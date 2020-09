« Particulièrement cette année, la rentrée scolaire est anxiogène pour bien des gens, a expliqué le président fondateur de la Fondation, Jasmin Roy. C'est pourquoi nous devons investir massivement dans le bien-être émotionnel et relationnel des élèves et des adultes en milieu éducatif. »

« Plus que jamais, nous devons offrir des environnements sains par la bienveillance et la bonne gestion émotionnelle pour soutenir les apprentissages et la persévérance scolaire », a ajouté Sophie Desmarais, marraine de la Fondation.

« Bell Cause pour la cause est heureuse de soutenir le travail de la Fondation Jasmin Roy Sophie Desmarais dans le développement de cette boîte à outils pour accompagner le personnel scolaire et les parents afin d'aider les enfants à maintenir leur santé mentale en cette période difficile, a déclaré Mary Deacon, présidente de Bell Cause pour la cause. Bell Cause pour la cause a considérablement augmenté le financement en 2020 en réponse à la demande croissante de soutien en santé mentale de première ligne due à la COVID-19, permettant ainsi le déploiement rapide de ressources innovantes comme celle-ci. »

Une boîte à outils évolutive

En lien avec les mesures mises en place par la santé publique, les stratégies développées favoriseront la résilience des jeunes, aideront les adultes à mieux intervenir envers les difficultés de comportement et contribueront à la persévérance scolaire en abordant la gestion des émotions, de l'anxiété et du stress.

« La situation actuelle peut être vécue différemment par chacun d'entre nous. L'objectif du coffre à outils est d'offrir des ressources parmi lesquelles les parents, les enseignants et les intervenants pourront puiser afin de les soutenir dans leur accompagnement auprès des jeunes, a déclaré Joudie Dubois, directrice générale du CQJDC. Les experts qui ont créé les outils ont mis du cœur dans ces ressources pour qu'elles soient réellement aidantes en cette période particulière. »

On y retrouvera aussi plusieurs solutions pour aider la gestion du deuil, des difficultés liées à la motivation et des troubles du sommeil. Pour pouvoir agir rapidement, les outils d'intervention sont « pratico-pratiques ». Les parents, les enseignants et les intervenants trouveront des guides simples accompagnés de vidéos, comptines et exercices pour appuyer les jeunes de 3 à 17 ans à :

Se motiver à étudier à distance

Calmer leurs pensées par la transformation, la visualisation et le coloriage

Calmer leur corps par la respiration, la cohérence cardiaque et la méditation

Calmer leur cœur par le travail de l'estime de soi, la tenue d'un journal, l'apprentissage de mots pour identifier les maux

Réaliser des pauses actives au pupitre

Reconnaître les déclencheurs potentiels du stress ou de l'anxiété et le triangle des manifestations de l'anxiété celle-ci.

Développer une routine de jour à la maison et une autre routine de sommeil pour prévenir et gérer les troubles du sommeil et les terreurs nocturnes, etc.

Les parents, les enseignants et les intervenants pourront ainsi aider les jeunes en établissant des stratégies préventives et en utilisant les principes des petits pas et des pensées aidantes notamment. Ils trouveront également des conseils pour faciliter la communication positive avec la communauté et les parents. Tout au long de la prochaine année, une panoplie de nouvelles stratégies viendront se greffer en lien avec l'avancement des recherches.

Par ailleurs, les parents, les enseignants et les intervenants vivront également un lot d'émotions lors de l'année scolaire et auront des outils pour apprendre à aider sans s'épuiser et à gérer leur stress. Ils pourront aussi compter sur quelques outils destinés au maintien de saines habitudes émotionnelles et relationnelles.

« En cette rentrée scolaire hors du commun, il est plus pressant que jamais de s'attarder à la santé mentale des jeunes les plus vulnérables, a indiqué Karel Mayrand, président-directeur général de la Fondation du Grand Montréal. En plus de leur réussite scolaire, c'est leur bien-être affectif qui est mis en péril par les impacts de la pandémie. La Fondation du Grand Montréal soutient avec admiration la diffusion de la boîte à outils ; nous espérons qu'elle rejoindra le plus grand nombre possible d'élèves et de familles en difficulté. »

Faire le point sur la rentrée scolaire

Un colloque virtuel se tiendra le mardi 24 novembre prochain pour dresser un portrait juste et réaliste de la rentrée scolaire en contexte de pandémie. Chercheurs universitaires, organismes et chaires de recherche se donneront rendez-vous pour faire le point sur l'état de la santé mentale des jeunes, les difficultés de comportement, les défis à relever et les stratégies et initiatives les plus efficaces qui auront permis de faire une différence importante dans les milieux éducatifs. À la suite de ce colloque, de nouveaux outils seront développés en tenant compte de ce bilan et des stratégies seront mises en place pour les mois et les années post-pandémiques. La collaboration des équipes-écoles sera essentielle, et ce, dans toutes les régions du Québec puisque le personnel enseignant et non enseignant constitue l'ensemble des intervenants de première ligne qui œuvre auprès des jeunes quotidiennement. Pour s'inscrire au colloque, visitez fondationjasminroy.com ou cqjdc.org.

L'engagement de tous les experts du collectif est bénévole. La Fondation Jasmin Roy Sophie Desmarais compte sur les contributions de généreux donateurs pour financer cette initiative. Dès aujourd'hui, une campagne de financement grand public sera lancée. Il est possible de faire un don sur le site de la Fondation.

La Fondation Jasmin Roy Sophie Desmarais

Créée en 2010, la Fondation Jasmin Roy Sophie Desmarais est un organisme de bienfaisance et communautaire dont la mission consiste à créer des milieux positifs et bienveillants en cohérence avec les objectifs (SDG) fixés par les Nations Unies. La Fondation sensibilise, éduque, soutient et contribue à la recherche de solutions durables aux problèmes de violence, de discrimination et d'intimidation dans tous les milieux de vie qu'ils soient éducatifs, au travail et dans tous les environnements de nos aînés. L'adoption de saines habitudes de vie émotionnelles et relationnelles figure au cœur de son approche qui a pour but de favoriser l'inclusion de tous et de prévenir les problèmes de santé mentale tant au Canada que partout ailleurs dans le monde. Jasmin Roy et Sophie Desmarais, marraine de la Fondation, sont désormais inscrits auprès des Nations Unies comme représentants de la société civile ECOSOC.

Le Comité québécois pour les jeunes en difficulté de comportement (CQJDC)

Fondé en 1994, le CQJDC est un organisme qui a pour but de favoriser le bien-être des jeunes qui vivent des difficultés sociales, émotives et comportementales et de faire progresser la qualité des services éducatifs qui leur sont offerts. Pour remplir sa mission, le CQJDC vise les objectifs suivants : (1) informer, sensibiliser et outiller les intervenants qui œuvrent auprès des jeunes qui vivent des difficultés d'ordre social, émotif et comportemental ; (2) soutenir les actions pour aider ces jeunes à mieux s'adapter à leur vie sociale et scolaire ; (3) promouvoir la recherche et encourager le transfert des connaissances de pointe notamment celles concernant les pratiques efficaces auprès de ces jeunes ; (4) favoriser les échanges et la collaboration entre chercheurs et praticiens des milieux scolaires, de la santé et des services sociaux ; (5) agir auprès des autorités concernées afin de défendre la qualité des services éducatifs auxquels ces jeunes ont droit et d'en favoriser le développement. Pour connaître davantage le CQJDC : www.cqjdc.org.

