et/ou investisseur, en portant le risque technologique et financier. Conectus est également opérateur pour le compte de la majorité de ses actionnaires de la mise en œuvre des partenariats Chercheurs / Entreprises.

A PROPOS DU LABORATOIRE DE BIOPATHOLOGIE DE LA MYÉLINE, NEUROPROTECTION ET STRATÉGIES THÉRAPEUTIQUES ( Strasbourg / France )

Cette unité de recherche INSERM est dédiée à la recherche translationnelle sur les maladies de la myéline. Chercheurs et cliniciens travaillent en étroite collaboration pour mener des projets à forte pertinence clinique. Faisant partie des équipes fondatrices de l'Institut du Médicament de Strasbourg, l'équipe du Pr. Dominique Bagnard bénéficie d'un environnement technique et conceptuel idéal regroupant des chimistes et des biologistes spécialisés dans la conception de médicaments. Qu'il s'agisse de projets de recherche à haut risque ou à fort potentiel, l'IMS est un instrument de recherche puissant pour favoriser l'innovation.

_____________________ 1 SATT: Société d'Accélération du Transfert de Technologies/ Tech Transfer Acceleration Company: www.conectus.fr 2 Global Data - mars 2022

