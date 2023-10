La SAQ annonce une hausse de prix plus faible qu'anticipée dans le cadre de son ajustement du mois de novembre

MONTRÉAL, le 30 oct. 2023 /CNW/ - Le dimanche 5 novembre prochain, la Société des alcools du Québec (SAQ) procédera à une augmentation de prix globale de 0,7 % en moyenne sur ses produits courants et en approvisionnement continu. Ce faible ajustement de prix à la hausse s'explique notamment par le fait que la SAQ ait pu maintenir des prix stables pour plus de 40% de ces produits.

Lors de l'établissement de ses prix, la SAQ a pour objectif de maintenir un équilibre entre offrir un prix juste et compétitif à ses clients et considérer la réalité des marchés. En effet, l'inflation actuelle ne touche pas uniquement le Québec, elle touche également les fournisseurs de la SAQ à travers le monde. Toutefois, on remarque actuellement une baisse de la fluctuation du marché, ce qui entraîne une stabilisation au niveau des demandes de hausses de prix venant des producteurs. Les équipes de négociation de la SAQ ont ainsi pu limiter la hausse moyenne globale des produits en approvisionnement continu sous la barre du 1 %. En incluant l'ajustement de prix de juin dernier, ces produits ont vu leur prix augmenter globalement de 1,7 % sur une période d'un an, malgré le contexte où l'IPC se situait à 4,8 % au Québec en septembre dernier.

Ajustement du 5 novembre sur les produits courants et en approvisionnement continu* (excluant les produits dans les contenants d'aluminium de 100 ml à 2 L) Augmentation moyenne globale 0,7 % Nombre de produits stables 1 221 Nombre de baisses de prix 87 Montant moyen des baisses -0,46 $ (- 2%) Nombre de hausses de prix 1 877 Montant moyen des augmentations 0,32 $ (1,2 %)

* Ces produits représentent plus de 90 % des ventes de la SAQ auprès des consommateurs. Parmi les 1 877 produits qui verront leur prix augmenter, autour de 90 produits seront ajustés à la hausse seulement le 28 janvier prochain, puisqu'ils sont actuellement en promotion.

Répondre à la demande des Québécois pour les vins à petits prix

La SAQ avait annoncé, lors du dernier ajustement de prix en juin, que 30 nouveaux produits « petits prix » étaient destinés à faire leur entrée sur les tablettes de ses succursales et sur SAQ.COM. À ce jour, 18 de ces produits sont présentement disponibles et 12 autres seront intégrés à l'offre de produits d'ici la fin de l'année. À terme, la catégorie « petits prix », qui inclut les produits à moins de 12 $, totalisera près de 150 produits.

La SAQ tient à rappeler qu'elle autorise une hausse de ses prix seulement deux fois par année, en mai et en novembre, contrairement aux baisses de prix, qui s'appliquent de façon continue tout au long de l'année.

Mise en place de la consigne élargie

Afin de s'arrimer avec la mise en place de la consigne élargie, qui entrera en vigueur le 1er novembre prochain, la SAQ ajustera au même moment le prix de ses produits offerts dans des contenants d'aluminium de 100 ml à 2 L. Le retrait des frais visant à couvrir la collecte sélective permettra de baisser le prix de 213 produits. À la suite des demandes soumises par les fournisseurs de la SAQ, 22 produits verront leur prix augmenter. Globalement, dès le mercredi 1er novembre, le prix des produits offerts dans des contenants d'aluminium sera donc ajusté à la baisse de 2,7 % en moyenne.

Ajustement du 1er novembre sur les produits dans les contenants d'aluminium de 100 ml à 2 L* Diminution moyenne globale -2,7 % Nombre de produits stables 16 Nombre de baisses de prix 213 Montant moyen des baisses -0,11 $ (- 3,3 %) Nombre de hausses de prix 22 Montant moyen des augmentations 0,16 $ (3,1 %)

* Conformément à la réglementation qui gouverne la modernisation de la consigne au Québec, il est à noter qu'un montant de 0,10$ pour la consigne sera ajouté au bas de la facture des clients. Pour toute question concernant la consigne élargie, la SAQ invite à communiquer avec l'Association québécoise de récupération des contenants de boissons (AQRCB), l'organisme désigné pour sa mise en place, en suivant ce lien : AQRCB

Les prix expliqués

Pour tout comprendre sur la façon dont les prix sont établis à la SAQ et quels éléments les font fluctuer, écouter notre balado Sous le bouchon, Les prix expliqués, qui permet de mettre en lumière ce sujet de façon claire et transparente.

