La santé par l'activité physique : 101 villes y croient ! - Invitation à La Grande marche du Grand défi Pierre Lavoie

BOUCHERVILLE, QC, le 11 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Les marcheurs seront à l'honneur partout au Québec durant le week-end du 18-19 et 20 octobre, alors qu'ils se joindront aux médecins de famille pour participer à la 5e édition de La Grande marche, une initiative du Grand défi Pierre Lavoie. Cette année, l'événement se tiendra simultanément dans plus de 101 villes et municipalités au Québec. Chacune des régions administratives sera ainsi l'hôte d'au moins une Grande marche, un parcours de 5 km. Cette participation fracasse le record de l'année dernière, alors que 78 villes hôtes avaient répondu à l'appel. Au total, plus de 54 000 marcheurs avaient pris part à l'événement à la grandeur du Québec. Les attentes pour cette année sont encore plus élevées !

Inscription gratuite : rendez-vous à onmarche.com

La Grande marche s'inscrit dans le cadre du partenariat entre la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec et le Grand défi, dans le but de donner aux médecins de famille des outils supplémentaires pour combattre la sédentarité chez leurs patients. De là est né Le Grand défi Pierre Lavoie prescrit par les médecins de famille.

Les deux organisations invitent donc le public de tout âge à s'inscrire gratuitement à cette marche festive avec leur famille, leurs amis ou même en solo. Chacun son rythme, pas de chrono !

La Grande marche de Saguenay, vendredi 18 octobre, départ 19 h 30, Zone portuaire de Chicoutimi

La Grande marche de Québec, samedi 19 octobre, départ 11 h, Parlement de Québec

La Grande marche de Montréal, dimanche 20 octobre, départ 11 h, Place des Festivals

Listes des événements : Pour les détails spécifiques aux 98 autres marches, rendez-vous au www.onmarche.com

