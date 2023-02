La SAQ choisit Cupko, une entreprise d'ici, pour éliminer les contenants à usage unique des Bistros SAQ

MONTRÉAL, le 24 févr. 2023 /CNW/ - La Société des alcools du Québec (SAQ) cherche toujours à réduire son empreinte environnementale et ainsi contribuer à la transition écologique. C'est pourquoi elle est heureuse d'annoncer que dès le mois de juin prochain, les contenants à usage unique seront éliminés des Bistros SAQ présents lors des festivals aux quatre coins du Québec, grâce à un partenariat avec l'entreprise québécoise Cupko.

Le déploiement de cette entente est une manière concrète de réduire notre impact environnemental, et ce, tout en encourageant une entreprise d'ici. Chaque geste pour l'environnement compte et la SAQ est fière, comme société d'État responsable, de faire équipe avec Cupko pour réduire les matières résiduelles liées à ses activités de dons et commandites

Près de 400 000 verres éviteront le recyclage annuellement.

Plusieurs festivals utilisent déjà des verres réutilisables, et en s'associant avec Cupko, la SAQ vient étendre leur utilisation à l'ensemble des événements où la SAQ est présente avec les Bistros SAQ. Au total, ce sont près de 400 000 verres qui ne prendront plus le chemin de recyclage chaque année. Rappelons que la SAQ appuie près de 250 organismes et événements annuellement, et que tous les montants des ventes des Bistros SAQ sont remis aux événements qui les accueillent.

