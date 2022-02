La SAQ remet 931 590 $ au réseau des Banques alimentaires du Québec (BAQ)

MONTRÉAL, le 24 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Grâce aux dons généreux de nos clients au cours des derniers mois et à notre propre contribution, la SAQ est fière de remettre un montant de plus de 930 000 $ aux BAQ pour les aider à lutter contre l'insécurité alimentaire et soutenir les personnes touchées en cette période difficile.

Le goût de partager

Catherine Dagenais, présidente et chef de la direction, tient à exprimer sa profonde reconnaissance. « Je remercie chaleureusement tous ceux qui ont, une fois de plus, fait preuve de solidarité pour lutter contre l'insécurité alimentaire et à soutenir les personnes touchées en cette période difficile. Ce geste de partage exprime la bienveillance des Québécois envers les personnes moins bien nanties. »

« Encore une fois, la SAQ, ses employés et sa clientèle ont fait preuve d'une générosité sans borne! Tout le réseau des Banques alimentaires du Québec vous remercie du fond du cœur! » - affirme Martin Munger, Directeur général des Banques alimentaires du Québec.

Un soutien indéfectible pour BAQ

Depuis 12 ans maintenant, grâce à la générosité de sa clientèle et à l'engagement de ses employés, la SAQ a pu remettre près de 14 millions de dollars au réseau des BAQ, dont plus de 2,5 millions de dollars pour la dernière année financière. Ces fonds permettent de répondre aux besoins exprimés partout au Québec, mais aussi de bâtir des projets ou encore d'acquérir de l'équipement qui sert à mieux soutenir les gens les plus vulnérables. Soulignons que la SAQ est le plus important partenaire financier de l'organisme.

À propos du réseau des Banques alimentaires du Québec (BAQ)

Depuis 1988, le réseau des Banques alimentaires du Québec joue un rôle clé pour nourrir les personnes fragilisées en situation d'insécurité alimentaire. Ses 32 membres régionaux Moisson et Associés desservent plus de 1200 organismes communautaires locaux affiliés, qui répondent mensuellement à 1,9 million de demandes d'aide alimentaire. Les dons recueillis par BAQ sont partagés équitablement à ses membres afin de leur permettre de récupérer, d'acheminer et de valoriser la nourriture vers les personnes qui en ont le plus besoin à travers tout le Québec.

À propos de la Société des alcools du Québec (SAQ)

Créée en 1921, la SAQ importe, distribue et commercialise une vaste sélection de vins, bières et spiritueux. Son réseau de vente est composé de 409 succursales et 429 agences situées partout au Québec, ainsi qu'un site transactionnel, le SAQ.com. Grâce à la passion et le savoir-faire de ses 7 000 employés, la SAQ offre aux Québécois un monde de découverte avec plus de 43 000 produits provenant de 3 700 fournisseurs issus de 82 pays. En 2020-2021, la SAQ a appuyé plus de 250 organismes et événements et a versé un dividende de 1,219 G$ au gouvernement du Québec, tout en s'assurant que ses opérations s'exercent dans le respect des communautés et de l'environnement.

