La santé mentale… l'autre pandémie

Un répondant sur cinq (22 %) estime que sa santé mentale est mauvaise, tandis que le quart (27 %) indique des niveaux de stress quotidien extrêmement élevés.

Un répondant sur quatre (27 %) signale avoir été victime de discrimination en milieu de travail.

Les employeurs considèrent les demandes de règlement relatives à la santé mentale comme la plus importante répercussion à long terme de la pandémie de COVID-19 sur les régimes de soins de santé.

TORONTO, le 21 sept. 2022 - Selon le 25e Sondage annuel de Benefits Canada sur les soins de santé, publié aujourd'hui :

sur cinq (22 %) ayant un régime de soins de santé en milieu de travail décrit sa santé mentale personnelle comme étant médiocre au cours de la dernière année. C'est le double de la proportion de ceux qui évaluent leur état de santé général de la même façon (10 %). Au cours des trois derniers mois, un répondant sur quatre (27 %) a indiqué que son stress quotidien était extrême ou très élevé. Bien que ce niveau soit en baisse par rapport au sommet de 35 % atteint lors de la pandémie l'an dernier, un niveau de stress élevé a tout de même des répercussions très importantes sur les Canadiens et sur les milieux de travail au Canada .

. Ce taux est plus du double (56 %) chez ceux qui indiquent que leur santé mentale est mauvaise.



Les finances personnelles demeurent le principal facteur de stress (35 %) pour les répondants, suivies de la charge de travail (30 %) et de l'équilibre travail-vie personnelle (30 %).

Alors que les trois quarts (75 %) des répondants déclarent que leur employeur soutient un milieu de travail favorable à la santé mentale lorsqu'on leur pose la question, seulement 61 % des répondants croient que leur employeur est efficace pour aider à gérer le stress, et seulement la moitié des répondants (49 %) sont du même avis en ce qui concerne l'efficacité de leur employeur à aider à traiter des problèmes de santé mentale comme la dépression ou l'anxiété.

De leur côté, de plus en plus d'employeurs qui offrent des régimes de soins de santé indiquent qu'une formation destinée à leurs gestionnaires ou à leurs employés est offerte pour les aider à reconnaître les signes de dépression ou d'autres problèmes de santé mentale, et à y réagir adéquatement (58 %, par rapport à 48 % l'an dernier).

En ce qui concerne les autres problèmes qui pourraient avoir une incidence sur la santé mentale, le quart des répondants (27 %) déclarent avoir été victimes de discrimination en milieu de travail.

Parmi ce groupe, une proportion très importante (43 %) indique également des taux de stress quotidien allant d'extrêmes à élevés.

Quand on demande aux employeurs quel aspect de la pandémie aurait la plus grande répercussion sur leurs régimes de soins de santé au cours des cinq prochaines années, ils répondent qu'il s'agit des demandes de règlement en matière de santé mentale chez leurs employés (37 %), à l'exclusion de ceux qui souffrent de la COVID-19.

Au deuxième rang se trouvent toutes les demandes de règlement (y compris celles relatives à la santé mentale) chez les personnes qui ont souffert ou souffrent de la COVID-19 (30 %).



Un peu plus loin dans la liste, 26 % des employeurs indiquent que les coûts associés aux demandes de règlement en matière de santé mentale pour les personnes à charge de leurs employés figureront parmi les principales répercussions à long terme de la pandémie.

Ce ne sont là que quelques-unes des conclusions du rapport du Sondage Benefits Canada sur les soins de santé intitulé « Tracer de nouvelles voies : le rôle du milieu de travail et des régimes de soins de santé pour composer avec le monde après la pandémie ». Pour télécharger le rapport complet, consulter : www.benefitscanada.com

AU SUJET DE L'ÉTUDE : L'année 2022 marque le 25e anniversaire du Sondage Benefits Canada sur les soins de santé, le principal sondage permettant de prendre le pouls des régimes de soins de santé en milieu de travail au Canada. Depuis un quart de siècle, le sondage recueille l'opinion de plus de 37 000 membres de régimes collectifs de soins de santé au pays. Le sondage de cette année montre aussi que la pandémie de COVID-19 a compliqué bien des choses, mais qu'elle a paradoxalement donné une orientation plus claire à certains égards.

