MONTRÉAL, le 12 févr. 2024 /CNW/ - La Société des alcools du Québec (SAQ) annonce un ajustement modéré de sa majoration, excluant les vins à 15 $ ou moins, qui représentent 41 % des bouteilles de vin vendues à la SAQ. En 2017, elle avait révisé sa majoration au bénéfice de ses clients. Aujourd'hui, cet ajustement permet d'assurer un équilibre nécessaire entre l'atteinte des attentes de sa clientèle ainsi que ses objectifs commerciaux et financiers.

« Depuis 2017, année dans laquelle nous avions ajusté la majoration à la baisse, le contexte dans lequel l'entreprise évolue a changé. L'effet se fait sentir sur nos résultats financiers. C'est pourquoi, nous devons prendre des décisions d'affaires pour s'assurer de continuer d'avancer et être en mesure de répondre aux attentes de nos clients, tout en assurant notre saine gestion financière, ainsi que notre compétitivité », a souligné M. Jacques Farcy, président et chef de direction de la SAQ.

De plus, répondant à une demande pour plus de flexibilité de ses fournisseurs, la SAQ modifiera son calendrier d'ajustements des prix sur ses produits.

Révision modérée de la majoration

Cet ajustement modéré se fait tout en maintenant l'engagement de la SAQ à offrir des prix justes et compétitifs à ses clients par rapport à ses pairs canadiens. « Par exemple, pour un vin à 25 $, l'ajustement de la majoration représentera une augmentation de 0,6 % et la hausse sera la même pour un spiritueux à 45 $. Grâce à la profondeur de l'offre de produits de la SAQ et la qualité du service-conseil de nos collègues en succursale, chaque client continuera à trouver un vin ou un spiritueux qui répond à la fois à ses attentes et à son budget », a ajouté M. Farcy.

Calendrier d'ajustement des prix

Depuis quelques années déjà, la SAQ procède à un ajustement de prix à la hausse deux fois par année - en mai et en novembre - après un processus rigoureux d'analyse et de négociation des demandes de ses fournisseurs. À l'écoute des demandes de ces derniers qui demandaient plus de flexibilité, la SAQ adaptera son calendrier des ajustements de prix dès le mois de mai prochain.

« Dorénavant, un fournisseur pourra déposer une demande d'ajustement à la hausse en mai et faire un choix pour la seconde demande d'augmentation dans une des trois périodes suivantes : en août, en novembre ou en février, chaque année financière. Puisque les demandes à la hausse demeurent limitées à deux par année, cette flexibilité offerte se fait sans augmenter le nombre d'ajustements de prix sur une année. Il n'y aura donc pas d'impact auprès de nos clients », a conclu Jacques Farcy.

Les prix à la SAQ expliqués

Il est à noter que la majoration n'est qu'une des composantes du prix de vente des produits à la SAQ. Pour connaître les composantes du prix payé pour une bouteille de vin ou de spiritueux, visitez Les prix à la SAQ expliqués sur le site SAQ.COM qui permet de mettre en lumière ce sujet de façon claire et transparente.

À propos de la Société des alcools du Québec (SAQ)

Créée en 1921, la SAQ importe, distribue et commercialise une vaste sélection de vins, bières et spiritueux. Son réseau de vente est composé de 410 succursales et 428 agences situées partout au Québec, ainsi qu'un site transactionnel, le SAQ.COM. Grâce à la passion et le savoir-faire de ses 7 000 employés, la SAQ offre aux Québécois un monde de découverte avec près de 40 000 produits provenant de 3 800 fournisseurs issus de 77 pays. En 2022-2023, la SAQ a remis plus de 2,0 G$ au Trésor québécois et a appuyé quelque 230 organismes et événements, tout en s'assurant que ses opérations s'exercent dans le respect des communautés et de l'environnement.

SOURCE Société des alcools du Québec - SAQ

Renseignements: Clémence Beaulieu Gendron, Relations médias, SAQ, 581 994-0364, [email protected]