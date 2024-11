MONTRÉAL, le 8 nov. 2024 /CNW/ - La Société des alcools du Québec (SAQ) annonce une augmentation mesurée de sa majoration, tout en excluant les vins « petits prix » à moins de 12$. Cet ajustement entrera en vigueur le 2 février 2025.

« Depuis 2017, nous n'avons procédé qu'à une seule augmentation de notre majoration, soit en février 2024 pour application en mai dernier. C'est pourquoi, tel que nous l'avions annoncé publiquement, nous révisons maintenant annuellement notre majoration, afin que celle-ci reflète l'évolution de nos coûts et de notre contexte financier », a expliqué Édith Fillion, vice-présidente et cheffe de la direction financière à la SAQ.

La SAQ effectue cette annonce dès maintenant afin d'offrir de la prévisibilité à ses fournisseurs à l'approche d'une prochaine période de négociation des prix comme le prévoit son calendrier des ajustements de prix.

Des prix toujours compétitifs

La SAQ continue à maintenir son engagement d'offrir des prix justes et compétitifs à ses clients. Par exemple, pour un vin à 15$, la majoration augmentera de 0,3 %, ce qui représente une hausse d'environ 0,05$ sur le prix de détail. Pour un spiritueux à 45$, la majoration augmentera de 3,4 % ce qui représente une hausse d'environ 1,50$ sur le prix de détail.

« La profondeur de notre offre et la qualité du service-conseil de nos collègues en succursale permettent à chaque client de trouver un vin ou un spiritueux qui répond à son budget et à ses attentes », a conclu Mme Fillion.

Les prix à la SAQ expliqués

Il est à noter que la majoration n'est qu'une des composantes du prix de vente des produits à la SAQ. Il s'agit de la marge de profit que la société d'État applique sur les produits qu'elle vend. La majoration permet à la SAQ de couvrir ses coûts d'exploitation et de dégager un résultat net qu'elle remet entièrement au gouvernement du Québec.

Pour connaître l'ensemble des composantes du prix payé pour une bouteille de vin ou de spiritueux, visitez Les prix à la SAQ expliqués sur le site SAQ.COM qui permet de mettre en lumière ce sujet de manière claire et transparente.

