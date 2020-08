La SAQ confirme un seul ajustement des prix à la hausse en 2020

Ajustement des prix à la hausse normalement prévue en novembre prochain annulé

Hausse moyenne de 1,8 %, soit 0,42$, sur 1828 produits en approvisionnement continu

1,2 M$ absorbés par la SAQ liés à la hausse de la taxe d'accise depuis le 1er avril dernier

MONTRÉAL, le 13 août 2020 /CNW Telbec/ - Le dimanche 16 août prochain, la SAQ procédera à un ajustement à la hausse des prix sur plusieurs de ses produits offerts à sa clientèle en approvisionnement continu, comme elle l'a annoncé d'ailleurs en juin dernier. Il s'agira du seul et unique ajustement de prix à la hausse autorisé en 2020, alors que la SAQ annule la deuxième hausse normalement prévue en novembre.

La SAQ rappelle qu'en temps normal, des ajustements de prix à la hausse sont permis en mai et en novembre chaque année, alors que 11 ajustements à la baisse sont prévus annuellement.

En chiffres

Lors de cet ajustement, sur 2798 produits offerts en approvisionnement continu, 1828 verront leur prix augmenté en moyenne de 1,8 %, soit 0,42$, 926 produits demeureront stables et 44 baisses de prix s'ajouteront aux 138 enregistrées depuis novembre 2019.

Parmi les 192 vins offerts sous la barre des 12 $ en approvisionnement continu, 11 passeront au-dessus de ce seuil. Dans les prochains mois, la SAQ s'affairera à ramener le même nombre de produits pour ce segment de prix.

En avril dernier, considérant les impacts économiques de la COVID-19 sur plusieurs ménages québécois, la SAQ avait reporté à une date ultérieure l'ajustement des prix de détail sur les vins et spiritueux normalement prévu en mai.

Facteurs qui influencent les hausses de prix

Les demandes d'augmentation proviennent principalement des producteurs. Aussi, la fluctuation des taux de change de l'euro (+ 4,3 %) et du dollar américain (+ 4,9 %), a eu un impact important sur les produits négociés avec ces devises. De plus, l'ajustement à la hausse des droits d'accise sur les boissons alcoolisées représente un autre facteur ayant eu une incidence sur la variation des prix. La SAQ n'a évidemment pas de contrôle sur ces deux derniers facteurs.

Hausse de la taxe d'accise absorbée par la SAQ depuis le 1er avril 2020

Concernant les droits d'accise, un impôt indirect sur des produits de consommation, la SAQ rappelle que depuis l'entrée en vigueur des nouveaux taux, le 1er avril dernier, elle a acquitté, pour le bénéfice de ses clients dans le contexte de la COVID-19, les hausses sur chaque litre de vin et de spiritueux. Ce sont donc 1,2 M$ qui n'ont pas été déboursés par notre clientèle dans les quatre derniers mois.

Engagement à offrir des prix justes et compétitifs

La SAQ est engagée à toujours offrir des prix justes et compétitifs pour les produits qu'elle commercialise. Elle négocie de manière serrée auprès de ses fournisseurs pour offrir les prix les plus bas au Canada. Ses efforts constants lui permettent même d'occuper le premier rang en matière de prix parmi ses pairs au Canada depuis 2018.

« Offrir un juste prix est un des piliers de l'expérience client à la SAQ. C'est pourquoi, considérant la période exceptionnelle que nous traversons depuis quelques mois, nous avons revu notre calendrier d'ajustement des prix pour accorder qu'une seule hausse en 2020. En tout temps, nos équipes dédiées à la gestion de l'offre font un travail rigoureux afin que chaque hausse de prix puisse être pleinement justifiée. La transparence de notre structure de prix, qui est d'ailleurs exposée dans notre rapport annuel, est essentielle. Nous mettons d'ailleurs de l'avant sur SAQ.com, une page explicative du processus de négociation et la mécanique entourant les ajustements de prix qui ont un impact variable sur le portefeuille de notre clientèle » a déclaré Sandrine Bourlet, vice-présidente, Commercialisation, à la SAQ.

La prochaine période d'ajustement à la hausse des prix autorisée est prévue en mai 2021.

Pour en connaître davantage sur les prix à la SAQ, consultez la toute nouvelle page web du SAQ.com, « Les prix à la SAQ expliqués » au https://www.saq.com/fr/a-propos.

À propos de la Société des alcools du Québec (SAQ)

Créée en 1921, la SAQ importe, distribue et commercialise une vaste sélection de vins, bières et spiritueux. Son réseau de vente est composé de 410 succursales et 426 agences situées partout au Québec, ainsi qu'un site transactionnel, le SAQ.com. Grâce à la passion et le savoir-faire de ses 7 000 employés, la SAQ offre aux Québécois un monde de découverte avec plus de 35 000 produits provenant de 3 700 fournisseurs issus de 80 pays. En 2019-2020, la SAQ a appuyé plus de 300 organismes et événements et a versé un dividende de 1,226 G$ au gouvernement du Québec, tout en s'assurant que ses opérations s'exercent dans le respect des communautés et de l'environnement.

Pour obtenir plus de renseignements, visitez le site SAQ.COM

