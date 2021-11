La SAQ procède à un ajustement de prix influencé par des pressions inflationnistes et des enjeux climatiques

MONTRÉAL, le 2 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Le dimanche 7 novembre prochain, la SAQ procédera à une hausse de prix moyenne de 1,66 % sur 1332 produits disponibles en tout temps sur les tablettes de la SAQ. Cette hausse est attribuable au contexte inflationniste qui affecte actuellement le prix de nombreux produits de consommation.

Plusieurs des fournisseurs de la SAQ font face à des défis sans précédent qui impactent leurs coûts de production, incluant la pénurie de main d'œuvre et la hausse du prix des matières liées à l'embouteillage et au transport des produits (verre, bouchons, etc.). De plus, des enjeux climatiques observés dans plusieurs régions viticoles sont venus mettre une pression additionnelle sur les prix.

« Certaines régions viticoles particulièrement prisées par nos clients ont été très touchées par des intempéries répétées, plus particulièrement en début d'année : des gels successifs en France, des épisodes de sécheresse en Espagne et en Italie, notamment. Ces enjeux ont pour effet de réduire de façon importante l'offre de produits provenant de certaines régions. Néanmoins, les négociateurs de la SAQ ont su maintenir un équilibre. Tout en étant sensibles aux défis auxquels font face plusieurs de nos fournisseurs, nous continuons d'offrir aux Québécois les produits qu'ils apprécient au meilleur prix possible », a déclaré Catherine Dagenais, présidente et chef de la direction, de la SAQ.

Produits courants et en approvisionnement continu (représentent plus de 90 % des ventes de la SAQ sur une base annuelle)

Nombre de hausses de prix 1332 Montant moyen des augmentations 0,40 $ (1,66 %) Nombre de baisses de prix 68 Montant moyen des baisses 0,31 $ (-1,61 %)

Parmi les 1332 produits touchés par une hausse de prix, une cinquantaine de produits ne seront augmentés que le 30 janvier 2022, puisqu'ils sont présentement en promotion.

Les régions principalement touchées

Le terroir viticole français, dont la disponibilité de l'offre est fortement affectée par des intempéries, est associé aux hausses les plus importantes.

Région viticole Pourcentage d'augmentation de prix Bourgogne blanc 11,8 % Bourgogne rouge 7,5 % Beaujolais 5,1 % Loire 3,6 % Sud de la France 2,1 %

D'autres pays, touchés dans une moindre mesure par de mauvaises conditions climatiques, comme l'Italie, l'Espagne et le Portugal voient des augmentations moyennes de 1,5 % pour leurs produits.

Produits de spécialité en arrivage par lot (représentent moins de 10 % des ventes de la SAQ sur une base annuelle)

Il est à noter que les prix des produits de spécialité, principalement offerts dans l'Espace Cellier, sont négociés à l'achat de chaque lot et peuvent donc varier selon la disponibilité de l'offre. Parmi ceux-ci, 619 produits verront leur prix augmenter de 2,6 % le 7 novembre prochain.

