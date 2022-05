La SAQ procède à un ajustement de prix à la hausse de 3,7 %

MONTRÉAL, le 16 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le dimanche 22 mai prochain, dans un contexte où la chaîne d'approvisionnement mondiale est perturbée, notamment traduit par une hausse exceptionnelle des coûts de transport maritime, et que les coûts de production de nos fournisseurs sont à la hausse, la SAQ procédera à une augmentation de 3,7 % en moyenne sur 2550 produits en tout temps sur les tablettes de la SAQ et en ligne.

« Tel que j'ai eu l'occasion de le mentionner dans les dernières semaines, nos fournisseurs font face à des défis importants alors que l'inflation connaît des sommets partout sur la planète. Nos équipes ont négocié rigoureusement auprès de nos fournisseurs afin de maintenir le nécessaire équilibre entre offrir un prix juste et compétitif à nos clients et répondre aux demandes légitimes de nos fournisseurs qui doivent relever des défis importants », a déclaré Catherine Dagenais, présidente et chef de la direction de la SAQ.

Produits courants et en approvisionnement continu (Ceux-ci représentent plus de 90 % des produits vendus auprès de nos clients)

Nombre de hausses de prix 2550 Montant moyen des augmentations 0,78 $ (3,7 %) Nombre de baisses de prix 182 Montant moyen des baisses -0,62 $ (- 2,1 %) Nombre de produits stables 606

Les régions principalement touchées

Beaujolais : 6,4 %

Bourgogne : 7,7 %

Loire : 5,5 %

Parmi les 2550 produits touchés par une hausse de prix, environ 80 produits seront augmentés le 17 juillet 2022, puisqu'ils sont présentement en promotion.

Ce qui expliquent les ajustements à la hausse

Une hausse des coûts de transport maritime et une chaîne d'approvisionnement perturbée

Les coûts associés au transport des marchandises sont en hausse et ajoutent une pression sur les coûts de la SAQ qui travaille à maintenir une offre exceptionnelle pour ses clients. De plus, depuis la fin de l'année 2020, la chaîne d'approvisionnement mondiale connaît d'importantes perturbations qui compliquent l'acheminement des produits, notamment par les voies maritimes, où les itinéraires ont dû être revus et allongés.

Augmentation des coûts de production de nos fournisseurs

De plus, un nombre important de fournisseurs ont vu leurs coûts de production augmenter dans les derniers mois. Des pénuries liées aux matières sèches (bouteilles, bouchons, étiquette, etc.), des items essentiels à l'embouteillage et au transport des produits, mettent une pression importante sur les prix. À ces enjeux s'ajoute la pénurie de main-d'œuvre qui impacte les activités de plusieurs de nos fournisseurs partout sur la planète.

Enjeux climatiques

Les conditions climatiques défavorables de 2021 affectent toujours l'offre de produits pour certaines régions viticoles avec une disponibilité moindre de certains produits et une demande toujours forte. Certaines régions viticoles restent affectées, dont le Beaujolais et la Bourgogne, par ce contexte et les produits qui y sont associés connaissent les hausses les plus importantes.

Ajustement des droits d'accise sur les boissons alcoolisées

Le 1er avril dernier, le gouvernement du Canada a procédé à l'augmentation annuelle des taux des droits d'accise sur les boissons alcooliques. Pour le vin, une augmentation de 2,4% a été appliquée. Cette hausse représente un autre facteur ayant eu une incidence sur le processus d'ajustement des prix.

Produits de spécialité en arrivage par lot (Ceux-ci représentent moins de 10 % des produits vendus auprès de nos clients)

Il est à noter que les prix des produits de spécialité, principalement offerts dans l'Espace Cellier, sont négociés à l'achat de chaque lot et peuvent donc varier selon la disponibilité de l'offre. Parmi ceux-ci, 1328 produits verront leur prix augmenter de 3,3 % et 157 diminuer de prix de -2,6 % le 22 mai prochain.

